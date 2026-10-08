https://ukraina.ru/20261008/minoborony-rf-soobschilo-ob-otrazhenii-nochnoy-ataki-bpla-na-rossiyu-1083676979.html

Минобороны и губернаторы рассказали об отражении атаки БПЛА на Россию

Минобороны и губернаторы рассказали об отражении атаки БПЛА на Россию - 08.10.2026 Украина.ру

Минобороны и губернаторы рассказали об отражении атаки БПЛА на Россию

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 399 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ утром 8 октября сообщило в своём телеграм-канале

2026-10-08T09:07

2026-10-08T09:07

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.По данным минобороны, с 20:00 мск 7 октября до 8:00 мск 8 октября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Башкирии, Татарстана и над акваторией Чёрного моря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс" уточнил, что в ходе отражения ночной атаки в Каменске и пяти районах региона — Каменском, Миллеровском, Неклиновском, Чертковском и Шолоховском силы ПВО и расчёты МОГ уничтожили более 30 БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, будет уточняться.Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, рассказал, что минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и 13 районами региона было обнаружено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений также нет.По информации губернатора Белгородской области Александра Шуваева, за минувшие сутки ВСУ 117 раз атаковали территорию Белгородской области, включая 15 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Расчёты ПВО и всех задействованных подразделений сбили и подавили 156 беспилотников."К сожалению, во время атаки ВСУ в Валуйском округе погибла девочка 11 лет... В Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Ракитянском округах пострадали девять человек, в том числе девочка 11 лет. Шестеро из них госпитализированы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал Шуваев в канале на платформе "Макс".По сообщению "Крымэнерго", в результате атаки ВСУ обесточен ряд населённых пунктов в западной и центральной части Крыма.По информации оперштаба Кубани, в Краснодаре обломки БПЛА упали на территорию предприятия и вызвали пожар. Огонь потушили, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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