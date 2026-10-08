Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников" - 08.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261008/poroshenko-prodaet-kilogrammy-zolota-turtsii-poka-ukraina-nadeetsya-na-zaschitnikov-1083667544.html
Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников"
Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников" - 08.10.2026 Украина.ру
Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников"
Пока украинские чиновники поздравляли военнослужащих ВСУ с Днём защитников, экс-президент Украины Пётр Порошенко* закрывал удачную сделку. В декларации доходов политика говорится о том, что за последние три недели он заработал почти миллиард гривен, продав турецкому банку Türkiye Vakıflar Bankası килограммы золота
2026-10-08T09:15
2026-10-08T09:15
новости
украина
турция
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
петр порошенко*
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070329976_0:23:480:293_1920x0_80_0_0_7fef3571bead91af39de3a11b266ae7b.jpg
Самая крупная сумма в его декларации — 860 миллионов гривен. Остальное — проценты по зарубежным активам и доходы от продажи облигаций иностранных банков из Турции, США, Германии, Франции и Швейцарии. То есть пока страна воюет, иронизируют украинские СМИ, у Порошенко* работает другая "боевая" машина — золото, депозиты и ценные бумаги.Главное, на что обратили внимание украинские журналисты, — на сегодня в иностранных облигациях у Порошенко* хранится 2,3 миллиарда гривен, что свидетельствует о том, что ни так уж он и верит в победу Украины. Вместо того чтобы развивать экономику своей воюющей страны, он помогает экономикам других.Ещё 1 октября, в День защитников, Порошенко* написал в соцсетях большое поздравление."Разве не выбранный политиками курс и экономическая ситуация позволяют украинцам строить планы на будущее?" — задается логичный вопрос в комментариях.В этот же день Владимир Зеленский записал обращение прямо с фронта.Что Порошенко*, что Зеленский лгут и лицемерят даже в поздравлениях. Первый адресует свои пожелания "защитникам" Украины, продавая тем временем килограммы золота на благо других стран. Второй же твердит о независимости, продолжая молить Запад о дальнейшем спонсировании этой войны.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
украина
турция
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070329976_30:0:450:315_1920x0_80_0_0_aee5cdef11f3726ab17077f1b3747b15.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, турция, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, петр порошенко*
Новости, Украина, Турция, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Петр Порошенко*

Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников"

09:15 08.10.2026
 
© ФотоПётр Порошенко
Пётр Порошенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Пока украинские чиновники поздравляли военнослужащих ВСУ с Днём защитников, экс-президент Украины Пётр Порошенко* закрывал удачную сделку. В декларации доходов политика говорится о том, что за последние три недели он заработал почти миллиард гривен, продав турецкому банку Türkiye Vakıflar Bankası килограммы золота
Самая крупная сумма в его декларации — 860 миллионов гривен. Остальное — проценты по зарубежным активам и доходы от продажи облигаций иностранных банков из Турции, США, Германии, Франции и Швейцарии. То есть пока страна воюет, иронизируют украинские СМИ, у Порошенко* работает другая "боевая" машина — золото, депозиты и ценные бумаги.
Главное, на что обратили внимание украинские журналисты, — на сегодня в иностранных облигациях у Порошенко* хранится 2,3 миллиарда гривен, что свидетельствует о том, что ни так уж он и верит в победу Украины. Вместо того чтобы развивать экономику своей воюющей страны, он помогает экономикам других.
Ещё 1 октября, в День защитников, Порошенко* написал в соцсетях большое поздравление.

"Сегодня под Покровом Богородицы находятся сотни тысяч наших воинов. На фронте воюют пехотинцы и артиллеристы, танкисты и связисты, специалисты по РЭБ и операторы дронов. От них зависит, выстоит ли страна", — заявлял тогда он.

"Разве не выбранный политиками курс и экономическая ситуация позволяют украинцам строить планы на будущее?" — задается логичный вопрос в комментариях.
В этот же день Владимир Зеленский записал обращение прямо с фронта.
"Именно в таких местах решается судьба Украины, судьба Европы, свободного мира. Здесь завоёвывается независимость", — сказал он, стоя на полу из досок среди маскировочных сеток, показав защищённый пункт управления изнутри.
Что Порошенко*, что Зеленский лгут и лицемерят даже в поздравлениях. Первый адресует свои пожелания "защитникам" Украины, продавая тем временем килограммы золота на благо других стран. Второй же твердит о независимости, продолжая молить Запад о дальнейшем спонсировании этой войны.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаТурцияСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныПетр Порошенко*
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:13Украинские деньги очутились в Германии: выяснилась судьба немецкой помощи Киеву
09:59Переговоры и "поражение России": чего на самом деле хотят украинцы
09:50"Яндекс" предупредил о сбоях после атаки ВСУ на дата-центр
09:46Идеальные убийцы кораблей. Теракт с подрывом танкера в акватории Черного моря: кто виноват и что делать
09:15Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников"
09:14Война с Венгрией - через 10 лет. На Украине переполох из-за нового закона
09:08ВС РФ окружают: украинский аналитик признал критическое положение в Доброполье
09:07Минобороны и губернаторы рассказали об отражении атаки БПЛА на Россию
09:00Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября
08:38Отказался подставлять сослуживцев: ВСУ подорвали пленного с заминированным ошейником
08:32Денацификация Украины началась: в Раду внесли законопроекты, приближающие выполнение условий России
08:13Сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу
08:00Борец за свободу и "гуманитарные бомбардировки": 90 лет со дня рождения Вацлава Гавела
08:00Заработок на крови: депутат Скороход назвала тех, кто кормится за счет войны
07:32Кризис принципам не товарищ: Лобода согласилась тайно развлекать россиян
07:24Это конечная: Украина лишилась еще одного важного наследства СССР
07:15Удаляйте все его фильмы! Чем Том Круз не угодил украинцам
07:15"Отчаянная домохозяйка" рассказала, зачем носит украинскую одежду
07:00Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет
06:54"Будущие 10 лет определят историю следующего века": Рубио выступил в Греции с программным заявлением
Лента новостейМолния