Я не жалуюсь ни на образование, ни на память. Несмотря на это, многое из того, что читал, знал и любил в детстве (в основном из литературы художественной, даже из классики), сейчас с трудом могу вспомнить, а многое и вовсе не могу. Тем не менее, то, что помню, обычно цитирую по памяти абсолютно (до запятой) правильно

И всё же, если пишу текст, то конкретные даты и даже имена предпочитаю перепроверять (разумеется, не 8 сентября 1380 года и не Дмитрия Донского).

Делаю я это потому, что несколько раз обидно ошибался. Например, когда-то, лет восемь назад, беседуя с Дмитрием Табачником, я процитировал из Козьмы Пруткова: «Десять лет дон Педро Гомец, по прозванью Лев Кастильи, осаждает замок Памбу, молоком одним питаясь». Поскольку беседа касалась актуального состояния и перспектив украинской государственности, мой собеседник со мной согласился, но поправил: «Девять лет». Я заспорил. И спорил бы, возможно, долго. Благо, в великолепной библиотеке Табачника, которая была к нашим услугам в его кабинете, если томик Пруткова и был, то найти его быстро (чтобы проверить, кто прав) среди тысяч томов не представлялось возможным, если бы Дмитрий Владимирович не напомнил мне строчку из того же произведения: «Настаёт уж год десятый».

Я понимаю, что именно этот «год десятый» отложился у меня в памяти. Логично было, что осада (по аналогии с Троей) должна длиться десять лет. И вроде бы ничего страшного в маленькой ошибке нет, но мне было стыдно. И сейчас я иногда сталкиваюсь с тем, что достаточно не перепроверить какую-то малозначительную чепуху, в которой ты вроде бы на 100% уверен, и допустишь обидную ошибку.

Поэтому по мере возможности стараюсь уточнять всё, что можно (понятно, что не такие даты, как 22 июня 1941 года).

Более того, есть вещи, которые допускают двойную и даже тройную трактовку или прочтение (как, например, имена египетских фараонов).

Если вы называете Папу Римского Григория VII Гильдебрандом, то вы лишь именуете его так, как он назывался от рождения, до 21 апреля 1073 года (когда был избран Папой). С вами можно спорить, если вы именуете его Гильдебрандом и после этой даты, хоть это чисто технический вопрос. Достаточно сказать «Гильдебранд, бывший Папой под именем Григория VII», и предмет спора исчезнет. Впрочем, особо дотошные «знатоки» и тут смогут вас поймать, заявив, что во времена Гильдебранда его имя звучало как Хильдебранд. Скандальные уроки. Украина ужаснулась, узнав как и чему учат в школе © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

Я часто наблюдаю споры в социальных сетях, где невежество спорит с ничтожеством. Оба абсолютно равны в своём незнании. И оба абсолютно уверены в своей правоте. Особенно удручает то, что, как правило, в таких спорах амбициозные ничтожества апеллируют к тому, что они получили «прекрасное советское образование — не чета нынешнему». Кстати, в 90% случаев спорщики не только предмет спора не знают (даже отдалённо не представляют), но и пишут по-русски с дичайшими ошибками. Хоть многие из них гордятся как своей «исконной русскостью», так и российским гражданством, как будто вместе с паспортом выдаются мозги или знания.

Это особенно обидно. Человек, «подкрепляющий» свою позицию в споре этнической или государственной принадлежностью, изначально ущербен, но, будучи малограмотным, он наносит ущерб как идее, которую отстаивает, так и нации, к которой себя причисляет. Ибо утверждая, что все, разделяющие его взгляды (или принадлежащие к одному с ним этносу), такие же умные, толковые и образованные, как он, демонстрируя при этом глупость, бестолковость и отсутствие знаний, он позволяет оппоненту сделать вывод, что все, кто разделяет его позицию, такие же малограмотные амбициозные ничтожества.

Материал этот меня вынудило написать радостное улюлюканье, раздавшееся в социальных сетях по поводу ошибок, допущенных украинскими учителями в ходе онлайн-уроков.

Я уж молчу о том, что далеко не каждый из улюлюкающих сможет внятно сформулировать любую (самую несложную) мысль, выступая даже перед такой аудиторией, как первоклашки. В данном случае люди вовсе говорили на камеру в отсутствии реальной аудитории, что им было совсем непривычно. Ростислав Ищенко. Биографическая справка © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Современные дети, привыкшие общаться в сети в режиме реального времени, с веб-камерами, микрофонами, работать в скайпе, вайбере и т.д., лучше предыдущих поколений справляются с трансляцией своих мыслей виртуальной аудитории. Но даже среди них хватает тех, кто впадает в ступор и не способен ни слова сказать, если знает, что его выступление будет транслироваться на большую аудиторию (например по телевидению).

Я знаю, что очень неглупый и популярный среди журналистов (поскольку был богатым и не жадным) первый вице-премьер одного из украинских правительств (из донецких олигархов), будучи неплохо образованным человеком, испытывал панический страх даже не перед прямыми эфирами, а просто записью интервью. Возможно, где-то и сохранились его выступления на камеру, но я таковых не помню (не видел). Среди российских чиновников, особенно регионального уровня (да и среди федеральных, из тех, чья должность не предполагает особой публичности), тоже полно таких, которые если не прячутся от журналистов, то лучше бы прятались.

Нам показали в сети менее полдесятка украинских учителей, допустивших смешные ошибки (большую часть скорее от волнения, а не от незнания). И куча народа тут же бросилась противопоставлять «качественное советское» образование «некачественному украинскому».

По поводу последнего спорить не буду. Достаточно посмотреть на то, что Минобраз Украины утвердил в качестве школьных программ, чтобы уверенно заявить, что уровень образованности следующих поколений граждан Украины будет сопоставим с Сомали, Афганистаном и Южным Суданом. И ещё неизвестно, кто будет в выигрыше. Но как раз улюлюканье в соцсетях по поводу выступлений украинских учителей заставляют меня усомниться в образованности самих улюлюкающих.

Не буду спорить, в СССР и в современной России учащимся предлагался и предлагается достаточно высококачественный продукт. Но значит ли это, что они его усваивали или усваивают?

Ладно, я не особенно интересовался физикой и математикой, поскольку меня интересовала история. Поэтому не испытываю иллюзий по поводу своих способностей сдать сейчас экзамены по этим предметам. Кстати, химию и биологию я тоже давно и надёжно забыл, поскольку за 38 лет, прошедших с момента окончания школы, знания в этих областях мне ни разу не понадобились. Аналогично мои одноклассники, которые интересовались точными науками, давно забыли историю и географию (если вообще когда-то знали), равно как и литературу (тем более что большинство её «изучало» по хрестоматии). Но я лично был свидетелем того, как не совсем юная девушка, поступившая в университет на исторический факультет, после того как несколько лет отработала учителем в начальной школе, не могла на карте Египта найти Египет, хоть преподаватель обещал ей поставить тройку, если найдёт, иначе пересдача. Порошенко и Парубию предложили вести онлайн-уроки во время карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Можно, конечно, сказать, что университет был киевским, а вот в каком-нибудь курском или орловском такой позор бы не случился. Но, во-первых, происходило это ещё при советской власти, при «качественном советском образовании», когда киевский университет хоть и котировался ниже МГУ или ЛГУ, но входил в пятёрку лучших университетов страны.

Во-вторых, я не случайно вспомнил о несчастных украинских учителях, над которыми так бодро потешалась как украинская, так и российская аудитория. Там было четыре эпизода:

1. Откровенный ляп с Атлантическим океаном, который якобы наряду с Тихим омывает Австралию.

2. Ошибка в простейшем примере на вычитание, которую человек явно допустил за счёт волнения, слишком уж она груба.

3. Явная дважды повторённая ошибка в названии Ливонской войны и Ливонского ордена (которые были названы «ливанскими»). Это единственная классическая, не имеющая оправданий, ошибка, недопустимая для учителя истории.

4. Забавная история о белом медведе Мышко, который живёт на Антарктическом полуострове и пишет письма украинским детям. Вот на этом я хотел бы остановиться подробнее, поскольку именно этот момент вскрыл огромное количество малообразованных, но кичащихся своим образованием людей по обе стороны границы.

Понятно, что учительница допустила ляп, когда рассказывала детям о белом медведе, якобы живущем в Антарктиде. Но должен сказать, что я знаю достаточно большое количество людей, получивших «хорошее советское образование», которые уверены, что именно в Антарктиде белые медведи и живут, потому что в «Арктике же море, а медведям нужна суша».

Конечно, для учителя это не оправдание. То, что может забыть или не знать инженер-атомщик, конструктор танков или боевых самолётов, герой-спецназовец и куча представителей других профессий, учитель знать обязан. Даму, рассказывавшую про белых медведей в Антарктиде, не оправдывает даже то, что ей необходимо было применяться к украинской идеологии, которая в принципе не допускает, что медведь Мышко может писать украинским детям письма откуда-то с Новой Земли или с острова Врангеля. Ведь его же можно было поселить в расово правильную Канаду или на Аляску.

Но самый большой восторг публики вызвало сообщение, что медведь Мышко живёт на Антарктическом полуострове. Скачки с криком «Они считают Антарктиду полуостровом» продолжались в сети больше суток. В них приняли участие как россияне, так и украинцы, в том числе обладающие «хорошим советским образованием», — не чета нынешнему. Я лично знаю одного выпускника философского факультета Киевского университета, всю жизнь работающего журналистом, который не преминул посвятить этому случаю много «добрых слов» в своей неплохой в целом статье об отсутствующем на Украине образовании. Ещё одна дама-юрист, не забывающая к месту и не к месту напоминать, что образование она получила в МГУ (поступила при СССР и, хоть закончила в первые годы независимой России, можно считать, что «хорошее советское образование» она получила в лучшем вузе страны), записала целый видеоролик на тему идиотов, считающих, что Антарктида полуостров.

Ежели мы, однако, вслушаемся в то, что рассказывает детям учительница, то ясно услышим, что медведь Мышко «живёт на украинской станции на Антарктическом полуострове». И надо же такому случиться, есть Антарктический полуостров — самый большой полуостров Антарктиды, вытянутый в направлении Южной Америки. И на этом полуострове есть украинская антарктическая станция «Академик Вернадский» (бывшая «Фарадей»), «проданная» Украине Британией в 1996 году за один фунт стерлингов.

И кто теперь необразованный идиот, скачущий с кастрюлей на голове? Учительница или её критики? По большому счёту, для того чтобы вообще избежать любых претензий, учительнице достаточно было сказать, что «пишущий письма» медведь Мышко приехал на Антарктический полуостров в командировку из Канады. Однако, поскольку в Антарктиде постоянных поселений нет, а медведь живёт не в чистом поле, а на украинской антарктической станции, его приезд в Антарктиду откуда-то может подразумеваться сам собой.

То есть «безграмотная» украинская учительница оказывается как минимум не менее (если не более) грамотной, чем потешающиеся над ней люди с «хорошим советским образованием».

Хочу ли я сказать, что образование в СССР было плохое? Нет, не хочу. И в современной России оно хорошее. Об этом говорят хотя бы беспрерывные победы наших учеников на всемирных олимпиадах практически по всем предметам. Хочу ли я сказать, что на Украине сейчас хорошее образование? Нет, не хочу. Его там в принципе нет, а отдельные случаи подвижничества отдельных учителей, хоть и заслуживают глубокого уважения, но погоды не делают. Я хочу сказать лишь одно — если кто-то из нас что-то не знает (или забыл), то это не значит, что данный предмет, явление или событие не существует. Прежде чем надевать на голову кастрюлю и начинать скачки по поводу чужой необразованности, надо убедиться в том, что сам изучил предмет досконально. Иначе можно выставить себя дурак дураком (а заодно свой народ, страну и систему образования).

Да, Украина — враждебное государство. Да, она слаба, она практически развалилась, даже её политические лидеры уже признают, что государства там практически нет. Но это вовсе не значит, что любые утверждения, исходящие от граждан Украины (даже от наших идеологических противников), надо с ходу отрицать или высмеивать, даже не попытавшись убедиться в их соответствии (или несоответствии) реальности.

В конце концов, от того, что накануне Великой Отечественной войны советские политработники убеждали солдат, что воевать будем «малой кровью на чужой территории» и что «немецкие рабочие и крестьяне в солдатских шинелях не станут воевать против страны победившего пролетариата, а повернут оружие против собственной буржуазии», нам в 1941 году было не легче, а в первые недели войны даже тяжелее. Врага надо не только знать в лицо, но и трезво оценивать его сильные и слабые стороны. Главное же — не переоценивать себя, не заниматься шапкозакидательством. Потеха над реально существующим Антарктическим полуостровом — тот же майдан с кастрюлями на головах, только в профиль. Те думали, что их ждут в ЕС, чтобы сладкую жизнь устроить, эти уверены в своём блестящем образовании, хоть на деле с азами географии не знакомы. В СССР Антарктический полуостров изучался в пятом классе, а сейчас те же разделы физической географии должны проходить в шестом.