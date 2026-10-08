https://ukraina.ru/20261008/voyna-s-vengriey---cherez-10-let-na-ukraine-perepolokh-iz-za-novogo-zakona-1083677202.html
Война с Венгрией - через 10 лет. На Украине переполох из-за нового закона
Война с Венгрией - через 10 лет. На Украине переполох из-за нового закона - 08.10.2026 Украина.ру
Война с Венгрией - через 10 лет. На Украине переполох из-за нового закона
Украинская "мовная" активистка Лариса Ницой обвинила Верховную Раду в подготовке к принятию законопроекта о расширении прав венгров. По ее мнению, этот шаг несет угрозу военного столкновения с Будапештом
2026-10-08T09:14
2026-10-08T09:14
2026-10-08T09:14
новости
венгрия
украина
закарпатье
лариса ницой
верховная рада
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Ницой заявила, что результатом решения уступить Венгрии в вопросе языка и образования станут "будущие выстрелы по вашим детям в новой войне с венгерской стороны". Ницой утверждает, что на части украинских земель, находящихся под влиянием Венгрии, "процветает языковой сепаратизм". По всей видимости, подразумевается Закарпатье."Языковой сепаратизм всегда приводит к территориальному сепаратизму. А территориальный сепаратизм приводит к войне", - считает она.Верховная Рада 12 октября может принять закон, который значительно расширит права венгерского и других языков ЕС в образовании. Хотя документ не касается русского языка, он станет прецедентом, означающим отказ от политики тотальной украинизации.
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новости, венгрия, украина, закарпатье, лариса ницой, верховная рада
Новости, Венгрия, Украина, Закарпатье, Лариса Ницой, Верховная Рада
Война с Венгрией - через 10 лет. На Украине переполох из-за нового закона
Украинская "мовная" активистка Лариса Ницой обвинила Верховную Раду в подготовке к принятию законопроекта о расширении прав венгров. По ее мнению, этот шаг несет угрозу военного столкновения с Будапештом
Ницой заявила, что результатом решения уступить Венгрии в вопросе языка и образования станут "будущие выстрелы по вашим детям в новой войне с венгерской стороны".
"Через 10 лет, когда ваши дети уйдут на войну с Венгрией, и вы скажете "ой", вернитесь к этому посту ещё раз... Отдали мировоззрение наших детей венграм. Чтобы украинцы на украинской земле росли венграми", - написала она на своей странице в соцсети.
Ницой утверждает, что на части украинских земель, находящихся под влиянием Венгрии, "процветает языковой сепаратизм". По всей видимости, подразумевается Закарпатье.
"Языковой сепаратизм всегда приводит к территориальному сепаратизму. А территориальный сепаратизм приводит к войне", - считает она.
Верховная Рада 12 октября может принять закон, который значительно расширит права венгерского и других языков ЕС в образовании. Хотя документ не касается русского языка, он станет прецедентом, означающим отказ от политики тотальной украинизации.