https://ukraina.ru/20261008/poroshenko-prodaet-kilogrammy-zolota-turtsii-poka-ukraina-nadeetsya-na-zaschitnikov-1083667544.html

Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников"

Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников" - 08.10.2026 Украина.ру

Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников"

Пока украинские чиновники поздравляли военнослужащих ВСУ с Днём защитников, экс-президент Украины Пётр Порошенко* закрывал удачную сделку. В декларации доходов политика говорится о том, что за последние три недели он заработал почти миллиард гривен, продав турецкому банку Türkiye Vakıflar Bankası килограммы золота

2026-10-08T09:15

2026-10-08T09:15

2026-10-08T09:15

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украина

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сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

петр порошенко*

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Самая крупная сумма в его декларации — 860 миллионов гривен. Остальное — проценты по зарубежным активам и доходы от продажи облигаций иностранных банков из Турции, США, Германии, Франции и Швейцарии. То есть пока страна воюет, иронизируют украинские СМИ, у Порошенко* работает другая "боевая" машина — золото, депозиты и ценные бумаги.Главное, на что обратили внимание украинские журналисты, — на сегодня в иностранных облигациях у Порошенко* хранится 2,3 миллиарда гривен, что свидетельствует о том, что ни так уж он и верит в победу Украины. Вместо того чтобы развивать экономику своей воюющей страны, он помогает экономикам других.Ещё 1 октября, в День защитников, Порошенко* написал в соцсетях большое поздравление."Разве не выбранный политиками курс и экономическая ситуация позволяют украинцам строить планы на будущее?" — задается логичный вопрос в комментариях.В этот же день Владимир Зеленский записал обращение прямо с фронта.Что Порошенко*, что Зеленский лгут и лицемерят даже в поздравлениях. Первый адресует свои пожелания "защитникам" Украины, продавая тем временем килограммы золота на благо других стран. Второй же твердит о независимости, продолжая молить Запад о дальнейшем спонсировании этой войны.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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турция

сша

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новости, украина, турция, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, петр порошенко*