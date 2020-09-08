Украина настолько долго живет в постоянном чудовищном стрессе, что проявления человеческой неадекватности стали массовыми. По количеству психических больных Украина занимает первое место в Европе. Их общее число превышает 1,2 миллиона человек - более 3% от всего населения страны страдают психическими расстройствами

Но самое страшное, что психопаты массово ворвались во власть и СМИ, а тиражирование их фобий приняло лавинообразный характер.

Из недавних описанных случаев: некая пенсионного возраста харьковчанка, жительница многоэтажки по улице Сергея Грицевца, сбивает молотком камеры видеонаблюдения, установленные жильцами для предупреждения краж. Пожилая женщина убеждена, что с помощью камер за ней следят агенты российской ФСБ.

«Вызывали копов, но они нам ничем не помогли. Да и, по сути, чем они могут помочь. Бабуленция твердит, что за ней установлена слежка агентов ФСБ или ещё чего-то. Что делать, мы просто не знаем», — жалуются подписчики популярного харьковского паблика «Типичный ХТЗ».

Но чего мы хотим от бабушки, если с аналогичными посланиями о вездесущем ФСБ ежедневно обращаются к народу Украины патентованные патриоты, а верные Путину армии вот-вот вторгнутся (согласно их же информации) в пределы Незалежной. Нагнетание паранойи, шпиономании и непрекращающаяся «охота на ведьм» — необходимые условия удержания власти постмайданным режимом.

Борьба с «внутренним Путиным» начинается с себя, а заканчивается победным марш-парадом где-то в центре Москвы.

«Прежде всего мы должны использовать каждый день для того, чтобы уничтожать русских и тех наёмников, которых Россия спонсирует на украинской территории, — говорит очередной герой АТО, комбат батальона «Миротворец» и экс-нардеп Андрей Тетерук в эфире канала «Apostrophe TV». — Я хочу напомнить, что все войны заканчиваются не подписанием договора — Россия всегда нарушала договора, войны заканчиваются парадом победы в столице [страны], которая начала агрессию. Вот тогда война заканчивается серьёзно».

Со своей стороны хотим напомнить, что воинственный комбат отличился в боевых действиях лишь тем, что на заседании комитета ВР огрел бутылкой по голове свою тогдашнюю коллегу-депутата Александру Кужель — и сразу же был заподозрен в том, что подослан Москвой.

«Особый позор инциденту добавляет то, что "мужчина" Тетерук называет себя офицером, — говорилось тогда в возмущенном заявлении фракции партии «Батькивщина». — Вероятно, нам и обществу надо было внимательнее отнестись к тому факту, что этот человек получил военное образование в Москве и 5 лет служил в российской армии».

Рука агрессора настигла Александру, и Москва ее слезам не верит.

Москва, как известно каждому украинскому патриоту, скоро падет в прах, а экономика России разорвана в клочья. Полученные из авторитетных источников духоподъёмные сведения помогают активистам пережить тот неприятный прогноз, что по расчётам ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) почти половина населения Украины в ближайшее время может оказаться за чертой бедности.

Зато сайт авторитетного для туземцев «Радио Свобода» опубликовал большую статью о чудовищных очередях в России за пособиями на детей и проиллюстрировал его фото огромной очереди рабски покорных россиян. Правда, скоро выяснилось, что фотография эта из Украины, на попавшем в кадр киоске написано по-украински «Преса» (с одним «с»), и вообще — это очередь на автобусной остановке. После скандала фотографию пришлось поменять на приближённую к действительности, а там в очереди — аж пять человек. Сенсация не состоялась.

Зато для борьбы с «московскими фейками» запрещены все российские социальные сети, российские СМИ, тысячи русских книг и фильмов, учреждена связанная с ультраправыми организация «СтопФейк», бывшая сотрудница которой Катерина Крук сейчас занимается модерированием в русскоязычном сегменте Facebook. А то, не дай бог, украинцы перестанут верить, что пострадавшие от западных санкций «москали» живут куда хуже них. И даже экспортируют (видимо, от отчаяния) в бывшую «житницу Советского Союза» сахар, лук, картофель… На Украине душевнобольных отдавали в рабство © Facebook, Євген Скрипник | Facebook, Євген Скрипник | Перейти в фотобанк

«Я не понимаю, почему у нас до сих пор с Россией существуют какие-либо отношения. Мы в семье не покупаем ничего российского. У нас это в подсознании… Мы не можем единовременно платить процент украинской армии, которая там воюет, и покупать российское», — гордо провозглашает известный украинский телеведущий Игорь Кондратюк.

Я так понимаю, он до сих пор верит, что природный газ, которым обогревается Украина, это газ словацкий — из знаменитых словацких месторождений. А напоминать Кондратюку, что по причине уничтоженного майданными «реформами» животноводства Украина стала крупнейшим импортером российской свинины, вообще неприлично: «патриот» и так в магазинах шарахается. Зато в школах Киева перед занятиями школьники будут исполнять печальный государственный гимн — чтобы не забывали, почему у некоторых с голоду бурчит в желудке.

В королевстве кривых мозгов и шутки странные, и реакция на них. В Тернополе местный фотограф попытался заснять постановочные кадры, как местные афроукраинцы выражают солидарность с движением BLM. Кадры с фотосессии быстро попали в соцсети и местные СМИ и вызвали взрыв патриотических эмоций.

Бдительный депутат Тернопольского областного совета от националистического ВО «Свобода» Владимир Бобко сразу же заявил об иностранной диверсии: «Я делаю вывод, что они [темнокожие ученики акции] или разжигают беспокойство, чтобы во время беспорядков вынести товар из местных магазинов, как это сейчас происходит в США, или действуют по указанию из-за рубежа и втягивают наше государство в международный скандал».

Паранойя, как видим, не только бдительна, но и мыслит государственно.

А вот полтавские единомышленники господина Бобко международных скандалов уже не боятся. Накануне визита в город посла Израиля местные полицейские пытались убедить владельцев одного из частных домовладений задрапировать свастики и руны, которыми хозяева обильно украсили стены своего дома.

«В ответ последовал обширный материал в местной газете соответствующей политической ориентации. Израиль там назван карликовым государством, его посол — украинофобом, потому как без должного почтения отзывается о Бандере и прочих фашистских холуях украинского происхождения», — сообщает Telegram-канал Украина.ру.

С точки зрения хозяев дома, свастика — солярный праукраинский символ, а полицию и израильского посла местные националисты пригласили на просветительскую лекцию: поведают «безграмотному» еврею, почему свастика — это очень хорошо.

Хотя чего можно ожидать от национальной общественности, которая наградила журналистской премией «Честь профессии-2020» публично зиговавшего в нацистском приветствии, нападавшего на журналистов и призывавшего к расправам над журналистами Богдана Кутепова? Какая страна — такая честь. Люди с рассерженными лицами. Лицемерие их имя © CC0, Pixabay

Так стоит ли удивляться после этого харьковской параноидальной старушке, сражающейся с кознями ФСБ, или ее молодому «коллеге» в Мариуполе с дивными именем Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, который с топором заявился в местную синагогу убивать верующих. Имя настоящее, но, видимо, ранее изменённое под воздействием неких психиатрических причин, именно под этим именем подозреваемый был официально объявлен в розыск украинской полицией: «Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч, 27.09.1991 року народження, обґрунтовано підозрюється у нападі на працівника синагоги в Маріуполі. Зловмисник переховується від органів досудового розслідування» и т.д.

Большинство украинцев, безусловно, нормальные и порядочные люди, но массовая истерия всегда отражается и на общем состоянии общества. В конце концов, тот же «беломайдан» ещё раз продемонстрировал, что даже внешне здоровые люди легко поддаются политическим манипуляциям (и для России это тоже урок на будущее). Раскол травмирует души куда быстрее, нежели это хотелось бы здравомыслящим.

«Как можно склеить Украину с людьми, которые тебя ненавидят патологически?» — задается вопросом киевский композитор Владимир Быстряков, известный своей взвешенной политической позицией.

И похожие вопросы задают себе сейчас сотни тысяч вменяемых людей, пытающихся понять, что делать с тяжело больной страной.

Ответ сложен и прост одновременно. При наплевательском отношении излечение фанатиков невозможно, тем более, они постоянно друг друга инфицируют. Но если определить психическую стабилизацию как стратегическую долговременную цель — препоны окажутся не такими уж непреодолимыми. Навыки борьбы с психопатами, маньяками и сектантами в современном обществе накоплены.