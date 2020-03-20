Эффективность мер противодействия эпидемии COVID–19 в Украине пока невысока. Ресурсов для ее повышения у Киева немного. На местах, особенно в глубинке, их просто нет. Имитируя активную борьбу с угрозой, власть усугубляет и без того крайне непростую ситуацию

Украинская власть грудью встала на защиту страны от коронавируса. Тон задал президент Владимир Зеленский в своих обращениях к нации. Жару поддали премьер Денис Шмыгаль и министры, введя карантин и объявив о намерении сформировать «Штаб национального спасения». Не захотела отставать Верховная Рада, принявшая «антивирусные» законы и заявившая, что зашлет в «Штаб» своих людей. Зачем-то от всех фракций, что особо отметил глава фракции «Слуга народа» в ВР Давид Арахамия. Такой вот депутатский политический плюрализм во время «чумы». Зашевелились-засуетились главы крупных городов и губернаторы. Волна чиновничьего пиара покатилась по эфирам, набирая обороты. Рассмотреть за пиаром реальные практические действия было нелегко. Даже если они имели место.

Властные структуры, засучив рукава и всячески изображая готовность к решительным действиям и уверенность в успехе, пришли в движение. Взялись, так сказать, за гуж. Уходя при этом от ответа на вопрос, почему сначала впустили в страну без всякого контроля пару сотен тысяч человек, вынужденных ехать домой из закрытой на карантин Европы, и только впустив (их и вирус), дав разъехаться по городам и весям, закрыли границу. Разрушительная политэкономия коронавируса и бессилие власти. Главные темы соцсетей 17 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что с того, что теперь, наконец, власть спохватилась? Первые же дни практического воплощения ее блестящих замыслов и решений показали, что она — власть — и они — решения — к реальному положению дел имеют весьма отдаленное отношение. Контроля над событиями и их последствиями у власти как не было, так и нет. Ни знаниями, ни умениями, ни опытом она не обладает. Достаточным объемом информации не располагает. Так же, как навыками ее обработки, анализа, выработки рекомендаций. Интересы власти не всегда и не во всем совпадают с национальными интересами Украины и с интересами граждан. Защищать страну не только на словах она неспособна.

Властная суета в понедельник, 16 марта, и во вторник, 17-го, напомнила памятный по советским временам субботник, только капиталистический. Могло показаться, что министры и депутаты, подгоняемые президентом и его Офисом, вознамерились за один присест выполнить как минимум месячную норму обязанностей. Их показная активность вызывала подозрения, что они предпочитают бороться на словах против вируса только для того, чтобы не заниматься неотложными делами в экономике и других сферах, сняв с себя ответственность за обвальное ухудшение ситуации.

Сколь невысокой оказалась степень корреляции хода развития событий в реальной жизни с судорожно-паническими действиями центральной и местной власти, видно на примерах Одессы и Черновцов. Одесса стала одним из первых городов в Украине, где режим ограничительных мер ввели до того, как карантин объявили по всей стране. Местную власть стоило бы похвалить за игру на опережение. Если бы игра не обернулась показухой. Из Черновцов и Черновицкой области пошли первые в Украине тревожные новости о заболевших новой заразой и умерших от нее.

Вот несколько примеров того, насколько запоздалой и явно недостаточной оказалась реакция властей. 16 марта, сразу после принятия городским головой Одессы решения о введении ограничительных мер, на аппаратном совещании в мэрии замдиректора департамента охраны здоровья Надежда Гончаренко сообщила, что город должен вот-вот получить 50 тестов для диагностирования COVID-19. Еще 100 штук поступят «в ближайшие дни». К 20-м числам марта ожидается 10 000 тест-систем, закупленных в Нидерландах. Директор департамента финансов Светлана Бедрега заверила, что средства на эту закупку в городском бюджете имеются. О том, сколько таких тестов необходимо городу сегодня и сколько может понадобиться в ближайшие три-пять-десять дней, чиновницы и их начальники не сказали. По данным же МВД, например, по состоянию на 16 марта только за последние сутки в Украину вернулись из-за рубежа 85 000 человек. К концу месяца их число, по прогнозам, может утроиться, а может возрасти и раз в десять.

Положение дел с первичной диагностикой заражения коронавирусом, для которой, собственно, и нужны тест-системы, в Украине сегодня не просто плохое, а критическое. Власть на эту тему предпочитает не высказываться, в то время как снизу уже пошли первые сигналы SOS. Киевлянин, у которого возникла необходимость проверить на «модный» вирус престарелую мать, столкнулся с непреодолимыми трудностями. В Киевской городской детской клинической больнице №2, объявленной властями как один из центров для такого рода анализов, ему отказали. В другом центре — Александровской больнице — тоже. «Коротко о главном: человек с реальным подозрением на «карантинный» вирус не может пройти тест на него уже 3-й день!!! — пишет этот человек. — Если вы думаете, что в Киеве, столице (!!!) можно сделать тест на этот китайский вирус, то вы очень (!) глубоко ошибаетесь». Коронавирусный дефолт Украины неизбежен? Главные темы соцсетей 18 марта © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Там, где человек столкнулся с циничным обманом со стороны власти, на помощь ему пришел бизнес, в данном случае, понятно, медицинский. В конце концов, после нескольких дней мытарств гражданину удалось сделать матери тест в сети «Eurolab», где услуги, как известно, платные. Обратимся еще раз к показаниям «свидетеля»: «Кому интересно: стоимость — 1500 гривен на месте, можно брать контейнеры для биоматериала и забор делать не у них. Есть «выездной» тест». В общем, все для человека, все во имя человека. Были бы у человека деньги. Впрочем, и при наличии средств не все тут выглядит так радужно, как хотелось бы. Начальник киевского горздрава Олег Рубан утверждает, что платные тесты в частных клиниках — внимание! — не всегда корректны. «Они дали несколько позитивных результатов, а лаборатории эти результаты аннулировали», — сказал он. Время покажет, кто в споре власти и бизнеса прав. Однако уже сейчас ясно, что украинцам надо думать о том, как защищаться не только от вируса, но и от нечистоплотных дельцов от медицины, готовых, пользуясь паникой, предоставлять заведомо негодные услуги, к тому же втридорога.

Несмотря на карантин, 18 марта состоялась очередная сессия одесского горсовета. В отличие от городских депутатов Полтавы, которые в тот же день провели свою внеочередную сессию на улице, депутаты Одессы работали на привычных рабочих местах в помещении. Обсудили финансовые вопросы, выделили на закупку оборудования, защитных средств и медикаментов вместо 45 млн гривен, о которых шла речь на «аппаратке» 16-го, 120 млн. Много это или мало? Одесса в настоящий момент располагает 65 аппаратами для искусственной вентиляции легких, пользующихся, как известно, при коронавирусе особым спросом. Планируется оснастить инфекционную больницу в зависимости от стоимости на них еще 27-30 такими аппаратами.

Будет ли этого достаточно? Сколько надо денег и аппаратов, чтобы закрыть все потребности? Подобные вопросы из разряда сугубо риторических. Денег дали сколько смогли, сколько было. Аппаратов закупят на сколько хватит средств. И на том, как говорится, спасибо. Но если бы средства выделили на пару недель раньше, приобрести на них можно было бы тех же аппаратов ИВЛ и других полезных вещей в три-четыре, а то и десять раз больше. Цены-то на средства защиты и медоборудование на месте не стоят, они ползут вверх.

В центре и на местах чиновники рапортуют о предпринимаемых мерах. Хотелось бы аплодировать и радоваться, да жаль, не получается. В жизни меры из телевизора работают через пень-колоду, а то и вовсе пробуксовывают. Вот пример. Жительницу села Новосёловки Саратского района Одесской области госпитализировали с симптомами сильной простуды после того, как она вернулась из Италии с заработков. Сначала ее положили в районную больницу, затем, обнаружив двустороннее воспаление легких, являющееся «сигнальным» осложнением коронавируса, перевели в больницу в Измаил, где изолировали в инфекционном боксе. Анализы, взятые у нее, отправили в Киев, в единственную в стране лабораторию, способную установить COVID-19. Результатов еще нет. Больная же находится в тяжелом состоянии. Время идет, и его потеря может — не приведи, Господи! — стоить человеку жизни. В Черновцах больная, помещенная в больницу с подозрением на коронавирус, умерла. Анализы на наличие у нее именно такого диагноза тоже отправили в ту самую лабораторию в Киев. Результаты еще не пришли!

Если коронавирусный диагноз у этой женщины подтвердится, плохо будет не только ей. Домой она ехала на рейсовом автобусе Кишинев — Одесса, а потом еще на местной маршрутке, так что по пути вполне могла, не желая того, «поделиться» инфекцией с десятками человек. Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что больная ехала в Одессу из Кишинева, куда из Италии, скорее всего, прилетела самолетом. Если так, это еще хуже. По сообщениям молдавских СМИ, незадолго перед этим в Кишинев из той же Италии и тоже с заработков вернулась гражданка Молдовы, у которой дома диагностировали коронавирус. По данным молдавской власти, одним рейсом с ней, кроме молдаван и граждан других стран, прилетело четырнадцать украинцев, затем разъехавшихся по своим домам наземным транспортом.

Вводя карантин, и Киев, и местные власти упорно делали вид, что не знают о проблемах, связанных с неудовлетворительным состоянием многих медучреждений и их недостаточным оснащением спецсредствами. А они есть! В больнице Радомышля на Житомирщине санитарка наотрез отказалась убирать палату, в которой от коронавируса умерла больная, без защитного костюма. Ее уволили. «Должны были дать комбинезон, мы должны быть защищены, — рассказывает женщина. — А мне говорят: «мой и тихонько иди домой». Я отказалась. Было три защитных костюма, а нас пятеро. И они меня заставляют! Не дай Бог, я ребенку принесу». Власти области подтвердили нехватку в больницах средств защиты, отметив, что приобретать их негде. Да и свободных средств у больниц и госпиталей на закупку нет.

Как тут не вспомнить бывшую главу МОЗ Зоряну Скалецкую и ее шикарный костюм спецзащиты, в котором она щеголяла в Новых Санжарах, когда там встречали людей, эвакуированных из охваченного вирусом Китая. Его бы житомирской санитарке! И дело бы сделала, и без работы не осталась. Увы, средства защиты есть не у тех, кому они действительно нужны. Да что там специальные костюмы! Люди не обеспечены даже самыми простыми марлевыми масками. Хотя та же Скалецкая еще 29 февраля на голубом глазу заявляла, что украинцы без масок не останутся. Остались. И что? И на кого теперь пенять? Кому предъявлять претензии?

Имитируя активную борьбу с угрозой, украинская власть усугубляет и без того крайне непростую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса и ее последствиями. Усугубляет, понятно, не для себя, а для людей и страны. Власть сегодня сосредоточена не столько на защите Украины от вируса, сколько на ограждении себя от политической ответственности. Ну, а еще на своем излюбленном занятии: стрижке финансовых и прочих «купонов» и личном обогащении на общей беде.