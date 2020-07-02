В Украине требуют отозвать из Минска разжигателей ненависти и войны

Украинские общественные организации, выступающие за деэскалацию и скорейшее прекращение войны, потребовали включить их представителей в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Они считают абсурдным решение украинской власти, которая недавно ввела в состав ТГК одиозных националистов, годами разжигавших ненависть к жителям Донецкого и Луганского регионов.

«Мы вышли с этой инициативой, дабы показать президенту Владимиру Зеленскому, что есть альтернативные люди, есть общественные деятели, журналисты, правозащитники, политологи», — сказал адвокат и правозащитник Геннадий Борисичев на специальной пресс-конференции в агентстве «Українськi Новини». А журналист Дмитрий Василец из общественной организации «Центр Свободы Слова» также отметил — переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе увенчаются успехом лишь при участии в них сторонников мирного решения конфликта.

В течение шести лет официальный Киев отказывался от диалога с представителями неподконтрольных территорий Донбасса в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта, создание которой предусматривают Минские соглашения. Однако теперь у Зеленского внезапно захотели разговаривать с луганчанами и дончанами — правда, исключительно с теми, кто исповедует националистические воззрения и выступает против мирных договоренностей. Поскольку, по мнению украинских чиновников, именно эти деятели выражают надежды и чаяния своих земляков. Ермолаев: Закон о земле окончательно загнал Минские переговоры в тупик © РИА Новости, Александр Натрускин

Как результат, Украина ввела в состав Трехсторонней контактной группы двух пропагандистов — Сергея Гармаша и Дениса Казанского. Эта новость шокировала даже привыкших ко всему жителей страны достоинства и свободы, потому что креатуры команды Зеленского печально прославились разжиганием ненависти к жителям Донбасса и во многом несут ответственность за трагические события постмайдановского периода, что сформировало им соответствующий имидж в глазах жителей Донецка, Луганска да и всей Украины.

«Напомню — это то ***, которое регулярно оскорбляло жителей Донбасса, разжигало и выдумывало фейки о них. Один из сотен ярких и безумных фейков — о солдате, которого сепаратисты ради смеха повесили на провода. Воинственная неадекватность новой власти зашкаливает. Или это намеренное желание унизить ту сторону? Я на месте «той стороны» отказался бы от любых переговоров до вывода этих «консультантов» из ТКГ и извинений», — написал об этом известный медиаэксперт Анатолий Шарий. Украинская власть решила проводить переговоры с карманными националистами, которые открыто выступают против условий Минских договоренностей, считая их позорной капитуляцией. Она делает вид, что эти специфические люди уполномочены представлять жителей неподконтрольных территорий. Разумеется, такая инициатива выглядит в глазах у всех как саботаж или прямой срыв Минского процесса. Выражая желание договариваться со своими собственными миньонами, у Зеленского признают, что никакой мир не нужен, и он будет разговаривать только со сторонниками войны. Причем для этого даже необязательно уезжать из Киева в Минск.

Общеизвестно — когда человек начинает вести разговор с голосами в своей собственной голове, это обычно является признаком психического расстройства, которое нуждается в серьезном и неотложном лечении. Однако украинское правительство успешно перенесло этот психоз в область международной политики, создавая этим удивительный прецедент, над которым хочется то ли плакать, то ли смеяться.

Конечно, украинская общественность давно не имеет иллюзий относительно реальных политических намерений «слуг народа». Через год после вступления в президентскую должность Владимир Зеленский в точности продолжает линию своего предшественника Петра Порошенко. В декабре, в ходе переговоров в Париже, украинская сторона отвергла предложение о полном разведении войск по всей линии соприкосновения, что является главным необходимым условием для прекращения боевых столкновений. Как результат, бои продолжаются, причем как раз сейчас иностранные наблюдатели фиксируют резкое увеличение интенсивности обстрелов. А председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер отметила, что все новые случаи гибели и ранения гражданских лиц были зафиксированы в мае на неподконтрольных Киеву территориях.

Украинские чиновники категорически отвергают возможность реализации мер по политическому урегулированию, прописанных в условиях Минских соглашений. В частности, они отказывают Донецку и Луганску в праве на особый статус и соглашаются признать местные выборы только после того, как возьмут под контроль границу с Россией, игнорируя последовательность действий, которая была согласована в Минске в 2014-2015 годах. Эти политики прямо заявляют о том, что мирный компромисс невозможен, а вся возня с Нормандским и Минским форматами нужна только для того, чтобы сохранять санкционное давление на Россию.

«Мы все дальше от мира. Опять непонятные телодвижения, и слишком понятные люди в Трехсторонней контактной группе. Похоже, никто не собирается договариваться. Мы все больше забиваемся в глухой и темный угол. Оттуда нас точно никто не услышит», — печально констатировал главный миротворец в команде Зеленского, бывший комик Сергей Сивохо, которого безнаказанно избили в марте ультраправые из «Национального корпуса». После чего жертву нападения демонстративно уволили с и без того несерьезной должности внештатного советника главы Совбеза, чтобы преподнести его голову сторонникам партии войны. «Мы все дальше от мира»: Сивохо раскритиковал введение Гармаша и Казанского в ТКГ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

К этому стоит добавить, что бывший шеф Сивохо, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, совсем недавно отметился пространной речью о неминуемом развале России, прекрасно осознавая, что это подольет масла в огонь продолжающейся конфронтации и вражде.

Чем же вызваны такие демонстративные действия украинских властей, которые свернули все робкие наметки на мирные договоренности по Донбассу? Ответ на это достаточно прост и прозрачен. Как пишет популярный телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на собственные источники в Офисе президента Зеленского, там получают сигналы от американских дипломатов из обоймы Демократической партии, которые обещают усилить поддержку Киева после победы над Дональдом Трампом путем введения новых санкций против России. В ожидании этого «слуги народа» сочли за лучшее поддерживать ситуацию в состоянии перманентного конфликта, воздерживаясь от сколько-нибудь серьезных шагов в сторону нормализации отношений с РФ.

Еще одной причиной такой политики является страх перед радикальным ультраправыми, которые успешно запугивают Зеленского перед каждыми переговорами по Донбассу, обложив его бесчисленным количеством «красных линий». В условиях падения своего рейтинга, перед лицом массового возмущения украинцев, недовольных социально-экономическими последствиями карантина, законом о приватизации земли и новыми антисоциальными мерами «политики экономии», принятыми ради очередного кредита от МВФ, президент Украины не может игнорировать потенциальную угрозу новых майданов. А потому старается умилостивить и задобрить правую улицу.

Именно это заставило Киев саботировать переговоры в Минске, подменив мирный диалог шизофреническим разговором с самим собой. И потому сейчас очень важно представить реальную альтернативу имитации переговорного процесса, заменив ястребов на адекватных людей, которые выступают против войны, отражая этим мнение большинства украинцев.