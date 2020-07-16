Бывший и.о. президента Украины и экс-руководитель СНБО Александр Турчинов изволили сочинить и опубликовать «Сказку про Добромола»: аллегорическое описание событий на Украине — по фантазии автора, некоего «Королевства Мечты» или, сокращённо, Ком

Не будем впадать в детальный пересказ опуса автора, который уже сделал фантастику гражданской войны на Украине чудовищной былью — это работа психиатров (а его реальные преступления — следователей). Выделим из книги лишь описание соседнего с «Королевством Мечты» государства «Мрак», под которым Турчинов подразумевает Россию. Вопрос о языке. Как Конституционный суд вскрыл суть Зеленского © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

«С севера и востока нависло над Комом, словно пасть беззубого дракона, Мрачное королевство… Его основали изгнанные из Кома за воровство, хулиганство и беспробудное пьянство бомжеватого вида аморальные личности. В северных таежных лесах они окончательно одичали, и сойдясь с бородатыми самками из племени болотных людоедов, превратились во что-то жуткое и ужасно мерзкое, — автора прямо распирает от прилагательных. — Потомки бездомной алкашни, еле унесшей ноги из древнего Кома, с аппетитом смотрели на свою прародину и пускали слюнки. Так им хотелось сожрать этих вкусных и таких родных комикян».

Но и внутри «Королевства Мечты» — Украины, если верить книжке, тоже хватает сочувствующих северо-восточному «Мраку» людей. «Находились в Коме и малообразованные продажные граждане, которые за вязанку бесплатного хвороста были готовы оправдывать каннибализм и таежное бескультурье жителей Мрака. Мол, они едят только выпендрежников-космополитов, а патриотично настроенным подданным у них, из-за дешевизны хвороста и других дефицитных в Коме лесоматериалов, очень даже хорошо живётся — о чем они так задушевно поют на своих балалаечных фестивалях. Ну что тут скажешь? В большой семье не без уродов, ну и не без предателей».

Кто вспомнит облик автора, то бишь господина Турчинова, может подумать, что не с его внешними данными рассуждать о красоте и уродстве, но сейчас не об этом. В конце концов, отправной точкой наших рассуждений могла бы послужить какая-нибудь очередная книжка про героев-муравьев Ларисы Ницой или блокбастер из «героической жизни» ВСУ в исполнении украинских кинематографистов. Все эти достижения «национального искусства», как и «сказку» Турчинова, отличает просто фантастический, запредельный уровень ненависти к России.

Хотя в этой ненависти зашкаливают эмоции, однако просматривается и абсолютно планомерная работа по деформации многовекового культурного кода народа Украины, обращение его не просто в осколок общего большого государства, но и враждебный плацдарм для грядущего нападения. Что-то не так. Бывшая и нынешняя власть Украины ведут языковую экспансию от бургера до Альбертины © politeka.net

Отдельным объектом для ненависти выделяется русский язык, который планомерно вытесняют из СМИ, образования, науки, государственных учреждений и т.д. А буквально вчера бывший нардеп от политической партии «Народный фронт» Леонид Емец публично назвал русский «языком животных». И здесь возникает несколько неожиданный вопрос: а хотят ли сами русские на Украине оставаться русскими?

Вспомним, насколько искренне держалась за свою культуру и язык русская послереволюционная эмиграция и насколько легкомысленно относится к этим вопросам запросто меняющая самоидентификацию диаспора современная. Тот, кто русский лишь по фамилии, не будет хранить свой родной язык, не передаст его детям, отречётся от истории своего народа. А если надо ради карьеры — и русским быть перестанет.

На днях председатель русской общины Киева Константин Шуров рассказал, как на слушаниях «Проблемные вопросы законодательного урегулирования и реализации государственной политики по обеспечению прав коренных народов и национальных меньшинств» в Комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений (чувствуете, какой набор пафосных слов) ему, руководителю русской общины, запретили выступать на русском.

«Председатель этого комитета пан Дмытро Лубинец преподнес мне достойный подарок от имени нынешней украинской власти в виде запрета выступать на русском языке! — рассказывает Константин Шуров на своей странице в Facebook, — теперь все аргументы русофобов, что "русским на Украине никто не запрещает разговаривать на русском языке, пользоваться русским языком, никто право русских на родной язык не ущемляет" — фикция! Действительность такова, что русским на Украине запрещают пользоваться русским языком! Подтверждено лично паном Лубинцом, кстати, членом Постоянной делегации депутатов ВРУ в Парламентской ассамблее Совета Европы». McDonald's не для русских. На Украине разгорелся русофобский скандал © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

От себя добавлю, что вышеописанный Лубинец — выходец из русскоязычного Донбасса, учился в Донецке, формально проживает в Волновахе Донецкой области, то есть русский язык для него не чужой, и таких русскоязычных гонителей русских на Украине хватает. Обратите внимание хотя бы на националистические Telegram-каналы, они в значительной своей части русскоязычные: в конкурентной борьбе даже за собственных национал-читателей мова не выдерживает конкуренции с русским языком. Но эти же Telegram-каналы ратуют за поражение в правах русскоязычных сограждан и хвастаются нападениями на оппозиционеров, которые борются в том числе и за их гражданские права. Хотя какие могут быть права у русскоязычных украинских «националистов» — чуждого для всех пушечного мяса.

В более дальних от ареала обитания этой публики местах о них говорят куда более откровенно и брезгливо. Так, львовский журналист Остап Дроздов называет всех русскоязычных соотечественников «одноклеточными» и заявляет вещи вроде: «с лица моей страны должны исчезнуть русскоязычные дети», а тамошняя нардеп София Федына в эфире львовского телеканала «NTA» рассказывает о «заразности» русского языка: «На Украине московский язык является тотально заразным, и если мы даём возможность пролезть части промосковской позиции, то она заражает всё, что возможно». Счастливые носители «московского языка» в Вооруженных силах Украины могут и дальше подыхать на донбасских фронтах, чтобы Дроздов и Федына продолжали процветать в своём замечательном Львове.

При этом украинский язык часто неинтересен даже самим «профессиональным патриотам», не говоря уже об их читателях. Так, известный своей промайданной позицией портал Лига.net после публикации на двух языках очередного спецпроекта констатировал, что в русскоязычном варианте им поделилось более 6000 пользователей, а в украинской версии всего три.

В своём Telegram-канале конфуз прокомментировал киевский блогер и бизнесмен Денис Гороховский: «Это замечательный показатель того, как читатель голосует по языковому вопросу. Причем читатель патриотичный, не забываем про политические предпочтения аудитории "Лиги", ваты там минимум. И вот эти люди читают и делятся русскоязычной версией при наличии украиноязычной. Правда, потом часть из них идет в фб и радуется отказу фастфуда добавить в терминалы русскоязычное меню, запрету на ввоз русскоязычной литературы и с пеной у рта доказывает, что русский в Украине никому кроме "тупой ваты" не нужен» (орфография оригинала). «Великий украинизатор» McDonald’s. Американский фастфуд теперь хочет торговать политикой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Немалые надежды действующая украинская власть возлагает на самих русскоязычных украинцев, их собственное нежелание бороться за родной язык, за свои гражданские права. Как прогнозирует заместитель руководителя пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Галина Янченко, концепция защиты прав русскоязычных является устаревшей, поскольку русский язык в Украине через 10 лет прекратит существование — следовательно, и его проблема исчезнет.

При Зеленском законодательное давление на русский язык не уменьшилось, а в чем-то даже усилилось — притом, что именно русскоязычным избирателям он обязан своей булавой. Но поскольку Зеленский и его «Слуги народа» предали интересы собственных избирателей, возможно, «молчаливое большинство» должно учесть это на осенних выборах. Коль не приветствуется выражение гражданской позиции публично, скоро «молчаливому большинству» предоставится удобнейшая возможность сделать свой выбор негласно. Однако, по счастью, молчат далеко не все среди русских. И настоящие украинцы тоже возвышают свой голос в защиту русского языка — им не надо мимикрировать и приспосабливаться, как некоторым хамелеонам из вчерашних русских.

«В Украине такого никогда не было, чтобы запрещали говорить на том или ином языке. Даже фашисты не запрещали говорить по-русски или по-украински. Нам все время рассказывают, какой плохой был СССР. А вы еще хуже — забираете у людей даже язык», — говорит народный артист Украины Владимир Данилец и с ходу уличает во лжи утверждающих, будто в советский период жителям страны запрещали говорить по-украински: «Я из села. Украинский день начинался с бандуры, потом шел гимн и весь день говорили по-украински. Язык был замечательный, литературный…»

Чтобы лишить возможности живого, непосредственного диалога украинский и русский народы, киевский режим бьет прежде всего по точке единения двух культур — русскоязычной Украине. Ради ее уничтожения хороши все способы: различные формы притеснения русского языка в публичной сфере, утилизация русскоязычных в АТО, дискриминация в образовании и, конечно же, пробуждение взаимной ненависти и недоверия среди самих носителей русского языка.

Тем величественней подвиг посильно сопротивляющихся и хранящих вековые устои. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем», — то, что было уместно вчера в апостольском послании к гонимым, актуально и сегодня в обращении к русским. С кем правда — тот и сильнее.