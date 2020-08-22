Служба безопасности Украины в конце июля приняла активное участие в двух операциях по похищению российских граждан. Обе сорвались, но первая, с задержанными в Белоруссии 32-мя несостоявшимися охранниками нефтяных месторождений, была близка к успеху

Я не пишу, что СБУ эти операции организовала, хоть на Украине, да и в России об этом говорят практически на официальном уровне. СБУ была лишь ключевым звеном. Уровень организации и координации действий различных спецслужб (засветились как минимум СБУ и КГБ Белоруссии) свидетельствует о том, что операции планировались, организовывались и координировались третьей спецслужбой, имевшей возможность влиять на поведение украинских и белорусских коллег.

Я считаю, что планировщиком, организаторам и координатором выступала одна (возможно две) из польских спецслужб. По идее операции должны были реализовываться под руководством Агентства разведки (AW — Agencja Wywiadu), при возможном участии Службы военной разведки (SWW — Sluzba Wywiadu Wojskowego). Для контрразведывательных, финансовой и антикоррупционной спецслужб, также имеющихся в Польше, это была бы явно непрофильная задача. Война спецслужб. Во что Украина втягивает Россию © из открытых источников

Польша оказалась в критической геополитической ситуации. Её американский сюзерен занят своим гражданским конфликтом, в ходе которого противостояние левых либералов и правых консерваторов далеко вышло за пределы традиционной борьбы демократов с республиканцами и Байдена с Трампом. Это долгоиграющий внутренний конфликт, который будет ещё долго ослаблять Америку и отвлекать её ресурсы от внешнеполитических целей. Демократы ещё как-то пытаются поддерживать клиентские режимы в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, но им не доступны в полном объёме даже сократившиеся ресурсы США. Они могут использовать лишь старые наработки Госдепа да базовые структуры Сороса. Это немало, но совсем не то, что было, когда на чашу весов бросалась вся мощь объединённого Запада.

Между тем, за время своего «медового месяца» с США, когда Польша чувствовала себя главным союзником гегемона внутри ЕС и главным проводником его политики на постсоветском пространстве, поляки успели поссориться не только с Россией (что для них естественно), но и с Германией, и даже Францию против себя настроить. Польша оказалась в традиционной для неё неприятной ситуации, когда она окружена странами, отношения с которыми, по инициативе Варшавы, напрочь испорчены, а далёкий союзник не может оказать поддержку. Так было и в конце XVIII века, так было и накануне Второй мировой войны, ситуация повторяется и сегодня. Зная чем всё завершалось раньше (но будучи не в состоянии понять, что происходило это по их собственной вине) поляки боятся нового раздела.

Препятствовать негативному для неё развитию событий Польша пытается в своей традиционной агрессивной манере, которая неоднократно приводила польское государство к краху, но так и осталась основой польской дипломатии. Поляки видят, что США вступают в конфронтацию с ЕС. Они понимают, что Польша, как союзник внутри ЕС, на сегодня для США хоть и важна, но не в состоянии оказать им существенную поддержку. Поэтому Вашингтон не слишком заинтересован в сохранении европейских позиций Варшавы и вполне может разменять Польшу на что-то более для него интересное в ходе торга глобальных игроков (если таковой состоится). Чтобы восстановить интерес США к Польше, Варшаве необходимо быстро и резко усилиться.

Как это сделать?

Как я уже сказал, Польша с веками не меняется. Она логично пытается усилиться, оттеснив Россию на Восток, заняв «междуморье» и блокировав экономические и политические связи Москвы с Берлином (а на сей раз и с Парижем). Для реализации данного плана спешно создаётся «Люблинский треугольник» (Польша, Литва, Украина). Очевидно, что для завершённости, для полной связности, ему не хватает Белоруссии. «Война пришла к нам в дом». Министр обороны Белоруссии заявил об украинском следе в белорусских событиях © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

С Минском поляки работают давно, ситуацию там знают хорошо. Для них не секрет, что пытаясь дистанцироваться от Москвы, Лукашенко сам вырастил в Белоруссии майданные силы, пронизавшие госаппарат, информационную сферу и представленные многочисленными НКО. Для гарантированной победы майдана в Минске, возможно следовало бы потратить на подготовку ещё пару лет. Но Варшава не может ждать. Результаты американских выборов непредсказуемы, а вариант разрастания после выборов внутриамериканского конфликта до состояния полноценной гражданской войны более, чем реален. Тогда уже будет не до польских амбиций. Опереться на поддержку Сороса и демократов можно только сейчас. Польше нужен блицкриг — молниеносный майдан.

В своей способности свалить Лукашенко в Варшаве уверены (и не без оснований). Кто может помешать? Россия. Значит необходимо создать между Минском и Москвой такой конфликт, который не позволит России прийти на помощь Лукашенко, несмотря на понимание того, что майданный белорусский режим окажется как минимум не лучше, а то и хуже украинского.

Для этой цели готовится операция по вывозу через Белоруссию на Украину 32-х граждан России, 28 из которых Украина обвиняет в участии в боевых действиях в Донбассе. Уверен, что когда сейчас СБУ (вернее ее так называемые источники в СМИ, так как сама СБУ официально от этой операции для вида открещивается) берёт всё на себя и утверждает, что задержка в Минске произошла случайно и что только поэтому сорвалась операция, она врёт, выгораживая своих польских кураторов и их белорусскую агентуру. Именно арест Белоруссией и выдача ею же этих людей на Украину были сутью операции. Не случайно до этого Лукашенко накачали дезинформацией о том, что майдан ему готовит Россия. В Варшаве и в Киеве были уверены, что импульсивный Бацька выдаст задержанных, чтобы показать Путину, что с ним «так шутить не надо». Польская агентура в белоруской власти должна была посодействовать принятию именно такого решения.

Если бы за пару дней до начала белорусского майдана Лукашенко выдал на Украину три десятка российских граждан, воевавших в Донбассе, то Путину было бы крайне тяжело ему помочь по сугубо внутриполитическим причинам (народ бы не понял, спасения предателя от заслуженного наказания). Алексей Дзермант: Польша попытается урвать что-нибудь для себя в случае обострения ситуации в Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант

Вторая операция, по захвату и вывозу из России на Украину неназванного пока лидера ополчения Донбасса, явно готовилась в поддержку и продолжение первой. Для начала СБУ получила бы целую «преступную группу»: лидер (отдававший приказы) и подчинённые (исполнявшие приказы). Выбитые из них показания должны были бы дополнять и подтверждать друг друга. Затем, почти одномоментное похищение с территории России трёх десятков добровольцев, воевавших в Донбассе и одного из лидеров ополчения, серьёзно подорвало бы авторитет, как российских спецслужб, так и лично Путина. Псевдопатриотическая оппозиция вновь бы начала ныть о том, что российская власть находится в сговоре с Киевом и Вашингтоном, мечтает «слить Донбасс» и т.д. Возможно попытались бы даже организовать волнения в ДНР/ЛНР и какие-то выступления бывших добровольцев внутри России. Весьма вероятно также, что из захваченных попытались бы выбить признания, что именно они сбивали «Боинг» над Донбассом «по приказу из Кремля».

В общем, надо было создать ситуацию, чтобы Путину было не до Лукашенко, чтобы Россия никак не могла вмешаться в ситуацию в Белоруссии в те несколько критических дней, в течение которых майдан должен был победить. А Варшава готовила именно блицкриг, молниеносный майдан. На затяжную борьбу у неё не хватало ресурсов.

Думаю понятна и причина, по которой СБУ выступила основным подрядчиком. В силу складывавшихся ещё с советских времён отношений, у офицеров украинской спецслужбы наработаны и личные связи, и агентура, как на территории России, так и Белоруссии (обратное тоже верно). Украинцам на территории бывшего СССР работать значительно проще, чем полякам. Ну а виде бонуса за участие в операции, СБУ и киевская власть получали захваченных российских граждан, что давало возможность Зеленскому шантажировать Кремль и добиваться проведения столь нужного украинскому президенту саммита Нормандской четвёрки.

ФСБ сорвало обе операции, но, судя по объёму распространяемой о них дезинформации, польские организаторы стараются вывести из-под удара свою украинскую и белорусскую агентуру. Во всяком случае, под шумок провалов, на Украине был уволен лишь руководитель Главного управления разведки Минобороны Бурба, причастность подчинённых которого к данным операциям весьма сомнительна. В засвеченной же в полный рост СБУ никто не пострадал. Равным образом, информационный шум о «коварной СБУ» позволяет отвлекать внимание и от польской агентуры в Белоруссии, без участия которой была бы невозможна операция по дискредитации Лукашенко.