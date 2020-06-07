Министр внутренних дел Аваков отчитался в Верховной Раде. Хвалил себя и свое ведомство, огрызался в ответ на уколы депутатов, выставлял напоказ свой патриотизм до мозга костей. Озвучил меры реагирования на полицейские ЧП, показывающие, что должной реакции не последует и что-либо менять в существующей порочной системе он не станет

Парламентская возня с отставкой оскандалившегося на весь мир главы МВД обернулась ничуть не меньшим конфузом, чем громкие скандалы по линии Нацполиции, один за другим грянувшие в течение последних недель. Ожидаемо не дав ни практических результатов, ни даже легкого морального удовлетворения ее заводилам, она нагляднейшим образом вскрыла трех «китов», на которых стоит и держится нынешняя украинская власть. Первый — бесполезность законодательной ветви власти, лишенной инструментов влияния на положение дел в жизни и в системе госуправления. Второе — хроническую безответственность правоохранителей, а также всей власти, их абсолютную неготовность отвечать на угрозы и вызовы и нежелание это делать. Третье — окончательное погружение Украины в правовой вакуум и переход в состояние бесконтрольного противостояния всех со всеми в борьбе за деньги, имущество, доступ к ресурсам. Как Аваков родину "любит". Глава МВД Украины согласен, что плохо, но не то, чтобы совсем © avakov.com/Yulia Babych

На собранном инициаторами парламентского аутодафе Авакова митинге у стен Рады с требованием его отставки был среди прочего замечен лозунг: «Аваков — чёрт!». Не возьму на себя смелость гадать, что же именно в облике и деятельности министра послужило авторам толчком для столь небанального полёта фантазии, но образ Люцифера, не пригодившись для очернения героя дня, вызвал ассоциации иного плана. Главная из них: «чёрт в стране, где правят черти». Ну а коли так, то он вполне на своем месте.

О том, что Аваков ни фракции «Слуга народа», ни парламенту в целом не по зубам, и в отставку они его отправить сегодня не смогут, эксперты едва ли не в один голос говорили задолго до дня «Ч». Отчет министра вкупе со всем, что его сопровождало и что за ним последовало, прогноз подтвердил. Продемонстрировав к тому же, что глава МВД на голову выше оппонентов из депутатского корпуса с точки зрения чиновничьей смекалки и хватки, проявляющихся в умении держать удар и представлять самую, казалось бы, проигрышную историю в выигрышном для себя свете за счет всевозможных уловок, хорошо известных в бюрократической среде. Отчитывался он на волне негодования за катастрофические провалы в работе подчиненных, отчет же выглядел как рапорт отличника боевой и политической подготовки. Ни возразить, ни доказать обратное никто из присутствующих не смог.

Кроме эмоций и кавалерийских, эмоционально насыщенных наскоков на подчеркнуто сдержанного, сосредоточенного министра, оппоненты ничего предложить не смогли. Перевести разговор в профессиональную плоскость, показав самому Авакову, парламенту, президенту, обществу, что все его аргументы — это не более чем отговорки, призванные увести обсуждение от его главной темы в сферу общих рассуждений о «путях развития», никто из «соросят» оказался неготовым. Дежурные же «майданные» приемы, вроде требования извиниться перед жертвами полицейского произвола и насилия, для прожженного министра-«майданщика» — это вообще комариные укусы. Их он отбил легко и непринужденно: «не надо меня учить Родину любить». В чем в чем, а в патриотизме в его принятом сегодня в Украине понимании соревноваться с Аваковым действительно вряд ли кому-то по силам.

Атака на Авакова в итоге принесла больше зачетных «очков» не тем, кто ее затеял, а самому Авакову. Избранная им тактика оказалась верной. Министр не стал каяться и посыпать голову пеплом. Он хвалил себя и свое ведомство, огрызался в ответ на уколы депутатов, выставлял напоказ свой, говоря его собственными словами, сказанными с трибуны Рады, «патриотизм до мозга костей». Озвучил заготовленные меры реагирования на полицейские ЧП, показывающие, что должной реакции не последует и что-либо менять в существующей порочной системе он не собирается и не станет. Это означает, что полицейский беспредел в Украине будет продолжаться.

…Ни уволить, ни даже как следует испугать Авакова депутаты не смогли, однако определенный урон, если я правильно понимаю ситуацию и ход ее развития, ему все же нанесли. При Владимире Зеленском глава МВД продолжил линию, начатую еще при Петре Порошенко, охотно и даже несколько навязчиво выходя за рамки своей непосредственной компетенции и внедряясь в самые различные сферы, например, во внешнюю политику.

При Порошенко осенью далекого 2016 года был момент, когда среди вариантов реализации «Минска» появился такой, при котором получение Киевом контроля над украинско-российской границей может произойти не до выборов в ДНР-ЛНР, а на следующий день после их проведения. «Недопустимо, — написал тогда Аваков в своем микроблоге в Twitter. — Это гнилая дорожка! И это не будет поддержано ни фракцией «Народный фронт», ни большинством в парламенте». Больше тему не поднимали.

При Зеленском можно вспомнить его «бенефисы» в ходе зарубежных визитов президента, когда именно Аваков первым объявлял журналистам, что происходит, произошло, произойдет и что из происшедшего следует. Так, например, было в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран «нормандской четверки». Никто не стал его ни одергивать, ни опровергать, ни дополнять. Теперь, думаю, схема должна измениться. То ли сам Аваков станет скромнее на внешнеполитическом поле, то ли его экзерсисы в этой области, если они продолжатся, уже не будут оставаться незамеченными.