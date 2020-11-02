Во вторник, 3 ноября, Конституционный суд Украины рассмотрит закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет его соответствия Конституции по представлению группы депутатов

Это событие уже явилось поводом для представителей команды Зеленского вновь выразить недовольство работой КС. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал суд «реакционным и политизированным» и заявил, что его цель — «максимально разозлить общество».

Политическая бомба. Как Конституционный суд стал источником проблем для Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петром Порошенко незадолго до его проигрыша на президентских выборах законодательный акт является дискриминационным по отношению к русскому языку, на использование которого во всех сферах жизни общества — образовании, культуре, науке, медицине, сфере обслуживания и т.д. — налагается запрет.

Но сейчас, в самый разгар конфликта между президентом и КС, публика следит за ходом его развития. Кроме того, далеко не факт, что судьи сочтут языковой закон антиконституционным, хотя в жалобе, поданной группой парламентариев, перечисляются конкретные статьи Конституции, которым он прямо противоречит.

Надо полагать, что завтрашнее заседание и его итоги не слишком волнуют правящую команду. Она озабочена совсем другим: Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект 4288, который дает возможность прекратить полномочия нынешнего состава КС. Это реакция на отмену признанных антиконституционными 18 статей закона «О предотвращении коррупции».

Единым махом судьи сломали антикоррупционную систему, которую после Майдана выстраивал Запад, чтобы держать под контролем госаппарат Украины. Национальный антикорррупционный комитет, проверяющий декларации чиновников и депутатов, лишился большей части своих полномочий, а лиц, в чьих декларациях содержатся недостоверные сведения, теперь нельзя привлечь к уголовной ответственности.

США отреагировали на конституционный кризис на Украине © inshaua.com

Однако 30 октября большинство фракций отказались поддерживать законопроект, в «слуге народа» тоже много колеблющихся. Понять народных избранников легко.

По Конституции только сам суд двумя третями голосов вправе прекратить свои полномочия, а его вердикты являются окончательными и неотменяемыми. То есть президент идет на прямое и грубое нарушение Основного закона страны, что уже вызвало резкую негативную реакцию у некоторых европейских структур, хотя американское посольство и часть депутатов Европарламента поддержали сомнительную идею.

31 октября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков получил обращение двух влиятельных европейских организаций — Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO), в котором говорится о том, что законодательная инициатива главы украинского государства — это преступление против Конституции и принципа разделения властей.

Конституция — это я! Зеленский идёт напролом. Или валится в штопор? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Уже десятки депутатов заявили о своем нежелании участвовать в сомнительной затее. Голосов явно не хватит. Есть параллельный вариант, авторство которого приписывают Дмитрию Разумкову. По крайней мере, он его активно поддерживает и продвигает. Этот законодательный акт просто восстанавливает отмененные КС нормы, но судьи остаются на своих местах. Увольнять их не придется.

Для принятия такого, куда более мягкого и не наносящего удар по конституционной системе, решения депутатские голоса вполне могут найтись.

Правда, пока не совсем ясно, как относится Зеленский к идее Разумкова. В принципе она возвращает ситуацию на исходные позиции, а это именно то, чего добивается украинская власть. Скорее всего, после фракционного заседания будет утвержден компромиссный законопроект спикера, снимающий все проблемы, с которыми столкнулась правящая команда. Появится возможность угодить Западу, воссоздав его систему контроля, и снять тревоги европейских структур.

В сухом остатке Украина получает парализованный Конституционный суд. Если описанную схему реализуют, любой отмененный им закон можно будет продублировать новым. А это означает, что его решения становятся юридически ничтожными. С чем граждан Украины можно поздравить.