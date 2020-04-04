Самоизоляция дает нам шанс реализовать давние желания и мечты

Во время карантина я начал учить французский — в рамках коллективных он-лайн занятий Общества дружбы газеты «Юманите», которые проходят сейчас по скайпу. Я занимался этим предметом еще в школе, тридцать лет назад — в момент распада СССР. И с тех пор так и не смог заставить себя серьезно заняться изучением языка Бальзака, Гюго и Сартра. Хотя каждый раз жалел об этом, участвуя в семинарах и конференциях французских товарищей, или просматривая заголовки современных парижских изданий.

Карантин стал в этом смысле необходимым стимулом — в исконном значении этого слова, означавшем на латыни острую палку, с помощью которой подгоняли быков. И теперь я, наконец, послушно разучиваю формы французских глаголов. Нет худа без добра — учит нас самая диалектическая народная поговорка. Вынужденная самоизоляция высвобождает свободное время, которое нужно использовать для совершенствования и развития собственных способностей, приобретая новые знания или навыки. Тем более, что интернет открывает для нас доступ к огромным информационным массивам, позволяя «обогатить свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество» — к чему призывал когда-то Владимир Ленин, который не имел доступа во всемирную паутину, но, несмотря на это, вовсю использовал для самообразования тюрьму и ссылку. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В СССР следовали его заветам. Я всегда восхищался своим отцом, который переносил изоляцию во время походов на атомной подводной лодке Тихоокеанского флота — и, как оказалось, подводников стимулировали к активному чтению разнообразной литературы, участию в коллективной самодеятельности и образовательных программах, которые не только позволяли психологически преодолеть эффект от длительного пребывания под толщью воды, но и давали возможность овладеть будущими профессиями на гражданке. Те же самые, но еще более продвинутые методики, составленные под руководством лучших советских психологов, использовались работниками полярных станций Арктики и Антарктики — не говоря уже о подготовке космонавтов, которые испытывали на себе самую сильную изоляцию в истории, разделенные огромными расстояниями от всех остальных землян.

Конечно, самоизоляцию нельзя всерьез сравнивать с полетом в космосе или заключением в каземате — как это позволяют себе делать самые нестойкие граждане. Однако, она все равно ограничивает нас во многих привычных занятиях, годами составлявших основу сложившегося образа жизни. И в этих условиях важно переформатировать свой распорядок максимально разумным образом, чтобы не только сохранить себя в нормальной физической и эмоциональной форме, но и «превратить баг в фичу», приобретая что-то новое в условиях временно утраченной свободы передвижения. Тем более, что карантин пришел к человечеству всерьез и надолго — что давно пора принять каждому, изменяя под себя обстоятельства, которые настойчиво изменяют под себя нас.

Хорошая новость в том, что для этого открывается все больше возможностей. Глобальная самоизоляция эпохи пандемии сделала доступными множество образовательных ресурсов, сетевых тренингов, творческих площадок, архивов и каталогов, которые начали предоставлять свои услуги совершенно бесплатно. К слову, это касается не только интеллектуальной сферы, но физической культуры. Так, если вы соскучились по прогулкам и тренажерному залу, можно опробовать для разрядки приложения с набором обучающих фитнес-программ — таких, как Tone It Up, FitOn или Down Dog. Они открыты для всех желающих минимум до мая, предоставляя возможность правильно подкачивать мышцы или изучать техники йоги под руководством виртуального тренера. Карантин глазами простых людей. В Днепре (Днепропетровске) настроение подавленное, растет агрессия © REUTERS, Gleb Garanich

Но вернемся к образованию — вариантов здесь еще больше. К примеру, платформа ФоксФорд открыла видеостримы в реальном времени, где вы можете освоить вместе с ребенком базовые курсы школьной программы, получая консультации преподавателя прямо в чате. Приложение Радио Arzamas позволяет бесплатно слушать обучающие подкасты практически на все темы мировой и отечественной истории. А библиотека мини-курсов Нетология предоставила бесплатный промо-доступ к лекциям о программировании, маркетинге, бизнесе и управлении персоналом.

Сетевые библиотеки на время стали бесплатными или предлагают оформить подписку за чисто символическую сумму — как приложение StoryTel, сервис аудиокниг от официально запрещенного в Украине Яндекса, где можно прочитать множество художественных книг. Бесплатный доступ появился и на библиотеке саммари-книг Smart Reading, позволяющей ознакомиться с основной выжимкой из еще не переведенных на русский язык изданий, проглатывая их содержание вкратце. Открылись библиотеки электронных книг Литрес и Альпина, где содержатся множество художественных и научных работ — которых вполне хватило бы вам сразу на несколько карантинов.

Как заверяют нас мировые СМИ, жители Земли охотнее всего читают на карантине «Декамерон» — знаменитые новеллы Боккаччо, повествующие о молодых флорентийцах, которые спасались за городом от чумы. А они не только рассказывали друг другу скабрезные и нравоучительные истории, но и музицировали на виолах и лютнях. Платформа Fender Play поможет бесплатно обучиться игре на самых разнообразных инструментах — о чем вы, возможно, мечтали с детства. Причем, речь идет не только об обыкновенной гитаре. А студия Ableton научит вас делать аранжировки и сэмплы, овладев ремеслом ди-джея — если, конечно, это не вызовет реакции у ваших самоизолированных соседей. Впрочем, возможно им понравятся он-лайн трансляции лучших мировых оперных театров, которые тоже доступны сегодня каждому.

Бесплатными стали и сетевые кинотеатры — даже такие известные, как IVI и Okko, где теперь можно оформить временную подписку на огромный контент из фильмов, сериалов и телевизионных каналов. Конечно, такая щедрость во многом объясняется элементарным промоушеном, но многие эксперты убеждены, что бесплатный доступ хотя бы частично сохранится и после преодоления кризиса, который продемонстрировал всем пагубные последствия коммерциализации образования, науки и медицины. Открывать знания станет для общества дешевле, чем прятать их под платной подпиской. «Украинская неправда». Выпуск №11 © REUTERS, Stringer

Читая под музыку книги, просматривая фильмы, мы убедимся в том, что наши нынешние проблемы не раз вставали перед прошлыми поколениями, и были успешно преодолены — вместе со страхами и тоской. «Хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Мол­чанов умер; погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь всё еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо. Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы», — писал своему другу Пушкин, с гордостью рассказывая о многочисленных произведениях, написанных во время вынужденного сидения в карантине.

Это хороший пример. Вместо того, чтобы грустно смотреть на опустевший мир за окном, лучше вспомнить, что изоляция открывает для всех окно разнообразных возможностей. И нам не стоит упускать этот по своему уникальный случай.