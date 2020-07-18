Почему в Украине преследуют за медали о Великой Победе

44% украинцев негативно относятся к переименованию сел, улиц и городов, названных в честь коммунистических деятелей советской эпохи. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса Киевского международного института социологии и Фонда Демократические инициативы, обнародованные 17 июля.

Переименование в рамках декоммунизации поддерживают всего 29,9% респондентов — причем, позитивное отношение к этой практике преобладает только в западном регионе, где декоммунизацию топонимов поддержали 43,6% участников соцопроса. Притом, что в южном и восточном регионах Украины против переименования высказались более половины опрошенных украинцев — что лишний раз засвидетельствовало географические контуры глубокого общественного раскола.

Кроме того, народ недоволен запретом коммунистической символики, против которого выступают 34% опрошенных — в том числе, 24,5% респондентов из западного региона, 31,6% жителей центральных областей, 41,5% опрошенных на юге и 44,2% граждан на страдающем от бесконечной войны востоке. Из этого вполне очевидно, что многие украинцы связывают свое бедственное положение с уничтожением левых партий, массово зачищенных по итогам Евромайдана. И до сих пор помнят о социально-экономических достижениях советских времен, которые не сводятся для них к ГУЛАГУ и голодомору. Декоммунизация: борцы с советским прошлым наткнулись под Полтавой на бюст Чапаева © poltava.depo.ua

Массовое недовольство декоммунизацией уже принимает формы практического протеста. На Полтавщине, в центре города Карловка, демонстративно восстановили декоммунизированный памятник местному уроженцу Николаю Подгорному. Этот подзабытый сейчас политик занимал в 1965-1977 высшую государственную должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР, и немало сделал для родного местечка — для и для всей остальной Украины, которая вышла при нем в мировые лидеры по производству свекольного сахара.

Возвращение памятника прошло без большого шума, но сразу же натолкнулось на ожесточенное сопротивление со стороны националистов. Так, в частности, профессиональный активист-декоммунизатор Вадим Поздняков назвал это опасным прецедентом и заявил, что заставит карловчан демонтировать монумент Подгорному — который, кстати, является почетным гражданином этого города. А радикальные ультраправые пообещали снести памятник силой — попутно разобравшись с местными полтавскими «ватниками».

Аналогичные угрозы звучат и в Одессе, где власти робко озвучивают намерения вернуть советские названия проспекту Небесной Сотни и улице Инглези — переименовав их в проспект маршала Жукова и улицу имени 25-й Чапаевской дивизии. Это инициативу, которая явно должна была обеспечить мэру Труханову массовые симпатии накануне осенних выборов, тоже поддержали большинство одесситов. Однако представители запрещенного в России «Правого сектора», Национального корпуса, всеукраинского объединения «Свобода» и других националистических организаций заявили, что возвращение прежних топонимов является признаком ползучего коммунистического реванша, призывая патриотов пресекать подобные намерения на корню.

А тем временем, на российско-украинской границе задержали харьковских ветеранов, возвращавшихся домой из Прохоровки, где прохоодило празднование очередной годовщины битвы под Курском. При обыске участников делегации, среди которых оказался престарелый девяностолетний пенсионер, бдительные представители спецслужбы обнаружили партию памятных медалей «75 лет Великой Победы». И теперь одному из ветеранов угрожает уголовное производство по декоммунизационной статье, которая криминализирует «изготовление и распространение нацистской и коммунистической символики». А наказание за подобное преступление предусматривает тюремный срок от пяти лет, с конфискацией имущества политзека.

Там же, на Харьковщине, сотрудники СБУ совместно со следователями Харьковского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской городской прокуратуры разоблачили преступление 73-летнего жителя села Песочин. Этот старик написал книгу с критикой украинской власти, напечатал ее за свой счет, а потом попытался передать один экземпляр в архивы местной библиотеки. Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, в книге пенсионера присутствовали признаки разжигания вражды — а потому против него открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161, что тоже угрожает нарушителю денежными штрафами и тюрьмой.

Налицо очевидное противоречие. Украинские граждане явно устали от поисков врагов нации, от борьбы против своего прошлого и постоянного закручивания идеологических гаек. Однако, украинская власть игнорирует эти настроения, и возвращается к системной борьбе с наследием советского прошлого, которая успешно практиковалась во времена Петра Порошенко. А националисты охотятся за последними памятниками Ленину и Марксу в сельской глубинке и постоянно поднимают вопрос о демонтаже советской символики на огромной статуе Родина-Мать.

Так, в Белгород-Днестровском районе снесли памятники легендарному бессарабскому герою — «степному Робин Гуду» Григорию Котовскому. Это удалось сделать только после длительного и упорного сопротивления. Жители села Крутояровка шесть лет защищали монумент от ультраправых вандалов, пока этим не занялась грантоедская организация «Декоммунизация. Украина». Декоммунизация по-украински: под Одессой переименовали памятник Марксу, чтобы не сносить © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

«Информацию о памятнике нам прислал местный житель-доносчик» — прямым текстом рассказывает все тот же Вадим Поздняков, по словам которого, в Одесской области сохраняется множество подобных объектов. «Это и памятник на месте смерти Котовского в Чабанке, несколько Марксов и пять Лениных. В Болградском районе есть четыре памятника Ленину. Демонтировать их отказываются. Ну и периодически красят, территорию возле них приводят в порядок, а на обращение не отвечают. Районная государственная администрация тоже ничего не делает с этим», — пожаловался он на несознательность простых украинцев.

Все это говорит о том, что в декоммунизации заинтересованы исключительно представители политических элит, которые сформировались в Украине по итогам Евромайдана. А их интересы в корне противоречат интересам большинства граждан — причем, это касается всех насущных проблем, начиная от войны на Донбассе, повышения тарифов, продажи земли и антисоциальных реформ, и заканчивая политикой памяти.