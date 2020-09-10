Украинские профсоюзы заметно активизировались с началом нового политического сезона

В Кривом Роге, на родине президента Владимира Зеленского, проходит масштабная подземная забастовка украинских горняков. Почти 400 украинских шахтеров отказываются подниматься на поверхность, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. Кроме того, они добиваются возврата упраздненного льготного стажа для работников отрасли, который позволяет горнякам раньше уходить на пенсию и традиционно насчитывался шахтерам еще с советских времен.

Все началось 3 сентября, когда горняки из ночной смены шахты «Октябрьская» приняли решение остаться в забое — где к ним вскоре присоединились спустившиеся утром товарищи. А затем забастовку поддержали работники шахт «Гвардейская», «Родина» и «Терновская». Это основные подразделения Криворожского железорудного комбината, который является крупнейшим частным предприятием по подземной добыче железной руды, и вместе управляется группой «Метинвест» и группой «Приват».

Причём продукция комбината поставлялась не только на украинские металлургические заводы, но и за границу — в Чехию, Словакию, Польшу, Румынию, Сербию и даже в Китай.

По факту, в протестах участвуют тысячи рабочих — ведь те, кто не решился сидеть под землей, приступили к так называемой «итальянской забастовке», соблюдая все формальные правила КЗоТа и максимально затягивая этим производственные процессы. Криворожский подземный бунт уже сегодня можно назвать наиболее заметной рабочей акцией текущего года, который усугубил социальный кризис последствиями карантинных ограничений. Причём, она имеет свои особенности, которые отличают этот «атакующий» протест от обычных акций украинских профсоюзов, которые давно увязли в арьергардных боях с работодателями, и без особого успеха требуют погасить постоянно растущие долги по зарплате.

А забастовка в забое оказалась эффективным инструментом давления на шахтовладельцев, которые не могут насильно поднять людей на-гора. В Донецкой области разрастается забастовка шахтеров © Facebook, Денис Туснин

«В современной Украине, где рабочие практически лишены возможности бастовать из-за слишком сложной процедуры организации забастовки — потому что согласно закону о трудовых спорах собственник может заблокировать действия наемных работников — отказ подниматься из шахты стал одним из главных инструментов борьбы за свои права. А требования шахтеров являются наступательными. Они не сводятся к обычному выбиванию заработанных денег — горняки требуют от власти немедленного проведения трудовых и социальных реформ», — рассказывает известный правозащитник Владимир Чемерис.

Опираясь на поддержку профактивистов, горняки активно транслируют свою требования из-под земли — потому что наличие смартфонов позволяет снимать в забое мобилизационные видеоролики, которые мгновенно выкладывают в социальных сетях. Так, молодые шахтеры записали собственные стихи, которые репостят сейчас в контакте и на фейсбуке — потому что они звучат по-настоящему трогательно, искренне и без митингового пафоса.

Шестые сутки мы в шахте сидим

И весь уже съели «Панкреатин»,

Серьезно настроены наши сердца

И все мы знаем, что пойдем до конца.

Уж сколько раз нас увольняли,

Как одолеть нас, не понимали,

Ранили сердце нашим родным,

Но у всех здесь в забое разум един.

Из шахты хозяева нас не достали,

Ребята поддержку нам оказали,

Всем людям спасибо — не отказали,

Ведь вместе стоим мы за общее дело,

У нас есть решимость, и ей нет предела,

Из недр земли мы шлем свой привет

И с нетерпением ждем ваш ответ.

Кривой Рог действительно выражает солидарность со своими рабочими. 7 сентября возле местной мэрии прошла большая акция в их поддержку — ведь от повышения зарплат для шахтеров выиграют все горожане. Кроме того, криворожцев поддерживают в других регионах — на Донбассе и в угледобывающем районе Западной Украины, где только что закончилась такая же подземная забастовка местных горняков, сумевших добиться выплаты задолженностей по зарплате.

Все это в одинаковой степени тревожит олигархических собственников Криворожского железорудного комбината, и украинских чиновников, опасающихся распространения социальных протестов — почва для которых давно созрела по всей стране. По данным Министерства энергетики, задолженность украинским шахтерам составляет около 26,25 миллиона долларов (1,9 миллиарда рублей — хотя реальный долг почти в два раза больше. Неспокойно и в других отраслях — так, в Бердянском порту проходят митинги против массовых сокращений, которые затронут почти 60% работников.

Этот важный азовский порт, через который осуществляется экспорт металла и зерновых, цинично банкротят с целью приватизации. Причём к развалу предприятия причастен экс-министр Омелян, который разговаривал с духом Бандеры, обещал построить гиперлуп, сжечь Москву и присоединить Кубань. А сейчас благоденствует на покое, посмеиваясь над одураченными простаками.

Как следствие, ведущие украинские СМИ крайне скупо освещают подземную забастовку — и это особенно заметно на фоне активной поддержки забастовочным акциям в Белоруссии, которую оказывают те же самые украинские журналисты. А Кабинет министров спешно пытается погасить резонансный трудовой конфликт на родине президента, который явно не добавляет популярности власти.

«Поскольку шахты находятся в частной собственности, то государство готово помочь в медиации для разрешения напряженности на этом предприятии. Дал поручение председателю Днепропетровской областной государственной администрации Александру Бондаренко инициировать трехсторонний совет и начать социальный диалог с участием профсоюза, работодателей и руководства области», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, направляя в Кривой Рог первую заместительницу министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлию Свириденко.

Скорее всего, она должна склонить собственников к частичному удовлетворению требований рабочих, уговаривая их прекратить свою акцию.

Однако забастовка уже привлекла внимание к кризисной ситуации на приватизированном предприятии. Ведь главной причиной протестов стала непомерная жадность украинских олигархов, которым противостоят сегодня рабочие.

«После приватизации КЖРК стал акционерной компанией, совладельцами которой являются бизнес-группы Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Интересы собственников всегда состоят в увеличении прибыли и снижении расходов — в первую очередь, расходов на рабочую силу.

Добыча сырья является одной из самых прибыльных отраслей в стране, которой отведена роль сырьевого придатка в международном разделении труда. Чтобы избежать налогообложения и сохранить свои прибыли, частные собственники выводят их в офшорные страны. А чтобы уменьшить расходы на рабочую силу, олигархи категорически отказываются индексировать зарплаты в соответствии с девальвацией и инфляцией.

А еще они говорят, что условия труда криворожских шахтеров якобы не подпадают под нормативное определение вредного производства, которое предусматривает установление льгот. Именно это возмутило шахтеров», — подробно раскрывает эту ситуацию Чемерис. На родине Зеленского бастуют шахтёры. Что происходит с угольной отраслью на Украине © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Победа подземной акции наверняка подстегнет протестную активность украинских рабочих, которые учатся бороться за свои социальные интересы. А это важно — ведь они отражают общий интерес большинства украинских граждан.