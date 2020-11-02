Полтора года назад Владимир Зеленский по своему велению-хотению, не очень заботясь о законности своих действий, досрочно прекратил полномочия Верховной Рады. Теперь пришла очередь Конституционного суда. Гаранту украинской законности, выходит, законность отнюдь не указ

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Личное участие главы государства то ли помогло очень мало, то ли не помогло вовсе. Хоть официальные итоги голосования еще не объявлены, уже можно говорить, что в штабах «Слуги народа» ими вряд ли будут довольны. Несмотря на президентский, административный и иные «тайные» ресурсы, партия власти получила весьма среднюю поддержку избирателей. Утратив лидерские позиции, завоеванные на парламентских выборах в 2019 г., она опустилась на уровень конкурентов в лице «Европейской солидарности» и «Оппозиционной платформы — За жизнь!».

Зеленский предложил замену для судей КСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Раздосадованный неблагоприятным ходом событий Зеленский решил взять реванш в другой сфере. Лишившись значительной части поддержки народа, он, тем не менее, ринулся в очередное наступление на систему государственного управления как раз от имени этого самого народа. При этом в очередной раз, как и в случае с роспуском Верховной Рады, не очень заботясь о соблюдении правил и процедур, определенных законами.

Украина будет жить по конституции Пиночета? © Стрингер

Украинская, как, впрочем, и любая другая, большая политика, всегда отличалась цинизмом и демагогией. В исполнении «зеленых» демагогия без преувеличения вышла из берегов. Восстанавливать доверие общества ничтоже сумняшеся берется тот, кому общество только что со всей очевидностью отказало в доверии!

Дальнейшее развитие событий и особенно поведение президента и органов государственного управления, находящихся под его контролем, больше напоминало то ли кабацкую ссору, то ли семейную склоку. Под председательством Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны. Да не простое, а срочное и закрытое. Почему срочное, уразуметь еще как-то можно. Почему закрытое, так, думаю, и останется в нашей истории тайной, покрытой мраком. Единственное, что приходит в этой связи на ум, это предположение о том, что «закрыли» сходку СНБО исключительно для того, чтобы не пустить на нее председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, входящего по должности в состав Совета. Не пустили. Хорошо сработали! Так бы в чем-то полезном.

Легалайз перевыборов Верховной Рады © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Невольно вспомнилась случайно просочившаяся в СМИ реплика Юлии Тимошенко, ставшая мемом: «Все пропало!». Тогда пропало у нее, теперь — у него. Только у нее пропало все, у него — только одна добропорядочность. «Я уверен, что это справедливо, — сказал президент, — безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине». Сам того не заметив, гарант Конституции превратился в гаранта добропорядочности, и это было бы очень смешно, если бы не было грустно.

Чиновные «шестерки» от власти с места в карьер взялись повторять и тиражировать президентскую чушь. «Предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины», — заявил Федор Вениславский. Если кто забыл, позволю себе напомнить: он — представитель президента в Конституционном суде, именно тот чиновник, который должен был бы не допустить скандала и конфликта между главой государства и КС. Это оказалось ему не по силам, ума не хватило. А вот бормотать нечто нечленораздельное о каких-то «ценностях Конституции» — что это? с чем его едят?— ума хватает.

«Это заговор»: Зеленский высказался о решении Конституционного суда © president.gov.ua Дмитрий Кулеба, тоже решив, видимо, делать карьеру, пока горячо, написал в Twitter о том, что его ведомство «по поручению президента инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного суда и восстановления добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине».

«И никто мне не смел даже слово сказать», — пел Владимир Высоцкий в другой своей песне. Вот и Владимиру Зеленскому никто из высоких чинов не смел ничего сказать, никто не смеет остановить его. Не думаю, что в высших эшелонах киевской власти нет людей, которые не видят, что происходит, не понимают, к чему приведет страну президентский замысел, но все, как один, молчат.

Европа грозит Зеленскому «плохими последствиями» за чрезмерную борьбу с коррупцией © president.gov.ua

В том же, что вся эта государственно-политическая вакханалия под знаменем «добропорядочности, доверия и ценностей Конституции» разгорелась исключительно потому, что кто-то из окружения Зеленского представил ему возникшую ситуацию именно как личную обиду для него самого, не может быть ни малейших сомнений.

«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного Суда — это публичное проявление заговора части старых элит олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Конкретно против», — заявил президент. У страха глаза велики. У президентской обиды, выходит, тоже. Страх и обида, обильно сдобренные хронической неуверенностью в себе, привели Зеленского в состояние, в котором глава государства не может позволить себе пребывать.

Уважающий себя глава, уважающего себя государства. Увы, это опять не про нас.