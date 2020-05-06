О Харькове и харьковчанах пишут много – это второй по величине город Украины, которая и сама находится в вихре информационного урагана. Вопрос – что пишут?

начала 90-х годов украинская журналистика, политология, социология, историческая наука являлись зоной особого внимания заинтересованных в переформатировании общества сил. Именно сюда в первую очередь направлялись гранты различных фондов, здесь целенаправленно взращивалась новая гуманитарная «элита», определялись перспективы её карьерного роста. Из этих лиц сформировано нынешнее майданное «экспертное сообщество» — они же являются активными выгодополучателями действующего режима, идеологами евроинтеграции за счёт собственного народа.

В данном отношении весьма показательна статья «Бессмертным полком с балкона: о чем Кернес сигналит ЗеКоманде». Здесь вопрос даже не в издании или имени автора. Интересен сам подход к политическому анализу и стремление под видом политологических размышлений унизить историческую память огромного города. Чем и занимается очередной грантоедский проект «Обсерватория демократии».

Как сказано в описании конторы, «Обсерватория демократии» получила финансирование от «Европейского фонда за демократию» ради того, чтобы с помощью «харьковского неправительственного аналитического центра объединить политическую экспертизу с гражданским активизмом. Это особенно важно для Харькова, где независимых аналитических центров практически не существует… "Обсерватория демократии" также будет предлагать экспертные рекомендации, заручится общественной поддержкой и, на этой основе, будет продвигать основанные на данных политические решения и инклюзивную политику». А то, мол, харьковчане уже заждались. Формула Харькова: Город в зеркале социологии © dobovo.com

Итак, некий Александр Лубяной излагает свои соображения об инициативе харьковского городского головы Геннадия Кернеса провести акцию «Бессмертный полк», выставив на балконы и окна портреты своих воевавших предков, победителей в Великой Отечественной войне (насколько мне известно, мэрия сейчас даже предлагает помощь горожанам в оформлении этих семейных фотографий). В тексте особо оговаривается, что статья публикуется «в рамках проекта Promoting Democratic Elections in Eastern Ukraine, который реализуется при финансовой поддержке Национального фонда в поддержку демократии (NED)», то есть оплачена за счёт специального гранта для «продвижения демократических выборов на Восточной Украине». Про программы демократических выборов на Западной Украине я ничего не слышал — видимо, потому что там у власти находятся вполне устраивающие иностранных заказчиков представители ВО «Свобода», «Самопомощи», «Голоса» и прочих националистов.

В статье небезосновательно говорится о том, что Геннадий Кернес стремится с помощью такого рода мероприятий укрепить свои предвыборные позиции накануне местных выборов. А происходит это, поскольку, цитата, «в городе и области "молчаливое большинство" населения исповедует постсоветскую систему политических ценностей, а никак не проевропейскую. Для этого "большинства" идея "былого величия" и ощущение причастности к ней имеет существенное значение».

Обратите внимание на брезгливую интонацию автора и суть его высокомерного замечания. «Былое величие» противопоставляется неким «проевропейским ценностям», в варианте Украины, надо полагать, евромайданным. Напомню, что эти «ценности» уже обернулись Украине тысячами репрессированных инакомыслящих, десятками тысяч убитых и искалеченных, сотнями тысяч эмигрировавших, колоссальным обрушением экономики и просто гомерическим разворовыванием ресурсов. Харьковский электорат имеет, по мнению автора статьи, «постсоветски-ностальгические ориентиры». Иначе говоря, хорошо помнит эпоху, когда город был третьим по величине экономическим, научным, транспортным центром мировой сверхдержавы. А это, разумеется, очень-очень плохо и надо поскорее забыть (заодно — про День Победы, «Бессмертный полк» и кто прислуживал немцам во время нацистской оккупации).

«Весьма вероятно, что и это шествие ["Бессмертного полка"], если бы оно проводилось, большая часть электората одобрила бы, — раздражается автор статьи, — и дело не столько в уважении подвига предков, для этого собираться и ходить с портретами не обязательно, достаточно почтить их в семейном кругу, принести цветы на их могилы или на мемориал…» Разумеется, для аналитика-грантоеда — как и для его заказчиков — куда лучше, чтобы человеческая память атомизировалась, распалась на элементарные частицы. А общие празднования, шествия, традиции чрезвычайно тому мешают. Потому уже тридцать лет на Украине идёт непримиримая, каждодневная и хорошо оплачиваемая борьба с общим прошлым (глубже — с общерусской идентичностью). Праздник непослушания. Партия мэров угрожает Зеленскому © president.gov.ua

«Смысл таких шествий — в создании чувства общности и причастности к чему-то великому, что для "подданнического" сознания электората выступает отличной стимуляцией», — продолжает излагать господин Лубяной; по его мнению, чего проще: тихонечко посидеть дома, поскорбеть 8 мая, а не во всеуслышание гордиться победой над войсками объединённой Европы. Это не так «проевропейски». Гей-парады, например, истинная свобода, а гордость за подвиг своих родных — эфемерная «стимуляция».

Лубяному и в голову не приходит, что чувства бывают истинными, сильными, искренними. В его понимании шествия «Бессметного полка» проходят исключительно ради «укрепления в сознании граждан идеологии "русского мира"». А «чувство общности», сопричастности к «чему-то великому» (я уже не говорю про «Русский мир») заказчикам статьи очень не нравится, им нравятся соросята.

Дальше больше: «Вряд ли Кернес и его пиар-команда не понимают опасности для украинской государственности инициатив дублирования путинских пропагандистских мероприятий и культивирования идей, имеющих источником российский неоимпериализм». То есть, как явствует из текста, речь идет о безопасности государства и даже государственной измене — за то, что люди публично почитают память победителей нацизма и его союзников (в числе которых были украинские националисты).

Обычно празднование Дня Победы в Харькове явление действительно массовое, и Кернес — как харьковчанин и опытный политик — накануне выборов просто обязан учитывать пристрастия голосующего большинства, что вынужден признать и автор статьи: «Демарши Кернеса, отвечающие архаичным запросам его электората, могут сильно отразится на ходе и результатах будущей избирательной кампании в органы местной власти». Куда уж «архаичным» харьковчанам до прогрессивных майданщиков вроде Портникова, Нефедова, Скрыпина и Остапа Дроздова — у каждого свои парады.

Нескрываемое высокомерие Лубянского является характерным примером того, что на самом деле думают об обычных харьковчанах представители претендующей на роль «интеллектуального центра» города «Обсерватории демократии». И при этом они хотят, чтобы за публичное презрение им продолжали давать иностранные гранты. «Электорат, хотя и медленно, со сменой поколений, вполне поддаётся гражданскому воспитанию, если этим, конечно, целенаправленно заниматься», — прозрачно намекает автор статьи, написанной, повторюсь, «в рамках проекта "Promoting Democratic Elections in Eastern Ukraine", который реализуется при финансовой поддержке Национального фонда в поддержку демократии (NED)».

Не сомневайтесь, «гражданское воспитание» ещё подарит свои плоды просвещения когда-то третьему по значению научному центру СССР. Так, американский фонд USAID уже осчастливил всю Украину телевизионными уроками для школьников: с «Ливанской войной», начатой агрессивным Иваном Грозным, Киевским университетом, основанным в 1835 году императором Николаем II (который вообще-то родился в 1868 году), рассказами про надетые на голову кастрюли как символ свободы, арифметическим действием «тридцать минус два равно восемнадцать»…

Абсолютно не понимая харьковчан, в открытую презирая их, они ещё не то покажут и расскажут. И ответ только в нас — хотим ли мы слушать эту нежить дальше, или будем жить своей истинной жизнью.