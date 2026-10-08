https://ukraina.ru/20261008/poroshenko-prodaet-kilogrammy-zolota-turtsii-poka-ukraina-nadeetsya-na-zaschitnikov-1083667544.html
Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников"
Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников" - 08.10.2026 Украина.ру
Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников"
Пока украинские чиновники поздравляли военнослужащих ВСУ с Днём защитников, экс-президент Украины Пётр Порошенко* закрывал удачную сделку. В декларации доходов политика говорится о том, что за последние три недели он заработал почти миллиард гривен, продав турецкому банку Türkiye Vakıflar Bankası килограммы золота
2026-10-08T09:15
2026-10-08T09:15
2026-10-08T09:15
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украина
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
петр порошенко*
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Самая крупная сумма в его декларации — 860 миллионов гривен. Остальное — проценты по зарубежным активам и доходы от продажи облигаций иностранных банков из Турции, США, Германии, Франции и Швейцарии. То есть пока страна воюет, иронизируют украинские СМИ, у Порошенко* работает другая "боевая" машина — золото, депозиты и ценные бумаги.Главное, на что обратили внимание украинские журналисты, — на сегодня в иностранных облигациях у Порошенко* хранится 2,3 миллиарда гривен, что свидетельствует о том, что ни так уж он и верит в победу Украины. Вместо того чтобы развивать экономику своей воюющей страны, он помогает экономикам других.Ещё 1 октября, в День защитников, Порошенко* написал в соцсетях большое поздравление."Разве не выбранный политиками курс и экономическая ситуация позволяют украинцам строить планы на будущее?" — задается логичный вопрос в комментариях.В этот же день Владимир Зеленский записал обращение прямо с фронта.Что Порошенко*, что Зеленский лгут и лицемерят даже в поздравлениях. Первый адресует свои пожелания "защитникам" Украины, продавая тем временем килограммы золота на благо других стран. Второй же твердит о независимости, продолжая молить Запад о дальнейшем спонсировании этой войны.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, турция, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, петр порошенко*
Порошенко* продает килограммы золота Турции, пока Украина "надеется на защитников"
Пока украинские чиновники поздравляли военнослужащих ВСУ с Днём защитников, экс-президент Украины Пётр Порошенко* закрывал удачную сделку. В декларации доходов политика говорится о том, что за последние три недели он заработал почти миллиард гривен, продав турецкому банку Türkiye Vakıflar Bankası килограммы золота
Самая крупная сумма в его декларации — 860 миллионов гривен. Остальное — проценты по зарубежным активам и доходы от продажи облигаций иностранных банков из Турции, США, Германии, Франции и Швейцарии. То есть пока страна воюет, иронизируют украинские СМИ, у Порошенко* работает другая "боевая" машина — золото, депозиты и ценные бумаги.
Главное, на что обратили внимание украинские журналисты, — на сегодня в иностранных облигациях у Порошенко* хранится 2,3 миллиарда гривен, что свидетельствует о том, что ни так уж он и верит в победу Украины. Вместо того чтобы развивать экономику своей воюющей страны, он помогает экономикам других.
Ещё 1 октября, в День защитников, Порошенко* написал в соцсетях большое поздравление.
"Сегодня под Покровом Богородицы находятся сотни тысяч наших воинов. На фронте воюют пехотинцы и артиллеристы, танкисты и связисты, специалисты по РЭБ и операторы дронов. От них зависит, выстоит ли страна", — заявлял тогда он.
"Разве не выбранный политиками курс и экономическая ситуация позволяют украинцам строить планы на будущее?" — задается логичный вопрос в комментариях.
В этот же день Владимир Зеленский записал обращение прямо с фронта.
"Именно в таких местах решается судьба Украины, судьба Европы, свободного мира. Здесь завоёвывается независимость", — сказал он, стоя на полу из досок среди маскировочных сеток, показав защищённый пункт управления изнутри.
Что Порошенко*, что Зеленский лгут и лицемерят даже в поздравлениях. Первый адресует свои пожелания "защитникам" Украины, продавая тем временем килограммы золота на благо других стран. Второй же твердит о независимости, продолжая молить Запад о дальнейшем спонсировании этой войны.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.