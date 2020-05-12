Нидерланды скормили украинцам предназначенный для утилизации картофель

Голландские бизнесмены реализовали на украинском рынке так называемый промышленный картофель, который должны были утилизировать, то есть сжечь, выкинуть на помойку или отправить на удобрения. Промышленные, или технические, сорта завезенного из Южной Америки корнеплода нельзя потреблять в свежем виде — они используются для производства крахмала и алкогольных напитков, в качестве корма для домашних животных, в текстильной промышленности, с целью изготовления бумаги, клея и даже пластмассы.

Пищевая промышленность задействует такие клубни только для приготовления картошки фри, потому что их плотная и вязкая консистенция отлично подходит для одного из самых вредных продуктов мирового фастфуда. Но рестораны уличного питания закрыты из-за глобального карантина, в Нидерланды больше не приезжают туристы, которые потребляли обжаренный в жиру картофель в качестве закуски под знаменитое голландское пиво.

В результате здесь оказались невостребованными около двух миллионов тонн картошки, изначально предназначенной для местных фритюрниц.

Всё это должны были выбросить. Однако расчётливые предприниматели нашли другой вариант. Они успешно продали свой неликвидный товар в Украине в полном соответствии с известной народной пословицей: «На тобі небоже, що мені негоже». При этом его отпустили украинцам по цене 30-35 евроцентов за кило — иначе говоря, примерно за столько, сколько стоит сейчас картофель из Украины.

Как результат, ничего не подозревающие украинские хозяйки будут брать эти клубни для варки и жарки, а потом наверняка изумятся, почему они окажутся на вкус чем-то вроде картона. Не зная о том, что это специфический привкус европейской интеграции и достоинства.

Естественно, такая ситуация была бы невозможной в любой европейской стране, где бдительные комиссии по защите прав потребителей немедленно ввели бы штрафные санкции за нецелевое использование предназначенного к уничтожению товара и циничный обман покупателей. Но в Украине всё сойдет с рук — по итогам Евромайдана, после принятия злополучного Соглашения об ассоциации с Евросоюзом страна превратилась в емкий рынок сбыта для европейской продукции, которую можно реализовывать здесь без пошлин и без особых рисков получить на руки судебные иски.

Так что украинцам можно скормить практически всё, чем, в общем, и занимаются нечистые на руку продавцы. И подобные факты далеко не всегда попадают на страницы новостных сайтов. Песецкий: «Ассоциация с ЕС, за которую стоял Майдан, оказалось дорогой к банкротству» © Facebook, Валерий Песецкий

Одной из причин подобной всеядности является стагнация украинского овощеводства вкупе с отсутствием государственного контроля за стратегически важным продовольственным рынком. Страна «самих родючих в світі грунтів» не может обеспечить себя овощами из классического борщевого набора. Аграрные корпорации заняты выращиванием высокодоходной экспортной продукции — такой как технические культуры или пшеница, а собранную в Украине картошку тоже стараются подороже «толкнуть» за рубеж вместе с луком или морковью. А это приводит к дефициту на внутреннем рынке, провоцируя бешеный рост цен на овощи — вроде «золотой луковой лихорадки» в мае прошлого года или осеннего скачка цен на картофель.

Дефицит покрывается за счет импорта. По данным Украинской плодоовощной ассоциации и отраслевого издания EastFruit, в течение июля-ноября 2019 года Украина завезла в 700 раз больше картофеля, чем за этот же период 2018-го, — и половина розничных продаж картошки приходилось на импортную продукцию, ввезенную из России, Белоруссии, Египта или Узбекистана. Патриотические блогеры регулярно устраивают истерики, публикуя фотографии российской бульбы, предательски прокравшейся на полки киевских супермаркетов.

Но она продается там даже сейчас, когда на украинских полях хорошо уродился молодой картофель. При этом можно не сомневаться, что националисты не обратят внимания на унижение со стороны голландских компаний, которые спихнули Украине предназначенный к утилизации неликвид, — и никто не будет пикетировать по этому поводу посольство Нидерландов, забрасывая его гнилой картошкой.

Между тем, эта история еще раз обратила внимание на зависимое положение Украины, попавшей в кабалу неравноправного торгового договора, из-за которого и начинался когда-то Евромайдан. Условия Соглашения об ассоциации с Евросоюзом настолько невыгодны для экономики Украины, что вчера это публично признал самый проевропейский чиновник в украинском Кабмине — вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко. Отложив в сторону раболепный и угодливый тон, обычный для общения с западными партнерами, он заявил о необходимости внести в него изменения, которые хоть как-то открыли бы для украинских товаров хорошо защищенные европейские рынки.

«Пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые были установлены, они уже нас не устраивают», — рассказал Пристайко в интервью «Немецкой волне».

Разумеется, речь идёт о квотах для украинского импорта. Ведь, продавая в Украину свою продукцию, Евросоюз жестко ограничивает продажу продукции украинского производства, ревностно следя за соблюдением предназначенных для нее ограничительных квот. Что превращает «украинско-европейское стратегическое партнерство» в типичные колониальные отношения между метрополией и полностью зависимым от нее протекторатом, от которых всегда выигрывает сильнейший.

При этом Европа все так же требует поставлять главный экспортный товар постмайдановской Украины — её дешевую рабочую силу. Глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний Польши Анджей Гайовничек заявил о том, что нехватка сезонных рабочих из Украины может стоить польским фермерам потери своего урожая, призывая обеспечить бесперебойный поток трудовых мигрантов из Украины. Уехавшие из Польши украинские заробитчане планируют вернуться — опрос © Brian Aslak / flickr

«Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше в ЕС выращиваем шампиньонов и др. Поэтому если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать», — признался он в интервью «Укринформу».

Польские власти уже готовят чартерные рейсы для украинских заробитчан, которые будут убирать урожай и обслуживать предприятия по переработке фруктов и овощей, о чем сообщил президент польской службы персонала для промышленников Кшиштоф Инглот. А множество украинцев добираются до польских полей своим собственным ходом, несмотря на то что оплата труда мигрантов резко упала, составляя сейчас около 2,5-3 злотых за собранную корзинку клубники, то есть примерно от 15 до 20 гривен (от 41 до 55 рублей). Но даже такое предложение выглядит лучше безнадежной безработицы у себя дома.

Украинский Кабмин ведет в этих условиях позорный торг соотечественниками, намекая Евросоюзу на возможность ограничить миграцию, чтобы выторговать бонусы в борьбе за вожделенные финансовые кредиты.

«Стратегия украинского правительства на ограничение выезда работников за границу (которая никогда четко не была объяснена общественности) выглядит как попытка спекуляции, доказательства своей ценности за счет собственных граждан. Мол, мы не можем провести демократические реформы, побороть коррупцию, построить инновационную экономику. Но у нас есть нужные ЕС рабочие руки», — написала об этом в Facebook проживающая в Варшаве журналистка Елена Бабакова.

Итак, мы видим реальную формулу евроинтеграции, которая предложена сейчас Украине, — негодная голландская картошка в обмен на рабочие руки заробитчан. Достоинство, которое по-настоящему заслужили недалекие провинциальные патриоты.