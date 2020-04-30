Благодаря «медицинской» реформе Украина столкнется со вспышкой туберкулеза

«Медицинская «реформа» может привести к вспышке туберкулеза», — рассказал 29 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов. «На сегодня у нас дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80%. Последствия будут таковы: за два-три года получим рост заболеваемости на 30%, рост смертности и сокращение медработников, которое будет насчитывать тысячи людей», — сообщил высокопоставленный чиновник.

Он уже описал на днях безрадостную картину отреформированной украинской медицины, констатируя, что в стране нет необходимого числа врачей, клиник и даже элементарных защитных средств. Об этом же синхронно заговорил президент Владимир Зеленский, а значит, пандемия заставляет задуматься о том, к каким последствиям приведет тотальная экономия на здоровье своих сограждан. Медреформа в действии. Под Николаевом уволили 34 врача из больницы, где лечили от туберкулеза © pixabay.com

Второй этап антисоциальной реформы имени Ульяны Супрун, который стартовал 1 апреля на фоне наступления COVID-19 и не только сократил зарплаты украинских врачей, выталкивая многих из них из профессии, хотя это кажется безумием на фоне катастрофической нехватки врачебного персонала. Он также предусматривает сокращение медицинских учреждений, причем в первую очередь планируется закрыть психиатрические и туберкулезные диспансеры, которые объявлены тяжелым наследием здравоохранения советской эпохи.

И действительно, в советские времена на каждую область приходилось около трех-четырех диспансеров, которые следили за эпидемиологической ситуацией в регионе и обеспечивали массовую вакцинацию населения. Еще с двадцатых годов для этого начали использовать знаменитую вакцину БЦЖ — согласно предварительным данным, она может сокращать смертность от коронавируса и однозначно помогает в борьбе с проказой, язвой Бурули, микробактериозами, а также некоторыми видами рака.

Реформа предусматривает ликвидацию тубдиспансеров, которые планируется заменить одним областным фтизиатрическим центром. По мнению ее сторонников, больные перестают быть заразными за несколько недель пребывания в клинике, после чего их якобы можно безопасно отпускать на улицы и домой. Хотя все понимают, что за этим стоит банальное желание сэкономить на лечении пациентов, поскольку полноценный противотуберкулезный курс составляет целых два года, а досрочно выписанные люди гарантированно становятся разносчиками палочек Коха. Таким образом, мнимая экономия является настоящим преступлением перед обществом, которое может заплатить за нее очень большую цену — в деньгах и жизнях. «Эпидемии туберкулеза нет, но скоро будет»: врач-фтизиатр о последствиях медреформы на Украине ©

«После начала действия реформы схема лечения туберкулезных больниц должна измениться. На стационаре больные будут пребывать лишь около 30 дней, после чего проходить амбулаторное лечение. Проблема в том, что 30 дней мало, чтобы сделать форму туберкулеза безопасной и незаразной для окружающих. Обычно у нас лечатся от двух месяцев до нескольких лет», — говорит об этом главный врач Черкасского противотуберкулезного диспансера Мирон Олейник, которому пришлось сократить штат с 500 до 300 сотрудников, то есть уволить почти половину своего персонала.

То же самое происходит сейчас по всей Украине. Так, массовые сокращения проходят в Николаевской области — причем чиновники выживают врачей самым циничным образом. Они предложили единственному в Березанском районе фтизиатру работать с туберкулезниками за 1900 гривен — около 5 тысяч российских рублей. А потом сразу же уволили ее за отказ, одновременно сократив еще 34 «ненужных» медиков, несмотря на участившиеся случаи болезни, которые явно указывают на необходимость лечебно-профилактических мер.

Избавляются и от тяжело больных пациентов, о чем говорит символичное происшествие на Закарпатье, где в первый день второго этапа реформы Супрун «скорая помощь» выбросила в центре поселка Королево бездомного мужчину с открытой формой туберкулеза, который даже не смог встать на ноги без помощи посторонних. «В Виноградовской районной больнице закрыли туберкулезное отделение, в больнице места нет, поэтому мы его привезли сюда», — сообщил врач «скорой» обратившимся к нему с вопросами журналистам. Хотя совершенно ясно, что этот человек являлся потенциальным источником заражения и должен находиться в специализированном диспансере под наблюдением докторов.

«В Украине, по официальным данным, порядка 20 тысяч лечащихся от туберкулеза, среди них 8 тысяч больных той формой, где летальность выше 60%. И если эти люди сейчас окажутся один на один со своими проблемами и вместо диспансера выйдут на улицы, то коронавирус покажется детским лепетом», — констатирует эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко. По его словам, Украина является единственной страной мира, закрывающей больницы в разгар пандемии, а попытки перевести больных туберкулезом под ответственность семейных врачей — это прямой путь к массовой эпидемии, бороться с которой будет попросту некому в свете сокращения профильных учреждений и работавших в их штате специалистов.

Об угрозе вспышки туберкулеза также говорит Игорь Войтюк — врач-фтизиатр высшей категории из городского тубдиспансера Запорожья. «Эпидемии формально пока нет, но с данной реформой она обязательно будет. В 1995-1997 годах мы такое уже проходили — оптимизации, сокращения. Это привело к резкому увеличению заболеваемости туберкулезом. Максимальная заболеваемость была в 2005 году. Потом постепенно, когда пришли к системе выявления и лечения, когда появились препараты нового поколения, распространение болезни, по статистике, стало снижаться. Но в реальности падения заболеваемости туберкулезом нет, так как растет детская заболеваемость и заболеваемость внелегочным туберкулезом. Кстати, при советской власти внелегочный туберкулез мы победили полностью», — рассказывает об этом доктор. И действительно — 30 января в Запорожской области умерла от туберкулеза восьмилетняя девочка. А после этого в ее школе обнаружили других заболевших подростков.

Фтизиатр Войтюк описывает уничтожение хорошо налаженной системы профилактики и лечения опасной болезни, которая десятилетиями выстраивалась в советские времена за счет больших государственных средств, а сейчас ее разрушают в интересах коррумпированных чиновников и частного бизнеса, который вовсю пользуется плодами «реформы». Врач-фтизиатр Войтюк: Украину ждет эпидемия туберкулеза ©

«Только в одном нашем диспансере работало 7-8 взрослых фтизиатров. Таких диспансеров было четыре. На сегодняшний день остается один диспансер, где планируют обслуживать все районы города. Помимо закрытия районных тубдиспансеров, сокращаются койки в областном. Если раньше там было 500 мест, то сейчас планируется где-то 200-220. Сокращаются и детские койки. Также сокращаются детские тубсанатории, в частности, и Запорожский, которые буквально недавно благодаря немецким налогоплательщикам отремонтировали, поставили хорошее оборудование. В новостях даже показывали сюжет о том, как его оснастили современным оборудованием, а теперь санаторий сокращают… По непроверенным слухам, у всех трех зданий закрывающихся диспансеров уже есть владелец. Это притом что за последние четыре месяца, например, в нашем здании за много лет впервые сделали крышу. То есть только сделали ремонт за госсчет и тут же передают в частные руки. И вот вопрос, а как пациенты со всего города будут ездить в единственный диспансер? Да, он в центре города, но из спальных районов туда час можно добираться, контактировать с людьми. В общем, картина безрадостная. Специалисты прогнозируют рост туберкулеза».

Хуже всего то, что в стране созрели все социальные предпосылки для вспышки этой болезни, которая всегда поднимала голову в условиях бедности и войны. Питание дешевыми некачественными продуктами, недоступность лечения, которое по факту является теперь платным, антисанитария в неотремонтированных домах, вполне схожих с классическими трущобами, прифронтовая разруха, повальная наркомания и алкоголизм — все это создает питательную среду для распространения туберкулеза. Ему также способствует ухудшение экологической ситуации — в особенности губительное для легких загрязнение воздуха, которое повсеместно усилилась в Украине после апрельских лесных пожаров и пылевых бурь.

Стоит добавить — политика экономии ударила не только по фтизиатрам. От реформы пострадал каждый сегмент украинского здравоохранения, что несет за собой по-настоящему драматические последствия для страны. Инесса Шевченко, директор Днепропетровской областной реабилитационной больницы, объявила бессрочную голодовку, потому что ее коллектив оставили без зарплат, несмотря на то что в области стремительно распространяется коронавирусная инфекция, и мэр Днепра уже распорядился демонстративно вырыть общую могилу для ее предполагаемых жертв.

Медицинская система коллапсирует практически во всех регионах прямо на глазах у людей. «В областных больницах Луганской области медиков отправляют в бесплатные отпуска, называя причиной отсутствие финансирования учреждений. Не будет работать большая часть отделений Луганской областной детской клинической больницы, травматология, хирургия, урология Луганской областной клинической больницы и областная поликлиника. По словам Петра Ищенко, заведующего отделением педиатрии, им говорят, что нет денег на выплату заработной платы. В пятницу, 26 апреля, часть медработников детской областной больницы написали заявления о выходе из профсоюзной организации. Сотрудники не согласны с коллективным договором, где установлены мизерные ставки: врачам — 3800-4700 грн, медсестрам 3000 грн, санитаркам — 2500 грн. Обращение в областной Департамент охраны здоровья не дало никакого результата», — сообщает местное издание «Час Пик».

К чему это приведет в нынешней ситуации, когда, только по официальным данным, коронавирусом болеют две тысячи украинских врачей, и, согласно данным министра Степанова, за последние сутки им заразились 133 медика? Да, этот вопрос можно смело назвать риторическим. Сегодня ясно — антисоциальная реформа является для страны самой страшной по своим последствиям эпидемией, которая находится сейчас на своем пике.

И после нее не будет плато, а только обвальное падение в пропасть бесконечного кризиса.