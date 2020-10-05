Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, как обманут пенсионеров

На днях в Украине произошел трагический случай, который предсказуемо не получил большой информационной огласки. 59-летний житель западноукраинского местечка Гусятин, расположенного в Тернопольской области, поджег себя прямо в здании местного центра занятости. Мужчина пошел на это после того, как ему отказались начислить пенсию, сославшись на нехватку нескольких месяцев пенсионного стажа. Он получил около 50% ожогов тела, и сейчас врачи борются за жизнь несчастного человека, который в лучшем случае останется доживать свой век инвалидом.

Основные телеканалы проигнорировали этот инцидент, потому что его огласка не выгодна властям накануне выборов в местные органы власти. Ведь это лишний раз напомнило бы украинцам о том, какая старость ожидает их в антисоциальном государстве, где экономия на людях давно является приоритетом внутренней политики, а денег на пенсии не хватает уже сейчас. Как сообщила пресс-служба комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, проблемы с пенсионными выплатами возникнут в стране еще до конца текущего года. Потому что бюджет Пенсионного фонда является дефицитным, а задолженность по уплате единого социального взноса уже составляет внушительную сумму — около 20,5 миллиарда гривен — и продолжает постоянно расти.

«Расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, а также дефицит средств Пенсионного фонда составят в 2021 году 203,8 миллиардов гривен», — рассказывает глава профильного комитета парламента Галина Третьякова. Однако проблемы начнутся уже сейчас, потому что государственное казначейство может не предоставить Пенсионному фонду займы на пенсии из-за накопившихся за последние годы долгов. Это с неизбежностью приведет к задержкам по выплате пенсий. Даже в предвыборном сентябре государство обеспечило выплату 88% пенсий — другими словами, их получили сейчас «не только лишь все». А после голосования, когда не будет необходимости задабривать граждан, ситуация быстро ухудшится, обнажая собой системные проблемы украинской экономики.

О них случайно проговорился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Выступая на встрече со студентами Львовской политехники, он заявил, что уже через пятнадцать лет Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам. Якубин рассказал, что можно говорить про пенсии украинскому премьеру, но нельзя французскому © Украина.ру

«Из-за демографии у нас будет все меньше работоспособных и все больше пенсионеров. Соотношение будет один к двум. Чтобы содержать пенсионеров нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии больше, еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов, и увеличение в два раза налогов невозможно. А значит, что лет через пятнадцать мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — рассказал молодежи глава украинского правительства.

По его словам, Украина уже в следующем году перейдет на накопительную систему пенсий, а государство будет обеспечивать гражданам лишь чисто символическую «социальную» пенсию. По мнению экспертов, ее будет не хватать даже на постоянно дорожающие продукты питания, не говоря уже о лечении и отдыхе для пожилых украинцев. Все идет к тому, что на старости лет им придется рассчитывать только на себя, на поддержку со стороны своих родственников и родные сельские огороды, где придется пахать не меньше, чем на работе.

Слова премьера шокировали даже привыкших ко всему жителей страны победившего достоинства, которых не удивить либертарианскими заявлениями со стороны представителей власти. Гражданам прямым текстом намекнули, что их пенсионные отчисления уйдут в ближайшем будущем в никуда и прокормят только занятых в пенсионной сфере чиновников. Люди поняли, что их собираются обмануть, присвоив пенсионные сбережения. И наверняка сделают из этого выводы практического порядка, выводя свои доходы в теневой сектор.

«Понимает ли Шмыгаль последствия своего заявления о том, что через пятнадцать лет платить пенсии будет нечем, если сохранится такая демографическая ситуация? То есть он сегодня людям среднего возраста посылает сигнал: имейте в виду, вы официально оформлены, делаете отчисления в Пенсионный фонд, но на пенсию не рассчитывайте. Ну и какой смысл платить отчисления, оформляться официально на работу и платить подоходный налог? Если коротко: «все уходим в тень», каждый сам за себя, государство побоку, теневой сектор экономики спасёт всех и каждого, государство — никого. Молодец! Это, конечно, изменит демографическую ситуацию и экономическую ситуацию в стране», — пишет об этом на «Фейсбуке» бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Впрочем, все понимают — причины надвигающегося на страну пенсионного кризиса отнюдь не сводится к депопуляции населения Украины. Да, эта проблема действительно приняла критические масштабы, но ее усугубляют другие факторы, которые фактически лишают страну реальных шансов на возрождение экономики.

«Заявление премьера Шмыгаля о том, что пенсии в Украине нечем будет платить уже через пятнадцать лет из-за демографических проблем, это либо показатель некомпетентности премьера, или прямая ложь. Демографические проблемы влияют на пенсионную систему Украины, но далеко не так сильно, как в европейских странах. Главная причина совсем не в демографии, а, во-первых, в массовой трудовой миграции и, во-вторых, в низком уровне зарплат. А следовательно, в низком уровне налогов и ЕСВ. Ну и, в-третьих, в небольшом количестве рабочих мест, из-за чего люди трудоспособного возраста уезжают из страны, а оставшимся платят низкие зарплаты, да и те часто получают неофициально. Посыпала солью, чтоб не разлагался. Украинка 4 месяца прятала труп матери ради ее пенсии © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Причиной этого является примитивная аграрно-сырьевая структура украинской экономики, для которой просто не нужно много рабочих рук, в которой невелика потребность в высококвалифицированных работниках. Поэтому можно радоваться тому, что «лишняя» рабочая сила сбежала из страны и поддерживает платежный баланс своими денежными переводами (хотя вообще непонятно, что с нашими заробитчанами и их переводами будет дальше из-за коронакризиса и закрытия границ). Можно говорить, что мы и без промышленности Донбасса проживем, и без российского рынка, и без много чего еще. Можно много о чем говорить, но вопрос, за счет чего платить пенсии, это не снимает», — рассказывает об этом на «Фейсбуке» главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва.

Все это будет приводить к будничным трагедиям, вроде той, которая случилась сейчас в Гусятине, когда государство отказало пожилому человеку в пенсии, исходя из общего государственного курса на «политику экономии». Конечно, не все обманутые украинцы станут сжигать себя в кабинетах чиновников. Но задержки пенсионных выплат с перспективой их дальнейшей отмены все равно обрекают их на погибель, растягивая этот процесс во времени.