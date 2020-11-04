На Украине идёт очередной государственный переворот. И хотя большая часть занятых выживанием граждан его вообще не замечает — сцены на майдане не стоит, пианист на улице не играет, стрельбы нет — но это не значит, что переворот не происходит

Фактический разгон Конституционного суда означает грубейшее насилие над независимой ветвью власти и брутальное нарушение Конституции государства. Вопрос не в том, что господину Зеленскому и его партии (или оппозиции) нравится/не нравится Конституционный суд. Это абсолютно независимый орган власти и его решения безусловны к исполнению.

Всё. Точка.

Но то в нормальных странах. А украинский политический кризис вокруг КСУ очередной раз явил миру подтверждение, что Украина выбыла из числа правовых государств. Конституция — это я! Зеленский идёт напролом. Или валится в штопор? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Причём оправдание тому самое глупое из возможных: мол, послы G7 в Киеве очень попросили; «западные партнеры» с пониманием отнесутся к разгону Конституционного суда, а в противном случае денег не дадут.

Представитель Зеленского в КСУ Фёдор Вениславский, выступая в Верховной Раде, договорился до того, что это Россия плюнула и растерла ногой украинскую Конституцию.

«Сегодня, прямо сейчас страна-агрессор, Российская Федерация осуществляет очередное наглое нападение на основы украинской государственности, - пугает собравшихся господин Вениславский. - Сегодня объектом их атаки стали основополагающие, фундаментальные ценности, которые граждане Украины отстаивали во время "революции достоинства". Это патриотизм и порядочность. Патриотизм стал объектом нападения Российской Федерации с целью разрушения основ украинской государственности».

Согласитесь, это прекрасно: соблюдение норм собственной Конституции является происками России!

А в чем же суть дела, спросим у Вениславского: «О чем идет речь? Российская Федерация при помощи агентов своего влияния в Украине, в том числе представленных в нашем парламенте, инициировала в Конституционном суде Украины признание неконституционными базовых основополагающих законов, которые стали основой евроатлантической интеграции Украины. А именно антикоррупционных законов».

Так, стоп. Толковать конституционность законов имеет право только Конституционный суд. Ни Зеленский, ни Вениславский, ни Россия, никто — кроме КСУ. И его решение окончательное, так гласит Закон.

Если соблюдение собственных законов — это «происки Москвы», то их несоблюдение — признак «ценностей Майдана»? Ну что ж, логично.

«Кенгуру и черти»: Зеленский атакует Конституционный суд © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

«До начала программы мы говорили, и я напомнил о Януковиче, - сказал, в частности, Зеленский. - А где было написано в Конституции, что президент лишается своих полномочий из-за бегства? Нет такого? Нет. Но объявили, решение приняли. Мало того, объявили выборы. И правильно сделали! Я поддерживаю. Мы тогда сидели у экранов телевизоров и все поддерживали. Потому что это правильное решение, потому что оно защищает государство. Сейчас происходит то же самое».

Владимир Александрович конкретно заврался. И про то, что все «сидевшие у телевизора» граждане Украины сразу приняли изгнание законного президента, и что грубейшее нарушение Конституции все посчитали оправданным, и в принципе — что захват власти путём госпереворота был правильным.

Зеленского избирали как раз в надежде на восстановление законности — в том числе, в виде наказания персонажей типа Турчинова, Порошенко и прочих организаторов переворота и войны.

Это до какой степени нужно пасть, чтобы на необходимость соблюдения Закона указывала депутат от партии Порошенко — в данном конкретном случае Ирина Геращенко: «Это государственный переворот, это отворачивание Украины от европейского курса, и превращение Зеленского в Лукашенко, который точно так же 26 лет назад начинал свою феерическую диктаторскую карьеру как борец с коррупцией».

Давайте на будем путать Зеленского с Лукашенко — это фигуры разного масштаба, как нелепо сравнивать саму Ирину Геращенко, скажем, с Голдой Меир. Но определение «государственный переворот» все крепче прилипает к глуповатой затее господина Зеленского.

«Такое впечатление, что его кто-то толкает к этому… Он наговорил себе на 150 лет тюрьмы», — высказался судья КСУ и, к слову сказать, бывший «герой Майдана» Игорь Слиденко. - Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно».

Как показывает практика, на Украине удобно всё. Если президент публично признаёт, что одного из его предшественников отстранили от власти незаконно, и сам собирается действовать в том же антиконституционном ключе, можно считать доказанным факт, что нынешняя Украина никакого отношения к законности не имеет.

Что и требовалось доказать.