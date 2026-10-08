Минобороны и губернаторы рассказали об отражении атаки БПЛА на Россию - 08.10.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20261008/minoborony-rf-soobschilo-ob-otrazhenii-nochnoy-ataki-bpla-na-rossiyu-1083676979.html
Минобороны и губернаторы рассказали об отражении атаки БПЛА на Россию
Минобороны и губернаторы рассказали об отражении атаки БПЛА на Россию - 08.10.2026 Украина.ру
Минобороны и губернаторы рассказали об отражении атаки БПЛА на Россию
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 399 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ утром 8 октября сообщило в своём телеграм-канале
2026-10-08T09:07
2026-10-08T09:18
украина.ру
россия
крым
белгородская область
воронежская область
ростовская область
краснодарский край
минобороны рф
пво
бпла
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.По данным минобороны, с 20:00 мск 7 октября до 8:00 мск 8 октября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Башкирии, Татарстана и над акваторией Чёрного моря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс" уточнил, что в ходе отражения ночной атаки в Каменске и пяти районах региона — Каменском, Миллеровском, Неклиновском, Чертковском и Шолоховском силы ПВО и расчёты МОГ уничтожили более 30 БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, будет уточняться.Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, рассказал, что минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и 13 районами региона было обнаружено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений также нет.По информации губернатора Белгородской области Александра Шуваева, за минувшие сутки ВСУ 117 раз атаковали территорию Белгородской области, включая 15 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Расчёты ПВО и всех задействованных подразделений сбили и подавили 156 беспилотников."К сожалению, во время атаки ВСУ в Валуйском округе погибла девочка 11 лет... В Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Ракитянском округах пострадали девять человек, в том числе девочка 11 лет. Шестеро из них госпитализированы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал Шуваев в канале на платформе "Макс".По сообщению "Крымэнерго", в результате атаки ВСУ обесточен ряд населённых пунктов в западной и центральной части Крыма.По информации оперштаба Кубани, в Краснодаре обломки БПЛА упали на территорию предприятия и вызвали пожар. Огонь потушили, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261008/svodka-udarov-vs-i-vks-rf-po-ukraine-k-etomu-chasu-1083675881.html
россия
крым
белгородская область
воронежская область
ростовская область
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украина.ру, россия, крым, белгородская область, воронежская область, ростовская область, краснодарский край, минобороны рф, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Крым, Белгородская область, Воронежская область, Ростовская область, краснодарский край, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Минобороны и губернаторы рассказали об отражении атаки БПЛА на Россию

09:07 08.10.2026 (обновлено: 09:18 08.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа МОГ бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 399 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ утром 8 октября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
По данным минобороны, с 20:00 мск 7 октября до 8:00 мск 8 октября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Башкирии, Татарстана и над акваторией Чёрного моря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс" уточнил, что в ходе отражения ночной атаки в Каменске и пяти районах региона — Каменском, Миллеровском, Неклиновском, Чертковском и Шолоховском силы ПВО и расчёты МОГ уничтожили более 30 БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, будет уточняться.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, рассказал, что минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и 13 районами региона было обнаружено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений также нет.
По информации губернатора Белгородской области Александра Шуваева, за минувшие сутки ВСУ 117 раз атаковали территорию Белгородской области, включая 15 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Расчёты ПВО и всех задействованных подразделений сбили и подавили 156 беспилотников.
"К сожалению, во время атаки ВСУ в Валуйском округе погибла девочка 11 лет... В Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Ракитянском округах пострадали девять человек, в том числе девочка 11 лет. Шестеро из них госпитализированы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
По сообщению "Крымэнерго", в результате атаки ВСУ обесточен ряд населённых пунктов в западной и центральной части Крыма.
По информации оперштаба Кубани, в Краснодаре обломки БПЛА упали на территорию предприятия и вызвали пожар. Огонь потушили, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
08:13
Сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часуРоссийская армия и ночью продолжала атаковать цели в Киеве и других регионах Украины. Передаём сводку на 8:00 мск 8 октября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
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