Одна из веселых театральных баек повествует, как генсек КПСС Михаил Горбачёв, пребывая в восторге от спектакля Марка Захарова, позвонил режиссеру и бесконечно повторял про «настоящий пир духа, пир духа». А смущённому режиссёру в этом настырном словосочетании слышалось что-то неприличное

Украинский политический спектакль — это непрекращающийся пир духа. Свободы, переходящей в разнузданность, идеализма, вырождающегося в сектантство, идеологии, оборачивающейся шизофренией. Эпидемия коронавируса довела хронические заболевания общества до абсолютного гротеска и абсурда.

Но разве считают свои действия абсурдными толпы украинцев, которое сметают хлипкие противоэпидемические заслоны в аэропорту «Борисполь», а другая партия прибывших просто отказывается выходить из самолета, чтобы их не отправили на карантин? Тысячи возвращающихся из Польши заробитчан сутками давятся на границе, а потом «ведут активный образ жизни», заражая окружающих людей. Так, женщина в Мукачево отправилась помолиться (наверняка, с наилучшими намерениями) и инфицировала несколько десятков прихожан. А некая Елизавета Тимко на Буковине умудрилась разнести заразу сразу по трём сёлам и теперь умоляет сельчан не убивать её близких, не сжигать хату. Это какие же куриные мозги нужно иметь во всех вышеперечисленных ситуациях, а ведь подобных примеров десятки. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Украинское государство не имеет не только возможности, но и желания совладать с обезумевшей толпой, в которую превратилось страна. Хотя — если под словом "государство" подразумевать аппарат насилия и подавления — возможно, сложившаяся ситуация ему только на руку. Во-первых, запрос на эту самую «твёрдую руку» будет расти, а националисты всегда готовы продемонстрировать свою молодецкую удаль — на улице, в залах судов и местных советов, а заодно отработать её на беззащитных инакомыслящих.

Окружающий бардак также способствует дальнейшему разграблению страны, чем безостановочно и вдохновенно занимаются власть имущие. В данном конкретном случае —под шумок коронавирусной истерии — протащили через парламент закон о продаже земли. Богатейшие люди Украины и заграничные доброхоты получают уникальный шанс приобрести активы по минимальной цене, а их потенциальная прибыль измеряется миллиардами "зеленых" (не партийцев).

И наконец, на фоне мечущихся украинцев обретают вторую жизнь и пытаются вернуться во власть отпетые политические трупы. В этом нет даже инстинкта самосохранения — лишь обычная паразитология, когда паразиты нападают на ослабленный (в нашем ситуации Майданом) организм и терзают его вплоть до физической смерти. Паразитам даже не хватает умишка понять, что организм — их кормовая база и его смерть несёт гибель им самим. Карасев: Зеленский получил «поцелуй Иуды» от Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ненасытность паразитов проявляется в патологическом нежелании предпринимать стратегические меры для спасения Украины. Наоборот, они нахватывают новые неподъемные кредиты, культивируют разрушающие государство разногласия и войну, и даже продовольствие из Украины вывозится во всё нарастающем темпе.

В разгар пандемии в Ровенском горсовете рассматривается вопрос о строительстве памятника Бандере за два миллиона гривен — и то же время там от коронавируса умирает женщина, первый вестник грядущих жертв в регионе. Но деньги нужнее Бандере. Так и в Киеве выделяют 30 миллионов гривен на Музей Майдана, а в Херсонской области (откуда тоже идёт отгрузка продовольствия за границу) СБУ задерживает женщину, которая в социальной сети написала, что COVID-19 сгенерирован в биологических лабораториях США, а на заседание Генического райсовета Херсонской области врывается банда националистов. «Сейчас вопрос эпидемии. Мы не знаем, что будет с районом. У медиков нет ни повязок, ничего», — попытался вразумить их один из депутатов. На что получил от одного из ворвавшихся ответ в духе времени: «Повесим всех, кто будет сюда тянуть Русский мир! И тебя первого повесим». Настоящий пир духа.

А ещё Министерство здравоохранения возглавил экс-губернатор Максим Степанов, который вносил залог за одесского неонациста и убийцу Сергея Стерненко. Того самого Стерненко, которого сама «доктор смерть» Супрун считает эталонным «примером нового человека».

И первого апреля, в разгар мировой пандемии, продолжился второй этап супруновской «медицинской реформы» — резко сокращается финансирование многих учреждений здравоохранения, включая тубдиспансеры и психбольницы. Пир во время чумы…

Как писал гений Русского мира Александр Сергеевич Пушкин: «Утопим весело умы и, заварив пиры да балы, восславим царствие Чумы». Впрочем, кто из тех генических нациков читал «Маленькие трагедии». Здесь, наверное, уместен брутальный жаргон, что-то вроде «ещё больше трэша и угара».

Впрочем, отсечённым от украинской цивилизации великой Стеной Яценюка не стоит слишком злорадствовать, ведь и на чужом пиру случается похмелье: в России, к сожалению, собственных сумасшедших тоже хватает. Но они хотя бы под присмотром медиков.