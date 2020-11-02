В течение последней недели избирательной кампании по выборам в местные органы власти Владимир Зеленский лично включился в агитацию за списки и кандидатов «Слуги народа». 20 октября он выступил с ежегодным «Посланием» к парламенту, специально приуроченным ко дню голосования. День спустя дал интервью нескольким украинским СМИ. Затем отметился рядом заявлений и комментариев агитационно-мобилизационного характера. Вряд ли ошибусь, предположив, что такая сверхактивность была проявлена по совету друзей из президентского окружения, вовремя смекнувших, что выборы будут проиграны, и персональную ответственность за провал президентской партии лучше разделить с самим президентом.
Личное участие главы государства то ли помогло очень мало, то ли не помогло вовсе. Хоть официальные итоги голосования еще не объявлены, уже можно говорить, что в штабах «Слуги народа» ими вряд ли будут довольны. Несмотря на президентский, административный и иные «тайные» ресурсы, партия власти получила весьма среднюю поддержку избирателей. Утратив лидерские позиции, завоеванные на парламентских выборах в 2019 г., она опустилась на уровень конкурентов в лице «Европейской солидарности» и «Оппозиционной платформы — За жизнь!».
И без того плохую ситуацию еще более ухудшил провал президентской инициативы с опросом избирателей в формате «5 вопросов от президента». Он стал одной из предвыборных «фишек» Офиса президента, призванной мобилизовать ту часть электората, которую технологи «слуг» считают своей. Сказать, что замысел сыграл так, как рассчитывали авторы, нельзя. Если и сыграл, то по-другому. Кроме того, теперь, когда выборы прошли, «фишку» надо переформатировать из предвыборной в послевыборную. А это новая головная боль и для технологов, и для самого президента.
Раздосадованный неблагоприятным ходом событий Зеленский решил взять реванш в другой сфере. Лишившись значительной части поддержки народа, он, тем не менее, ринулся в очередное наступление на систему государственного управления как раз от имени этого самого народа. При этом в очередной раз, как и в случае с роспуском Верховной Рады, не очень заботясь о соблюдении правил и процедур, определенных законами.
В качестве повода для атаки на Конституционный суд президент Украины решил использовать не понравившееся кому-то из его соратников решение по коррупционному законодательству. В качестве же ударного лозунга кампании по дискредитации КС и его судей — отсылку к категории, весьма необычной для политики, судопроизводства, да и системы власти в целом. Ею оказалась — только не смейтесь, пожалуйста! — добропорядочность. Да-да, именно так! Утративший доверие значительной части граждан, президент вдруг озаботился их доверием, нет, не к себе и к своей политической силе, а к Конституционному суду. И внес в Раду законопроект «О восстановлении доверия общества к конституционному судопроизводству».
Украинская, как, впрочем, и любая другая, большая политика, всегда отличалась цинизмом и демагогией. В исполнении «зеленых» демагогия без преувеличения вышла из берегов. Восстанавливать доверие общества ничтоже сумняшеся берется тот, кому общество только что со всей очевидностью отказало в доверии!
Дальнейшее развитие событий и особенно поведение президента и органов государственного управления, находящихся под его контролем, больше напоминало то ли кабацкую ссору, то ли семейную склоку. Под председательством Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны. Да не простое, а срочное и закрытое. Почему срочное, уразуметь еще как-то можно. Почему закрытое, так, думаю, и останется в нашей истории тайной, покрытой мраком. Единственное, что приходит в этой связи на ум, это предположение о том, что «закрыли» сходку СНБО исключительно для того, чтобы не пустить на нее председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, входящего по должности в состав Совета. Не пустили. Хорошо сработали! Так бы в чем-то полезном.
Текст выступления на срочно-закрытом Совбезе президенту написали такой, что впору было вводить то ли чрезвычайное, то ли сразу военное положение. Зеленского, думаю, самого охватил тихий ужас от озвученных им страшилок. «У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете», — вещал не на шутку испуганный гарант.
Невольно вспомнилась случайно просочившаяся в СМИ реплика Юлии Тимошенко, ставшая мемом: «Все пропало!». Тогда пропало у нее, теперь — у него. Только у нее пропало все, у него — только одна добропорядочность. «Я уверен, что это справедливо, — сказал президент, — безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине». Сам того не заметив, гарант Конституции превратился в гаранта добропорядочности, и это было бы очень смешно, если бы не было грустно.
Чиновные «шестерки» от власти с места в карьер взялись повторять и тиражировать президентскую чушь. «Предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины», — заявил Федор Вениславский. Если кто забыл, позволю себе напомнить: он — представитель президента в Конституционном суде, именно тот чиновник, который должен был бы не допустить скандала и конфликта между главой государства и КС. Это оказалось ему не по силам, ума не хватило. А вот бормотать нечто нечленораздельное о каких-то «ценностях Конституции» — что это? с чем его едят?— ума хватает.
«Тут вообще началось, не опишешь в словах», — пел Владимир Высоцкий о «желтой жаркой Африке». Началось и в сине-желтом Киеве. На судей КС обрушилась вся мощь государственной репрессивной машины. Точнее говоря, остатки мощи, но — обрушились. В бой ринулось Госбюро расследований, в один момент усмотревшее в действиях судей гремучую смесь коррупции и государственной измены. Зашлись в осуждающих воплях «зеленые» СМИ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, тоже решив, видимо, делать карьеру, пока горячо, написал в Twitter о том, что его ведомство «по поручению президента инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного суда и восстановления добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине».
«И никто мне не смел даже слово сказать», — пел Владимир Высоцкий в другой своей песне. Вот и Владимиру Зеленскому никто из высоких чинов не смел ничего сказать, никто не смеет остановить его. Не думаю, что в высших эшелонах киевской власти нет людей, которые не видят, что происходит, не понимают, к чему приведет страну президентский замысел, но все, как один, молчат.
Полтора года назад В.Зеленский по своему велению-хотению, не очень заботясь о законности своих действий, досрочно прекратил полномочия Верховной Рады. Теперь пришла очередь Конституционного суда. Гаранту украинской законности, выходит, законность отнюдь не указ. Личная обида для него оказалась важнее, чем обязанности перед страной и народом, чем присяга, принятая им при вступлении в должность. Обиженный «юноша» от политики — никудышний гарант для чего бы то ни было, тем более, для Основного закона демократического государства.
В том же, что вся эта государственно-политическая вакханалия под знаменем «добропорядочности, доверия и ценностей Конституции» разгорелась исключительно потому, что кто-то из окружения Зеленского представил ему возникшую ситуацию именно как личную обиду для него самого, не может быть ни малейших сомнений.
«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного Суда — это публичное проявление заговора части старых элит олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Конкретно против», — заявил президент. У страха глаза велики. У президентской обиды, выходит, тоже. Страх и обида, обильно сдобренные хронической неуверенностью в себе, привели Зеленского в состояние, в котором глава государства не может позволить себе пребывать.
Уважающий себя глава, уважающего себя государства. Увы, это опять не про нас.