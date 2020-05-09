По поводу 75-й годовщины Победы господин Зеленский обратился к гражданам Украины с речью, где, угождая противоположным политическим силам, попытался смешать все краски политического спектра

В частности, упомянул среди героев войны активно сотрудничавшую с оккупантами (например, в антисемитской газете «Волынь») националистку Олену Телигу. Она теперь тоже герой борьбы с оккупантами.

Некоторые вещи, происходящие сегодня на Украине, вызывают ощущение фантасмагоричности происходящего и неописуемой нелепости действа. Так, 9 мая в Одессе к памятнику советскому Неизвестному матросу заявились украинские националисты с портретами боевиков ОУН-УПА, а в Харькове неонацисты из «Фрайкора», «Правого сектора» и других группировок развесили баннеры «Дякую діду за те, що давив московську гниду». Как и Телига, они теперь тоже наследники Великой Победы советского народа? Войны нельзя было избежать, но у Гитлера не было шансов против СССР - израильский аналитик Яков Кедми © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Показательно заявление верного наследника дела Вятровича, нынешнего директора Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, что «единственным действительно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение — люди и организации, которые боролись против обоих тоталитарных режимов» [выделено мной — К.К.]. Толкование данного заявления официального Киева очевидно: 7 миллионов воевавших солдат Красной армии, которые были родом с Украины (23% состава РККА), являются враждебной силой, а несколько десятков тысяч бандеровцев, набранных из «дивизийников» ваффен-СС «Галиция», гитлеровских полицаев и лесных бандитов — единственные истинные «герои».

Когда премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что День Победы для него «не праздник», а в новом законопроекте «Национальной безопасности Украины» к нуждающимся в охране СБУ «объектам безопасности» отнесены «духовные, морально-этические, культурные, исторические, интеллектуальные и материальные ценности общества» — это осознанная государственная политика, а не абсурд. В стране, где СБУ надзирает за «морально-этическими ценностями», иначе и быть не может.

Господин Зеленский может хоть памятник своему действительно уважаемому предку-ветерану целовать, но члены его команды вандализируют все остальные. Кстати, на родине Зеленского «бесстрашные активисты» задержали 66-летнего пенсионера, который самостоятельно рисовал и расклеивал поздравления с 9 Мая, на которых — о, ужас! — была изображена символика, под которой советские войска громили гитлеровцев; при задержании полицией было изъято аж двадцать самодельных открыток с надписью «Слава Красной армии! Слава русскому солдату!».

Зато зиговать, разгуливать в нацистской форме, маршировать под эсэсовскими эмблемами можно сколько угодно. Сам украинский президент щеголяет в форме с шевронами дивизии СС «Мертвая голова» (эмблематика присвоена каким-то подразделением ВСУ), и это тоже не случайность, а настойчивое желание любой ценой быть на какой-то другой стороне. Обращаясь к солдатам, господин Зеленский даже Георгия Победоносца проартикулировал «Юрием Змееборцем» (следующий этап украинизации, надо полагать, «Юрко Гадюкодавець»).

Известные своими праворадикальными взглядами футбольные ультрас ставят ультиматум президенту Украины. Дескать, если посмеют привлечь к ответственности одесского убийцу и неонациста Сергея Стерненко, то власть будет иметь дело со всеми ними: «Если антиукраинские силы все-таки попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Стерненко — мы сразу же объявим всеобщую мобилизацию и сбор для акции протеста!» В ответ Офис Президента поспешно объявил, что националисты теперь смогут сами оценивать свои проступки.

«В ближайшее время при содействии Офиса Президента начнет работать общественный совет, который будет состоять из героев войны на Донбассе, активистов, авторитетных людей, которые являются совестью нашей нации», — сообщил глава ОП Андрей Ермак. Он подчеркнул, что «общественный совет» будет рассматривать «наиболее актуальные и наболевшие вопросы». Например, вопрос о подсудности Татьяны Черновол. Так, в 1939 году и в нацистской Германии из общей системы правосудия были выведены вопросы о правонарушениях членов СС. Убийство памяти. Судьба памятников войны на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Развалившие доставшуюся им прекрасную страну подкидыши хотят быть брутальными арийцами и, подражая своим кумирам, терроризируют беззащитных. Доносить, набрасываться стаей на улице или в социальных сетях — фирменный «patriotic style». Очень мужественно они поставили на колени тринадцатилетнюю девчонку из Запорожья и заставили саму себя облить зеленкой. А как храбро внесли на свой «Миротворец» всемирно известных боксеров, чемпионов мира Александра Усика и Василия Ломаченко — после того, как спортсмены снялись в российском документальном фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!». Мы уж не вспоминаем о стремительно набравшей нужные подписи петиции о сносе памятника Ватутину (с перспективой поставить на его место монумент агенту спецслужб Третьего рейха Евгену Коновальцу или гауптману Роману Шухевичу).

Наследникам «славных дел» Холокоста и Волынской резни (ведь они же не наследники Великой Победы советского народа в Великой Отечественной Войне, верно?) мало конфликтов только по своим восточным границам. «Я считаю добрым знаком, что сейчас Украина конфликтует со своими соседями поляками и румынами — это свидетельствует о праве на субъектность Украины, про суверенизацию украинской позиции, — заявил в ходе организованной Институтом национальной памяти пресс-конференции украинский историк Андрей Козацкий. — То, что Украина спорит, говорит о том, что мы набираем вес в мировой политике, и это позитивно».

То есть, чем хуже отношения с соседями, тем для украинцев лучше? Вдобавок, из-за нового назначения Саакашвили из Киева отозван посол Грузии, изрядно подпорчены отношения с Белоруссией, существует напряжение на границе с Приднестровьем. Но виноваты всё равно русские, о чем в эфире YouTube-канала Ukrki рассказал известный украинский политолог Леонид Швец.

«Путин нанёс нам тяжелейшее поражение не на Донбассе и не в Крыму, а именно сделав эту гибридность частью нашей общественной жизни — вот это всеобщее оскотинивание, падение планки, — жалуется яркий представитель майданной политологии. — Вот в этом он нанёс очень большой удар по Украине. Украина всё больше похожа на Россию в этих вещах, к сожалению».

Нет, господа Швец, Шмыгаль, Дробович и прочие национал-патриоты, — в майданном оскотинивании вы похожи только сами на себя. Порядочному человеку любая схожесть с вами претит. Михаил Погребинский: Политикам «поколения Зе» никогда не понять истинного смысла Великой Победы © РИА Новости, Владимир Трефилов

Потому и нет у вас настоящего Дня Победы, и быть не может — поскольку вы выбрали сторону отвратительнейшего зла.