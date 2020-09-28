Украинские патриоты ищут свою сторону в карабахском конфликте

Резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало оживление в паучьем мирке профессиональных украинских патриотов.

Казалось бы, вполне очевидно — Украине не стоит вмешиваться в чужую войну, вызванную сложнейшим комплексом исторических противоречий, помноженных на последствия системного экономического кризиса в республиках Закавказья. Тем более, что на украинской земле продолжается собственный конфликт, который требует незамедлительного решения. Однако это не останавливает представителей диванной партии войны, которые уже вынесли экспертное заключение по поводу противостояния Армении и Азербайджана. И даже рассчитывают получить от него свою выгоду.

Суть позиции украинских националистов применительно к карабахской войне состоит всего из двух пунктов — бесхитростных и совершенно циничных. Для начала, они видят в эскалации на Кавказе тайные интриги Москвы. «В конфликте Армении и Азербайджана сложно обвинять любую сторону, потому что главный враг тут — Россия», — написал об этом в своем блоге Олег Сенцов. При этом, он не делает попыток подкрепить это утверждение фактами, справедливо полагая, что патриотическая общественность не нуждается в рациональном обосновании совершенно очевидной для нее истины. А любое сомнение по поводу этого вопроса сразу выдает в вас путинского агента — несмотря на то, что наиболее реалистичный план прекращения бесконечной карабахской войны пока что предложила именно российская сторона. Александр Охрименко: Украина сделала из Донбасса Нагорный Карабах © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Второй тезис в кавказской повестке украинских националистов состоит в том, что они активно поддерживают в этом конфликте азербайджанскую сторону, огульно называя Армению сателлитом маячащей за ее спиною РФ. «На самом деле Россия воюет против Азербайджана. Именно Мордор был инициатором новой эскалации конфликта и заинтересован поддерживать войну. Россия поддерживает Армению в территориальном конфликте с Азербайджаном за Карабах. И именно поэтому позиция Азербайджана нам точно ближе», — рассказывает об этом представитель ультраправой партии «Свобода», бывший депутат парламента Игорь Мирошниченко. И это утверждение на все лады перепевают сейчас целые сонмы профессиональных порохоботов.

Причин такой поддержки, как минимум, несколько. Украинские националисты указывают на расположенные в Армении российские военные базы, и в целом недовольны достаточно конструктивными отношениями, которые развивает с Москвой правительство Никола Пашиняна. Кроме того, они давно ориентируются на главного азербайджанского союзника — Турцию. Потому что эта страна является членом НАТО и традиционно рассматривается Киевом в качестве геополитического противовеса России. Контакты с Анкарой весьма активны, и зачастую носят демонстративный характер. Не далее, как в феврале текущего года Реджеп Тайип Эрдоган посетил Киев с официальным визитом, и даже прокричал лозунг «Слава Украине — героям слава!», вызвав восторги украинской патриотической публики. Тем более, что Анкара милостиво согласилась продать Украину несколько ударных беспилотников, которые рассматриваются националистами в качестве непобедимого вундерваффе — в пару к американским бронекатерам и не стреляющим на учениях «джавелинам».

Впрочем, дело не только в военной составляющей. Киевский визит Эрдогана породил слухи о планах экономической «перемоги» при поддержке все той же турецкой стороны. Президент Владимир Зеленский торжественно объявил о том, что Турция проспонсирует строительство нового города-сада, который возникнет где-то в степях Херсонщины — причем, в нем даже проложат качественные дороги и построят «специальный хаб с развитой инфраструктурой». Ироничные украинские блогеры тут же прозвали этот прожект «Новыми Васюками» — и предсказуемо не ошиблись. По состоянию на сегодняшний день прагматичные турки не построили в Украине никаких чудес, но зато арестовали в Одессе несколько видных курдских журналистов и оппозиционеров, которые были выданы им с согласия украинского руководства — несмотря на громкие протесты со стороны международных правозащитных организаций.

А в апреле разразился настоящий политический скандал — в преддверие 105-й годовщины массового убийства проживавших в Османской империи армян Министерство иностранных дел Украины разослало в госучреждения циркуляр, разъясняя, что не считает эту резню геноцидом. В МИД недипломатично напомнили, что Армения не признавала геноцидом украинский Голодомор, находится «в фарватере политики РФ» и голосует против «важных для Украины решений и резолюций». Но главное, указали на то, что упоминание о давних армянских погромах не понравится турецким союзникам, на которых предпочитают ориентироваться у Зеленского и Кулебы. Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

«Признание/чествование трагических событий в Османской империи 1915 года является чрезвычайно чувствительным вопросом для стратегического партнера Украины Турции, диалог с которой характеризуется высокой динамикой. По мнению турецкой стороны, указанные трагические события были следствием военных реалий того времени, а не целенаправленным уничтожением армянского населения», — написали в этом документе украинские дипломаты. Больше того — они потребовали от украинских чиновников воздерживаться от участия в памятных мероприятиях по жертвам этой давней резни, и в принципе не использовать неправильные термины «геноцид армянского народа» или «геноцид армян».

Это позорное решение, которое обесценивало трагедию уничтоженного армянского населения Анатолии, не принесло Украине никаких реальных политических дивидендов. Но зато закрепило за ней репутацию послушного вассала натовских стран, который готов отбросить нейтралитет по отношению к международным конфликтам, чтобы отстаивать чужие интересы в ущерб интересам своего собственного народа.

Остается надеяться, что украинский МИД не будет выдавать такие же заявления по поводу войны в Карабахе. Ведь каждый неосторожный шаг со стороны внешних сил может углубить возникшую там сейчас конфронтацию, срывая попытки мирного диалога и подталкивая ситуацию в сторону большой войны в Закавказье. А украинские патриоты вслух мечтают о победоносном походе против армянских сепаратистов, чтобы затем повторить его у себя дома.

А эта позиция не только подкидывает дрова в огонь кавказской войны, но и дополнительно подрывает надежды на мирное разрешение донбасского кризиса.