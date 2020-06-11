Украинская классическая литература полна описаний страданий, подневольности, экзистенциальной печали. Малороссийские классики, стараясь подчеркнуть плохую жизнь народа в империи, в лучших традициях отечественной литературы живописали тёмное царство, а их читатели мечтали об Украине прогрессивной, «семье вольной, новой»

Чтобы убедить окружающих, как им хорошо сейчас, надо поведать, что раньше было совсем невыносимо. А это «невыносимо» теснейшим образом связано с русскими-советскими-московскими. Украинский национализм — это не мечта о лучшем будущем, а страдания о печальном прошлом. Здесь и разоренный «москалями» Андрея Боголюбского древний Киев, и закабаление вольнолюбивых козаков, разумеется, голодомор-геноцид, страдания бандеровцев в сталинских лагерях и так далее. Гражданин на самостерилизации. Новые украинцы или бывшие русские? © politeka.net

Данные, что во времена Боголюбского москалей почти не было (зело Москва крохотная), козаков закабаляла прежде всего козацкая старшина, голод 1933-34 годов не был истреблением отдельно взятого этноса, а страдания убийц куда меньше, нежели их жертв, во внимание не принимаются. Ненависть как условный рефлекс надо выработать любыми способами, а дальше она сама уже сделает своё дело.

«Москали», «сепары», «вата», «совки» сегодня не брань, но профессиональная терминология цивилизованных с виду национал-людей.

От грязных слов и помыслов не спасают ни литературные нормы, ни Божьи храмы.

«Они говорят, что они православные, при этом ходят в церковь, которая… не исповедует религию, а занимается пропагандой Русского мира. Они не имеют права этого делать, — излагает о прихожанах УПЦ депутат Киеврады Игорь Мирошниченко. — Государство должно запретить российскую церковь как пропагандистскую организацию, которая работает в пользу России. УПЦ МП — это пропагандисты, которые загрязняют умы украинцев, это не каноническая организация».

Сидит человек, известный домашним террором против бывшей жены, и требует запретить крупнейшую религиозную организацию страны. А в телевизионном опросе телеканала КРТ обычная девушка (которая, по её признанию, не является «практикующей православной») заявляет, что «томос — это шанс украинского государства иметь независимую от России церковь». Срабатывает условный рефлекс, выработанный за долгие годы пропаганды и уверенности, что она уж точно на правильной стороне вместе с депутатом-националистом Мирошниченко. Холокост как образ жизни © РИА Новости, Виктор Темин | Перейти в фотобанк

За «независимость» украинского православия сражаются «непрактикующие православные», историю отечества пишут сознательно смешивающие Галичину и Галилею, мир вокруг преображают ненавидящие созидание.

«Посмотрел рекламу киевского коттеджного комплекса с претензией на элитность, — рассказывает известный журналист Андрей Манчук. — Покупателям предлагают "дуплексы для настоящих украинцев", "защищенные от вируса русского мира", с выделенными сотками для двух ватных рабов". Но главное — владельцы обещают провести политическое собеседование для всех потенциальных жильцов с вопросами про Крым и про Путина. Чтобы среди соседей не оказались неблагонадежные диссиденты. Какая страна, такая антиутопия».

Однако большая ошибка считать, будто культивируемая повсеместно ненависть не затрагивает её генерирующих. Да, на Украине можно безнаказанно нападать на инакомыслящих, подрывать и поджигать офисы оппозиционных партий (например, ОПЗЖ или Партии Шария), убивать неугодных журналистов, но бесконечная ненависть неуклонно разъедает сами основы цивилизованного сосуществования.

Каждый день украинская уголовная хроника даёт примеры жутких преступлений, и речь идёт даже не ставших обычными погромах на мемориалах или поножовщине. То в Харькове «ветеран АТО» съедает случайного собутыльника, то в Житомирской области семь «побратимов» были застрелены арендатором пруда, то шестнадцатилетний подросток убил бывшего айдаровца в Вышгороде, то два полицейских попались на жесточайших пытках и изнасиловании девушки в Кагарлыке (один из них тоже «герой АТО» из Львовской области).

Это лишь малая часть резонансных преступлений, о которых сообщала украинская пресса за прошлый месяц. Дурная наследственность: людоедство как признак дикости © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Гомерическое воровство, травля инакомыслящих, распродажа родины идут в закономерном союзе с погромами храмов, моральным разложением, серийными убийствами. Вместо изначально задуманного цементирования общества ненависть обращает его в труху — и в этом наиважнейший урок Украины для России.

Очень легко в пылу политической полемики скатиться в ненависть, а от неё в отрицание права человека на своё мнение. Когда мы видим пока виртуальные, но уже осатанелые схватки между российскими «белыми» и «красными», «националистами» и «космополитами», «либералами» и «патриотами», мы поневоле втягиваемся в украинский дискурс. Многие помнят, чем закончилось взаимное ожесточение в 1991 и в 1993 годах.

Обернись во гневе — Украина рядом.