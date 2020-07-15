К чему приведет легализация игорного бизнеса в Украине

Верховная Рада официально легализовала игорный бизнес в Украине — причем это было сделано по личной инициативе президента Владимира Зеленского и благодаря голосам его парламентской фракции. «Слуги народа» представляют это выдающимся достижением и прогрессивной реформой, которая посодействует экономическому возрождению государства. Однако на самом деле они в очередной раз выступили слугами теневых бизнесменов, пролоббировавших этот губительный для Украины законопроект, от которого пострадает и экономика, и множество простых граждан.

Запрет на игорный бизнес наложила еще Юлия Тимошенко. Формальным поводом для этого стала трагедия в Днепропетровске, когда в местном игорном клубе заживо сгорели десять клиентов. Однако подлинная причина была в другом — премьер-министр готовилась сразиться с Виктором Януковичем на выборах президента и старалась чутко реагировать на общественные запросы. А большинство жителей страны активно выступали против игорных заведений, которые функционировали тогда буквально на каждом шагу, возле каждого людного пятачка, где можно было привлечь клиентов.

Чем были вызваны подобные настроения? Специфика игорного бизнеса состоит в том, что он разрушает и криминализирует общественную среду. Азартные игры затягивают быстрее любых наркотиков — причем лудомании подвержены все возрастные категории населения. Но главными жертвами игровых салонов обычно является молодежь и бедные, безработные граждане. Ведь игра на автоматах является для них единственной — и всегда недостижимой — надеждой поправить свои финансовые дела, а затем постепенно превращается в единственный смысл их скучной и беспросветной жизни. Вопрос на 7 млрд. Арахамия объяснил, почему легализовать игорный бизнес нужно не позднее следующей недели © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Люди играют, проигрывают, влазят в долги, которые постепенно накапливаются, растут. И это толкает их на совершение преступлений, в самом широком спектре — от воровства у родственников до кровавых уличных грабежей. Ну а редкие выигрыши обычно спускаются на наркопрепараты и алкоголь, которые в изобилии продаются в каждом игорном притоне. Таким образом, игорный бизнес всегда содействует развитию преступности. Это должны понимать даже те, кто знает о нем только по голливудским фильмам, вроде знаменитого «Казино» Мартина Скорсезе. И об этом прекрасно помнят многие украинцы, которые жили в девяностых и нулевых в забитых игровыми клубами «спальниках», памятуя случавшиеся в те годы кошмары.

«Слуги проголосовали за игорный бизнес. Стране солгали: автоматы и казино будут в спальных районах и вблизи школ. А значит, там же будут и наркотики», — прокомментировала решение Верховной Рады киевская журналистка Наталья Влащенко. «Парламент и правящая фракция легализовали игорный бизнес. Теперь самые бедные люди страны отдадут свои последние деньги обеспеченным и богатым. А богатые превратятся в очень богатых. Неприкрытое лобби позорного бизнеса в самые тяжёлые и кризисные дни», — пишет об этом известный юрист Андрей Портнов. А блогер Елена Буданова рассказала о том, как ее маленький сын проиграл когда-то деньги, отпущенные ему на собачий корм, — напоминая, что подростки особенно легко становятся лудоманами.

«Вспомнила я эту историю потому, что сегодня депутат фракции «Слуга народа» и глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетьманцев поздравил нас всех с легализацией игорного бизнеса. Сказал, что президент выполнил свое ключевое предвыборное обещание. Интересно, они там сами верят в то, что в своё время Зеленского поддержали 73% избирателей именно ради этого? Не верьте, когда вам будут рассказывать про возрастной ценз игроков и про то, что всё это будет происходить только в строго отведенных местах. В нашей стране это будет происходить где угодно и с кем угодно, включая детей — достаточно, чтобы у собственников этих автоматов была «лицензия» от Авакова. Для тех, кто не в курсе — говорю: украинский законопроект прописан по шаблону грузинского. А в Грузии сейчас — расцвет «чернухи» и массовая детская лудомания. И мне даже представить страшно, сколько мальчишеских судеб сломает легализация игорного бизнеса в Украине», — предупредила она в своем посте соотечественников.

Впрочем, украинцы и без того демонстрируют единодушное отношение к легализации игорного бизнеса. Согласно соцопросу от группы «Рейтинг», 60% респондентов ни при каких условиях не поддерживают возвращение игровых заведений, 27% согласны легализовать их в границах специальных зон, и только 11% являются сторонниками тотального легалайза. Однако президент Зеленский ориентируется на интересы владельцев игорных салонов, игнорируя мнение народного большинства. Что, несомненно, ускорит свободное падение его рейтингов накануне осенних выборов в местные советы страны.

Пропаганда власти апеллирует к тому факту, что игорные заведения благополучно существовали в Украине все годы запрета, работая в полуподпольном режиме. И сетуют, что государство не получало от этой деятельности налогов. И действительно — игорный бизнес существовал в тени, под надежной охраной давно крышующих его правоохранителей и радикальных националистов, которые никогда не стеснялись зарабатывать на уничтожении своей нации. Однако наличие формальных ограничений все равно мешало ему развернуться на полную мощность. Теперь эти барьеры отброшены, и капитализация легализованных салонов игровых автоматов увеличится в несколько раз. А их клиентами со временем станут миллионы людей, которые понесут в ломбард свои последние ценности, пойдут на самые чудовищные поступки — и все только для того, чтобы удовлетворить свою зависимость от игры. Кузьмин: «Игорный бизнес легализовали, на очереди проституция и торговля оружием» © Иван Пономарев

Конечно, это еще не апофеоз украинских либертарианских реформ. На очереди — легализация проституции, которая окончательно закрепит за Украиной репутацию восточноевропейского Таиланда. Игорный бизнес прекрасно сочетается с рынком секс-услуг, и возле вновь открывшихся салонов со временем возникнет такая же разветвленная сеть публичных домов, где будут эксплуатировать безработных украинских женщин.

Это все, что может предложить своим избирателям несостоявшийся Василий Голобородько — который не стал прекращать войну, не смог улучшить жизнь граждан и не попытался избавить страну от внешнего управления. Но зато готов окончательно проиграть ее в легализованную рулетку.