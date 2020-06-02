Украинцам не стоит переживать за стабильность американской власти

Массовые протесты, которые сотрясают сегодня американские города, не могли не обойтись без участия украинцев. 31 мая в Миннеаполисе произошел инцидент, который едва ли не привел к массовым жертвам. Грузовик с прицепленной к нему цистерной для перевозки горючего въехал в толпу демонстрантов, что только чудом не привело к человеческим жертвам. А его водителем неожиданно оказался уроженец Украины Богдан Вечерко.

Данные об этом человеке очень противоречивы. Поначалу его называли бывшим военнослужащим ВСУ, потом эту информацию опровергли, однако украинские патриоты немедленно вступились за арестованного полицией земляка. Националисты из украинской диаспоры в США изливали в соцсетях целые цистерны расистской ненависти, оскорбляя чернокожих участников массовых акций, поскольку они традиционно ощущают себя истинными арийцами. А правый политик Игорь Мосийчук призвал добиваться освобождения Вечерко, называя его жертвой «левацкого бунта антифа».

Украинские патриоты отнеслись к действиям Вечерко с полным пониманием и поддержкой. Они с ужасом наблюдают за происходящим в США, потому что волнения угрожают стабильности глобального гегемона, от которого полностью зависит постмайдановский политический класс. Массовые народные бунты, вспыхнувшие практически во всех крупных городах Америки, разрушили пропагандистский миф о ее процветании и благополучии, вскрыв неприглядную изнанку американской жизни. И неудивительно, что это не нравится украинским националистам и либералам. Они видят во всем происки Кремля и требуют жестко расправиться с демонстрантами, чтобы они больше не шатали американскую лодку. По уровню расизма Украина легко даст прикурить США — Беленюк

«Протесты в Миннеаполисе — это не за права человека и против полицейского террора. Это мерзостное левацкое погромное шоу, где чем больше беспорядка и сожженных авто с домами — тем лучше. Американское общество стоит на только на свободе, но и на уважении к государству, частной собственности, личных границах, праве на честное правосудие. Этим антифашистам, которые поджигают и громят, не нужна справедливость. Они ненавидят мироустройство и грезят «революциями», где «кто был никем — тот станет всем». Мы это уже проходили», — прочувствовано пишет об этом пропагандист Вахтанг Кипиани.

Между тем, в 2014 году те же самые люди горячо приветствовали погромное шоу государственного переворота, организованного при активной поддержке американских политиков, и всячески поощряли участвовавших в нем ультраправых. Они пафосно называли Евромайдан революцией и требовали беспощадной расправы с его противниками, отказывая своим оппонентам в уважении к их личной позиции и элементарном праве на честное правосудие, о котором так печется коллективно-собирательный Кипиани. Это лицемерное двоемыслие вызывает сейчас только иронию. Ведь совершенно очевидно, что украинская интеллигенция поддерживает исключительно правильные протесты, направленные против врагов «свободного мира» в Венесуэле, Гонконге, Иране, Белоруссии и России. Но сразу включает охранительский режим, когда речь идет об антиправительственных протестах в Украине, Евросоюзе или, тем более, в самих США.

Впрочем, позиция украинских националистов предсказуема и понятна. Гораздо удивительнее реакция некоторых противников постмайдановской власти, которые тоже переживают за стабильность американского государства, сохранность торговых центров и полицейских участков. Хотя американский истеблишмент никогда не волновался по поводу сожженных городов на Донбассе, массовых жертв бесконечной войны и катастрофического кризиса в расколотой шесть лет назад Украине.

«Скажите мне, какие магазины в Киеве были разграблены в ходе хоть одного из протестов? Будь то протесты таксистов, фермеров, евробляхеров, майданов и тд? Чьи частные (!) автомобили были сожжены?… К счастью, в Украине ничего подобного не было со времён большевистского переворота… Сравнивать массовые погромы с надписями «Eat the Rich» с протестами в Украине, где, я сам лично в разные годы это видел, колонны протестующих аккуратно обходили припаркованные авто, просто нельзя», — написал на «Фейсбуке» депутат от «Оппозиционной платформы» Олег Волошин. Конечно, под этими словами с радостью подписался бы любой декоммунизатор из партии Петра Порошенко. Комментаторы тут же напомнили «оппозиционеру» Волошину о том, каким был на самом деле «мирный протест» на Майдане, а также о том, что тогда в Украине сожгли не только автомобили. Депутат оперативно потер свои записи, однако скриншоты сохранили их для истории.

Но американские бунты похожи на украинский майдан только внешне, что заставляет обманываться неосведомленных людей. За националистическими выступлениями в центре Киева стояли влиятельные представители политических и финансовых сил, которые опирались на мощнейшую внешнюю поддержку США и Евросоюза, имитируя массовый народный протест. Демонстрации в Америке имеют совсем другую природу, несмотря на то что в них пытаются искать предвыборные выгоды для Байдена и для Трампа, которые, разумеется, используют эту ситуацию в своих собственных целях. Советница Барака Обамы дежурно обвиняет в организации протестов Россию, а трамписты винят во всем Сороса и Китай. Однако реальной причиной беспорядков являются кричащие внутренние противоречия, социальное и расовое неравенство, которое заложено в фундамент американского общества и резко усугубилось в эпоху пандемии.

Важно понимать: проблема полицейского насилия действительно является для Америки знаковой, потому что местные правоохранители позволяют себе то, что кажется невероятным для постсоветских стран. Причем за этим не всегда скрывается неизбывный расизм, и жертвой людей в форме может стать человек с любым цветом кожи.

«В Кливленде сотрудники полиции застрелили 12-летнего ребёнка, игравшего на детской площадке. Ранее в Калифорнии 13-летний мальчик был застрелен при аналогичных обстоятельствах. Оба ребёнка были белыми. В 2013 году в той же Калифорнии полицейские застрелили 73-летнего старика. Американские полицейские часто совершают убийства, которые нельзя объяснить никакими соображениями самообороны. Они делают это просто потому, что могут. Другое дело, что протестовать и защищаться от полицейского беспредела белый средний класс Америки, похоже, оказывается неспособным. А сохранила способность к этому лишь деклассированная беднота чёрных и латиноамериканских кварталов», — пишет об этом одесский журналист Юрий Ткачев.

Впрочем, совершенно очевидно, что преступление в Миннеаполисе явилось всего лишь поводом для выступления страдающих от кризиса американцев. Об этом говорят опубликованные сегодня данные, согласно которым в США насчитывается 40,8 миллиона безработных людей — около четверти всего трудоспособного населения государства. Многим из них не на что жить, и хотя СМИ концентрируют внимание на грабежах модных бутиков, на видео хорошо заметно, что люди растаскивают из магазинов обыкновенные продукты питания. Потому что денег на них тоже нет. Посольство Украины просит своих граждан отказаться от протестов в США © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

«В стране живут десятки и сотни миллионов людей чьи жизни не видны никому. Это люди из рабочего класса, которые ежедневно сталкиваются с реалиями капитализма, выбирают между оплатой еды, лекарств и арендной платой, десятилетиями работают на нескольких работах чтобы сводить концы с концами. Люди, которые спят на улице, либо в своих машинах. Американский правящий класс обращает на них внимание только тогда, когда они говорят с ним единственным доступным для понимания — языком протестов», — рассказывает об этом из Америки украинец Юлий Дубовик.

Нет, это не украинский майдан, организованный в интересах элиты ради беспрецедентного грабежа простых украинцев, которых теперь безнаказанно терроризирует «новая полиция», созданная по американскому образцу и запустившая в свои ряды ультраправых. Это протест против уродливой системы, которая позиционирует себя образцом демократии, попирая права и свободы своих собственных граждан и людей во всем мире. Не стоит ее жалеть — американские расовые патриоты все равно не оценят солидарность со стороны украинцев и россиян, которые всегда будут для них людьми третьего сорта.

Не сомневайтесь — они вас точно не пожалеют.