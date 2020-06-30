Германия готовит настоящий бунт против США на уровне структур Евросоюза

Агентство деловых новостей Bloomberg информировало общественность со ссылкой на неназванных чиновников о том, что немецкое правительство разрабатывает контрсанкции, которые должны быть введены в том случае, если Вашингтон запустит так называемые «адские санкции» против кампаний, участвующих в прокладке трубопровода «Северный поток — 2». Если опубликованная информация правдива, это означает, что вслед за Францией, президент которой Эммануэль Макрон открыто выступает против американской гегемонии утверждая, что Европа должна стать самостоятельным центром геополитического влияния, вернуть себе переданный в американское управление суверенитет, или хотя бы его часть, решила и Германия. Геополитические игры. Меркель призвала задуматься о мире без лидерства США и сотрудничестве с Россией © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Берлин уже дал два ответа на версию о контрсанкциях, однако они в корне противоречат друг другу. Пресс-секретарь Министерства экономики заявила Bloomberg, что она ничего не слышала о том, что готовятся подобные меры. Может, оно так и обстоит на самом деле, но еще 17 июня в бундестаге состоялось закрытое заседание профильного комитета, на котором обсуждались именно «адские» санкции против «Северного потока — 2». Глава комитета по завершении обсуждения заявил, что Германия должна будет парировать удар собственными выверенными и продуманными на решение Вашингтона, которое противоречит международному праву.

Кроме того, есть интервью Ангелы Меркель шести европейским изданиям, в котором она совершенно однозначно заявила, что мир не должен мириться со стремлением США навязать другим государствам свое лидерство и обозначила начало новой эпохи, в которой «придется хорошенько задуматься» о существовании реальности без гегемона. Очень похоже на то, что немцы всерьез вознамерились вернуть себе утраченное национальное достоинство и причин для этого у них более чем достаточно. Как политических, так и лежащих в иных плоскостях.

Завершение строительства «Северного потока —2, и необходимость его ввода в эксплуатацию они считают жизненно важными, поскольку речь идет об экологической безопасности. Для «зеленой» экономики существенен тот факт, что использование природного газа в сравнении с углем наносит гораздо меньший вред окружающей среде.

Как бы там ни было, готовятся ли контрсанкции или «слив» для Blumberg является угрозой, призванной предотвратить принятие Сенатом и Конгрессом «адских» санкций, одно очевидно: Берлин затеял сложную геополитическую игру по выходу из-под контроля вашингтонского обкома. Более того, как следует из статьи в Blumberg, он собирается делать это не самостоятельно, а «на уровне Евросоюза». То есть в союзе с другими европейскими государствами. Если это действительно удастся провернуть, речь пойдет о массовом неповиновении с далеко идущими последствиями. Перспектива существования в мире без американской гегемонии в этом случае обретает реальные очертания. Американцы о «Северном потоке – 2», Берлин готовит ответный удар. Обзор энергорынка с 22 по 26 июня © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Кстати, в самих США звучат голоса, предостерегающие против бездумного использования санкций. Несколько дней назад колумнист Кеннет Рапоза опубликовал во влиятельном журнале Forbes статью, в которой заявил о двух важных вещах. Новые ограничения он назвал «бессмысленными», по его словам они не смогут помешать завышению строительства трубопровода. Но в случае их принятия, начнется новый виток энергетической войны между Россией и США, чему несказанно будет рада Украина.

Война, развязанная нынешней американской администрацией с международным концерном «Nord stream 2AG», который осуществляет прокладку «Северного потока — 2», вступает в завершающую стадию. Ее последствия могут оказаться парадоксальными. Попытки США навязать европейским рынкам свой СПГ-газ приведут к тотальной утрате американского влияния на страны Евросоюза, исключая страны Балтии и Польщу, которые погоды в этой организации не делают. Вчерашнее интервью председателя комитета Государственной Думы по международным делам носит очень характерный и многозначный заголовок «Европейцы делают сегодня исторический выбор».

В нем российский парламентарий утверждает: «…мы видим, что не все в Европе готовы слепо идти в кильватере Вашингтона. Есть и мыслящие люди — те, кто призывают руководствоваться во внешней политике европейскими интересами. И не готовы выполнять роль статистов, наблюдая, как США все более активно и нахраписто используют инструментарий экстерриториальных рестрикций, причем даже в отношении собственных союзников». И далее: «Главный вопрос — как далеко готовы пойти страны ЕС по пути отстаивания национальных интересов. Не погрешу против истины, если скажу, что европейцы сегодня делают исторический выбор. Продолжение линии на делегирование суверенитета заокеанским покровителям вряд ли соответствует интересам Европы, работает на снижение ее веса в глобальных делах». Последний довод. Трамп бросил американских солдат на борьбу с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Мы видим, как беспардонное, чисто по-американски бесцеремонное продвижение собственных экономических интересов перерастает в ситуацию, когда крах американской гегемонии становится фактически неизбежным. Понимают ли в Вашингтоне, каким может оказаться результат давления? Похоже, что нет. Но самое удивительное и неожиданное в этой истории заключается в том, что попытки остановить строительство «Северного потока — 2» в геополитической перспективе крайне выгодны России, поскольку сближают ее с Евросоюзом. Макрон уже говорил о настоятельной необходимости возобновления контактов и сотрудничества с Россией, думаю, что и Меркель сейчас поглядывает в ту же сторону. Если ситуация покатится по проложенным Вашингтоном рельсам, то уже через пару лет геополитическая архитектура европейского континента претерпит существенные изменения.