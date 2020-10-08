В романе Алексея Николаевича Толстого «Пётр I» есть сцена: Александра Волкова просвещает княжон Ольгу и Антониду Буйносовых, объясняя им содержание живописного полотна

«А вот это Купидон. Хочет колоть её стрелой. Она, несчастная, плачет, свет не мил. Сердешный друг сделал ей амур и уплыл. Вот видите, парус? Называется «Ариадна брошенная». Надо бы вам всё это заучить… Кавалеры постоянно теперь стали спрашивать про греческих богов», — рассказывает новоиспечённая аристократка. Девушкам замуж пора, а требования к невестам внезапно изменились. Теперь мало быть «хорошей породы» да уметь вести хозяйство. Надо уметь держать себя в свете, принимая участие в нововведённых царём Петром публичных развлечениях. До той поры девушки из приличных семейств до свадьбы свой терем покидали редко.

Нечто подобное мы сейчас наблюдаем на Украине. Местная элита столкнулась с двумя ужасными новшествами. Во-первых, Запад утратил к Киеву оперативный интерес. Можно, конечно, сказать, что Украину временно затмили Белоруссия и Киргизия. Но раньше даже Сирия и Ливия, которые для Запада куда важнее небольших лесной и горной стран, каковые практически невозможно вырвать из российской сферы влияния (даже с кровью), не отвлекали внимание от киевских нужд. Можно сослаться на внезапно вспыхнувшие бои в Нагорном Карабахе, но «сделавший амур» Украине Запад «уплыл» задолго до обострения армяно-азербайджанского конфликта. Уже и парус неразличим — скрылся за линией горизонта. Павел Рудяков: Зеленский поставил жирную точку в Минских соглашениях © РИА Новости, Нина Зотина

Во-вторых, резко изменились требования к украинским властям. Ещё не так давно, где-то до средины 2017 года, достаточно было не напрягаясь лениво русофобить, и западная помощь и поддержка сами падали в открытый клювик «выбравшей свободу» нации, точнее в клювики её «лучших» представителей. И вдруг правила изменились: немцы и французы, вместо того чтобы радоваться как дети, что Украина поддержала их версию отравления Навального раньше, чем они сами её сформулировали, рассказывают что-то непонятное о необходимости выполнения Минских соглашений, требуют не трогать грязными туземными руками сформированные Западом «антикоррупционные» органы, заставляют платить запредельные зарплаты, назначенным по квоте Запада в наблюдательные советы украинских госкомпаний откровенным авантюристам, бездельникам и мошенникам.

В Киеве, конечно, понимают, за что получал миллионы Хантер Байден, в конце концов у него папа был вице-президентом США. А кто папа у Сергея Лещенко, Мустафы Найема и Андреса Ослунда и других украинских и зарубежных «друзей Сороса», чтобы им платили десятки тысяч долларов в месяц? Добро бы ещё их, как в своё время грузинское правительство, финансировали непосредственно из кассы Сороса, а то ведь от себя приходится отрывать, причём практически последнее. Поскольку деньги с Запада перестали поступать давно, «достойным» людям в Киеве уже просто не хватает на жизнь.

В общем, мало того что требования «кавалеров» резко изменились, так они ещё и норовят сразу после «амура» уплыть куда подальше, а украинские политики, положившие жизнь на алтарь европейских ценностей, ликвидировавшие ради собственного светлого европейского будущего среду обитания населения своей страны (а заодно и саму страну), вдруг узнают, что им придётся остаться на одном берегу с народом, корабль в Европу уплыл без них, и они, несчастные, плачут, свет не мил, массово заболевают коронавирусом от такого европейского предательства, а некоторые даже начинают объяснять Москве, что грешно сидеть на таких больших деньгах и не делиться с бедным родственником, который не сегодня-завтра с голоду помереть может.

Украина вернулась к политике многовекторности, только теперь не в монопрезидентском (как было при Кучме и Януковиче), а в двухпартийном исполнении. Зеленский пытается протолкнуться в европейские приёмные, усиленно заманивает европейских политиков любого ранга к себе в гости, как ни встретит человека, похожего на иностранца, сразу начинает просить деньги и рассказывать о выдающихся достижениях Украины в деле защиты Европы от «российской агрессии». В общем, играет Порошенко.

Получается плохо. Порошенко, конечно, тот ещё «интеллектуал» из Болграда, но опыт не пропьёшь. В украинской политике Пётр Алексеевич два с половиной десятилетия, успел поработать при трёх президентах Украины и обмануть всех, а затем ещё и самостоятельно обмануться, работая президентом. Ставку на Клинтон сделал, убивался потом, как гоголевский городничий, узнавший, что принял обычного пройдоху коллежского регистратора за генерала и особу, приближённую к императору. Но изменить уже ничего было нельзя.

Зеленский пошёл дальше. Получив на выборах чёткий сигнал, что эпоха Порошенко кончилась, он попытался реанимировать её силой своего сценического таланта. Поскольку его наняли играть президента, а представлял он в этой роли только Порошенко и Ющенко, пришлось выбрать Петра Алексеевича как более солидного внешне. Теперь он мечется по Украине и миру и не понимает, почему за стопроцентное повторение порошенковских тезисов не дают хотя бы половину тех кредитных денег, которые на первых порах давали Порошенко. На Украине были уверены, что Порошенко перестали давать деньги потому, что он обидел Трампа, на самом же деле Украина уже тогда просто надоела. Визит к «банкомату»: о чем Зеленский договорился на саммите Украина — ЕС © president.gov.ua

Но тогда о ней ещё хоть помнили и периодически что-то на жизнь подбрасывали, а сейчас практически забыли, как забывают постоянные посетители борделя за потоком новых впечатлений постаревшую куртизанку, ещё недавно сводившую их с ума. Зеленского не привечают не потому, что он плохо играет Порошенко (хоть он плохо играет), просто Зеленский представляет Украину, от которой давно получили что хотели, давно ею пресытились и нашли уже замену. Эта всё равно никуда не денется, так и будет стоять с протянутой рукой, пришла пора заняться другими, ещё не укрощёнными окончательно.

На российском направлении та же история. Как ни стараются Медведчук и примкнувшие к нему остатки регионалов убедить Путина в необходимости спасти и поддержать «братский народ», им всё время в ответ талдычат о принципе взаимности. В Москве ведь не дети сидят и прекрасно понимают, что даже если под региональные выборы сделают Медведчуку подарок в виде частичного одностороннего снятия санкций (о чём он просит), это не приведёт его партию к власти (выборы Рады и президента ещё не скоро, а переворот может учинить кто угодно, только не Медведчук). То есть подарок лишь позволит некоторому количеству паразитирующих на избирателях Юго-Востока украинских политиков временно улучшить своё политическое (а значит, и материальное) положение. Россия же от этой благотворительности не получит ничего.

В общем, в какую сторону ни глянут украинские политики (хоть на Запад, хоть на Восток), везде Купидон хочет колоть их стрелой, причём совершенно бесплатно (а это очень обидно, ибо деньги нужны позарез).

Можно было бы этим людям и посочувствовать, ситуация у них пиковая. Но ведь их тридцать лет подряд предупреждали, что считаться с ними будут только в том случае, если они смогут сохранить и приумножить доставшийся Украине в наследство от СССР экономический потенциал. Им говорили, что декларативные заявления Запада не стоят бумаги, на которых написаны, что как только они решат проблему деиндустриализации Украины, не только страну, но и лично их никто никуда не примет, так и будут смотреть на большой мир из-за забора своего бантустана. Им объясняли, что сохранить вес и влияние в Европе и в мире они могут только в тесной кооперации с Россией и только в том случае, если будут скрупулёзно выполнять взятые на себя перед Москвой обязательства. И Зеленский не устоял. Квартирный вопрос портит украинских политиков © CC0, Pixabay

Они же искренне считали, что достаточно хитры, чтобы всех обмануть, выдоить Россию и Запад, распродать Украину и уехать жить в Женеву или в Лондон. Им было невдомёк, что их уровень — уровень людей, отжимавших киоски на рынке, был смешон как европейской, так и российской элите уже пятьсот лет назад. Последние уже тогда строили империи — государства-цивилизации. Уже тогда сэр Фрэнсис Дрейк по королевскому патенту отжимал у испанцев доходы с колоний за несколько лет и делил их с королевой Елизаветой Тюдор. А Иван Грозный отжатые Казань и Астрахань вообще ни с кем не делил, а за Прибалтику, хоть и безуспешно, 25 лет воевал один против половины Европы.

Украинские элиты попытались сыграть с Европой и Россией в подкидного дурака, не заметив при этом, что являются лишь одной маленькой фишечкой на доске, за которой соседи ведут глобальную игру в го. Теперь же, когда их с доски снимают, плачут, обвиняют всех в предательстве и требуют вернуть им всё вплоть до ядерного оружия (ещё чуть-чуть и СССР восстановить потребуют).

Но сердешный друг уплыл, Купидон хочет колоть стрелой, и остались только воспоминания о том, как соглашались на «амур» без любви, думали, что за большие деньги, а оказалось, что за так, ещё и сами приплатили.