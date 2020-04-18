В воскресенье, 19 апреля, на Пасху, исполнится год со дня памятных «дебатов на стадионе» между Порошенко и Зеленским. К этому времени Порошенко уже вчистую проиграл избирательную кампанию, хоть и отказывался в это верить. Ещё через два дня, 21 апреля, Зеленский выиграл второй тур выборов, набрав более 73% голосов избирателей

Правда надо отметить, что по количеству набранных голосов (13,5 миллиона) Зеленский показал результат хуже, чем был во втором туре президентских выборов 2004 года не только у Януковича (15 миллионов 92 тысячи), но и у Ющенко (14 миллионов 222 тысячи).

По сути судьбу президентских выборов 2019 года решили разочарованные избиратели, не увидевшие достойного среди предложенных кандидатов и не принявшие участие в голосовании. Впрочем, люди, проголосовавшие за Зеленского, также принадлежат к числу разочаровавшихся в украинской политической системе. Их отличие от не явившихся на выборы заключалось в том, что они надеялись на то, что система сама собой изменится.

Сейчас они разочаровались в Зеленском, но большинство из тех, кто за него голосовал, вновь явится на выборы и вновь будет надеяться на чудотворное изменение системы. И вновь разочаруется. Электорат Зеленского обречён вечно терпеть поражения, даже если его кандидат выигрывает выборы. Это, в большинстве своём, люди, верящие то, что желаемые им политические изменения произойдут сами собой, без каких-либо усилий с их стороны. Просто каким-то образом в недрах преступной системы сам собой зародится достойный политик. Они его изберут президентом, а уж дальше всё пойдёт само собой.

Напомню, что сторонники Зеленского были очень неплохо осведомлены о том, что их кандидат является проектом Коломойского, что деньги и информационные ресурсы для его избирательной кампании предоставляют и другие украинские олигархи. То есть, он человек, выдвинутый системой. А то, что при этом он являлся не системным политиком, а слугой системных политиков, только усугубляло проблему.

Самостоятельный политик (хоть и не каждый) в принципе способен осознать, что интересы его личные и представляемой им группы, требуют переформатирования системы, в рамках которой он пробился на высший пост. Слуга этого осознать не способен. Тем более, если этот слуга — клоун. Работа клоуна заключается в шаржировании хозяина и его гостей, так, чтобы им было смешно, но не обидно. Он должен представлять систему не преступной, но забавной, подчёркивая лишь отдельные её недостатки. Клоун может концентрироваться даже на злом вышучивании одного представителя системы (тогдашний президент Порошенко), но не может посягать на её основы. Система кормит клоуна, а любая другая может отказать ему в кормлении.

Впрочем, Зеленский оказался очень точным отражением взглядов своих избирателей, свято веривших, что если клоун играет короля, то и королём может работать, не хуже, чем настоящий король. Им было предложено именно то, что они хотели — отдать голоса за Зеленского и ждать, когда улучшение наступит само собой. Произнесённую на стадионных дебатах фразу: «Я не Ваш оппонент — я Ваш приговор» можно было бы сделать девизом избирательной кампании Зеленского. Это квинтэссенция ожидания его избирателей. Сейчас откуда-то явится добро, накажет зло и сделает всем хорошо. Избиратели Зеленского даже не обращали внимания на то, что они по-разному, зачастую диаметрально противоположным образом, понимали, что есть хорошо. Их объединяла лишь ненависть к Порошенко.

Избиратели Зеленского надеялись, что после выборов он банально кинет Коломойского и начнёт работать «в интересах народа». На вопрос почему он должен так поступить, они ответить не могли. Просто им так хотелось. Более того, они не собирались подталкивать Зеленского к такому решению, организованным давлением (митингами, демонстрациями, коллективными обращениями). Наоборот, они говорили, что новоизбранному президенту нельзя мешать, надо дать ему время укрепиться, приобрести реальную власть.

Мудрено ли, что в течение года, прошедшего с момента своего избрания, Зеленский ориентировался на кого угодно: на Коломойского, Сороса/Пинчука, Ахметова, Трампа, МВФ, даже на украинских националистов, но только не на своих избирателей. Украинский и международный олигархат, политики, международные финансовые организации были для Зеленского повседневной реальностью. Они выдвигали требования, за исполнение которых сулили поощрения, а за неисполнение наказания. Эти требования, зачастую противоречили друг другу. Невозможно, например, одновременно удовлетворить МВФ и Коломойского. Но и отказать никому из них нельзя.

Зеленскому приходится лавировать среди различных центров силы. Но среди этих центров силы отсутствуют его избиратели. Их просто не видно. Они не существуют, как реальный субъект украинской политики.

Нет ничего удивительного, что через год, даже самые лютые сторонники Зеленского (кроме совсем уж неадекватных) вынуждены были признать, что выбрали нового Порошенко, даже ухудшенный его вариант. Правда, при этом они всё равно утверждают, что сделали верный выбор, но это уж особенность интеллекта политических инфантилов, не видящих противоречия в том, что стремясь к лучшему, они сделали худший выбор, признали это, но всё равно утверждают, что этот выбор был единственно правильным.

Зеленский оказался Порошенко 2.0 потому, что на них обоих оказывали давление одни и те же политические силы, они зависели от одних и тех же центров силы, чью волю должны были выполнять, независимо от своих желаний. И даже, если бы кто-то из них пожелал противостоять этим центрам силы, ему просто не на что было бы опереться, Его собственные избиратели, эти миллионы «людей с хорошими лицами» считали, что их работа завершилась в момент опускания бюллетеня в урну. С этого момента настала пора ждать чуда, каковое чудо обязан сотворить избранный ими Зеленский. Если же он оказался плохим чудотворцем, то его надо изгнать или убить, как убивали первобытные племена шамана, потерявшего способность вызывать дождь, а на его место избрать нового «чудотворца» и вновь ждать у моря погоды.

Сознание избирателей Зеленского абсолютно архаично, соответствует периоду древних анималистических культов. Первобытные охотники тоже считали, что животное-предок обязано обеспечивать им добрую охоту, просто по праву родства. И по тому же праву, как старейшему члену рода, ему должны оказываться почёт и уважение. В отличии, например, от христианства, требующего деятельного соучастия человека промыслу Божию, животное-предок просто выполняло свою работу и деваться ему было некуда — ведь у другого рода предком было другое животное. Если животное-предок будет плохо справляться со своими обязанностями — род вымрет, а значит исчезнет из активной жизни и его предок, проиграв конкурентную борьбу тотемам других родов. В самом крайнем случае, часть рода может «прозреть» и «понять», что у них, на самом деле, другой тотем.

Именно подобная архаичность сознания приводит украинского избирателя в состояния личной вражды с Путиным. В его представлении Путин — тотем (божественный предок) конкурирующего рода, оказывающий своему роду боне качественные услуги, чем украинские тотемы. Поэтому его необходимо уничтожить. Но архаическое сознание предполагает, что уничтожению физическому должно предшествовать уничтожение виртуальное. Поэтому стены пещер, в которых обитали первобытные охотники испещрены рисунками убитых животных (перед охотой зверя необходимо убить виртуально). Этой же задаче подчинены многочисленные дошедшие до нас ритуальные танцы полудиких племён.

Эта архаичность диктует и правила внутриполитической игры. Порошенко хотели посадить не потому, что он совершил реальные преступления. В конце концов те олигархи и политики, которые настаивали на его аресте и осуждении совершили аналогичные, а некоторые и более серьёзные преступления. Порошенко должен был стать искупительной жертвой, ибо, как неудачный тотем сконцентрировал на себе всю народную ненависть к системе. Осуждение (виртуальное уничтожение) Порошенко должно было стать символом виртуального уничтожения системы.

Аналогичным образом сторонники Порошенко указывали на то, что его нельзя преследовать по закону именно, потому, что это будет осуждение не только и не столько Порошенко, сколько системы. Поскольку же виртуальное убийство предшествует реальному убийству, делая его неизбежным, обладатели архаичного сознания искренне считали покушение на Порошенко покушением на систему.

Но с течением времени, тотемом, представляющим систему, обязанным обеспечивать благосостояние рода стал Зеленский. Его архаичные подданные дождались момента его полноценного вхождения во власть (получение контроля над парламентом и назначение «своего» правительства) и стали ждать чудесных перемен. Раз перемены не наступили, значит и Зеленский оказался неправильным тотемом. Теперь народная ненависть концентрируется на нём, а вопрос осуждения Порошенко в значительной степени потерял актуальность. Это уже проблема личных финансовых дрязг Порошенко, Коломойского прочих олигархов.

Именно поэтому мы видим, как резко и внезапно украинские политики и эксперты заговорили о том, что Зеленский вынужден будет оставить пост досрочно. Утратив рейтинг, он перестал эффективно выполнять функции тотема и должен быть заменён. Если при этом он будет осуждён, то, в отличии от ситуации с Порошенко здесь не будет ничего личного — любой олигарх, любой украинский политик понимает, что Зеленский — не более, чем инструмент «в ловких и натруженных руках». Мы ведь не злимся на неодушевлённые предметы, даже, если кто-то с их помощью причиняет нам боль. Мы злимся на человека, который этим предметом орудует.

Зеленский может пострадать исключительно, как тотем, который неэффективно справлялся со своими обязанностями и только за это несёт наказание, а его избиратели выберут себе новый тотем. После того, как украинские олигархи осознали, что марионетка (шут на троне) является наиболее эффективным средством воздействия на избирателя (к тому же его не жалко и можно в любой момент заменить), Украина обречена жить под властью периодически меняющихся животных-предков до тех пор, пока давно исчерпавшая ресурс система не рассыпется окончательно.

Фактически мёртвую систему сегодня удерживает в квази живом состоянии архаическое сознание украинских избирателей. Ведь для своей окончательной физической гибели, система должна прежде погибнуть виртуально. Но архаическое сознание украинского избирателя всеми силами сопротивляется фиксации гибели системы ибо для него это равносильно гибели вселенной, гибели мира в котором он живёт, равносильно концу света, как в религиозном, так и в физическом понимании. В архаическом сознании они неразрывны.

Самое же главное, что Зеленский, как и имеющиеся кандидаты на его место, сам является обладателем такого же архаического сознания и добросовестно пытается совершить чудо. Поэтому все его действия направлены именно на поиск правильного магического ритуала (встреча с Трампом, переговоры с Путиным, заявления о европейском выборе и т.д.), который должен желаемое чудо вызвать.