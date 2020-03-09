Недавно произошедший на Волыни случай, когда победившего на конкурсе Stars of the Albion в Лондоне мальчика-сироту Максима Ткачука местные националисты начали травить за то, что он пел в солдатской гимнастерке легендарную песню «Смуглянка», шокирует лишь тех, кто уже забыл множество иных примеров звериной дикости украинского обывателя

Например, молебен на Тернопольщине против посадки самолета с эвакуированными из Китая или благодарственное исполнение гимна львовскими врачами, которые отказались оказывать помощь соотечественникам, нападения на женский марш — там же во Львове, публичные угрозы спалить львовскую школу, где до сих пор преподают русский язык. Или вспомним травлю певицы Maruv и дуэта Анна-Мария, побоище в Новых Санжарах, кинжальные салюты в фашистском стиле, а также торжественные похороны эсэсовцев, массовое уничтожение памятников истории или нападения на храмы канонической церкви. А истоки нынешней массовой дикости немногим глубже — безнаказанные убийства людей в Киеве и Харькове в 2014 году, аутодафе в Одессе и Мариуполе, массовые убийства на Донбассе под радостные визги «патриотов» о ликвидации «самок колорадов» и развязанная в украинских СМИ воистину геббельсовская пропаганда против всех инакомыслящих. Зачем "зоотечественники" в Украине прославляют Шухевича и врут про СС © Public Domain

Эти, казалось бы, разрозненные во времени события (а подобных примеров тысячи) на самом деле тесно связаны между собой идеологией человеконенавистничества. Представлением о некой «богоизбранной нации», которой дозволено всё, — и о прочих «унтерменшах», якобы нуждающихся в хозяйском кнуте. Причём даже не важно носит ли хозяин кнута вышиванку (это всего лишь фрачный вариант кнута), главное — он убеждён в своей безусловной правоте и праве повелевать иными.

Уже неоднократно приходилось на конкретных примерах показывать непосредственную связь квазилиберализма с неонацизмом, смычку ультраправых с «соросятами», олигархов с штурмовиками. Всё, что стоит на их пути, объявляется враждебным и обречённым на уничтожение. Мы имеем дело с системой, где искусственно сконструированная «политическая нация» (от которой за версту разит псиной ксенофобии) стремится установить свое исключительное право на прошлое, настоящее и будущее всего народа.

История создания этой системы началась не в 2014 или 2004 году. Едва появившись на политической арене нового государства, украинский олигархат испытывал панический ужас перед более мощными конкурентами из России. Нежелание быть поглощенными привёл к сознательному изоляционизму от интеграционных процессов в рамках СНГ, активному поощрению национализма и системному культивированию движения ультраправых — как в рамках внутренней социальной инженерии, так и в стремлении снискать внешнеполитическую поддержку на Западе (боящемся возрождения Советского Союза в любой возможной форме).

Ради уничтожения общего базиса многовекового государства использовались и используются различные методы — от насильственного разрыва кооперационных связей до «декоммунизации». В частности, дискредитируется одна из главных идей, объединяющих народы бывшего СССР, — память о Великой Победе. Именно поэтому с таким осатанением сторонники «нового порядка» атакуют всё, связанное с победой советского народа в Великой Отечественной войне.

Сомнению подвергается всё — от ответственности сторон за начало боевых действий до фактов массового геноцида населения на оккупированных территориях, от подвигов рядовых красноармейцев до признания заслуг советских военачальников, от существования плана «Ост» до сотрудничества ОУН с гитлеровцами. И это не попытки обретения национальной истории, но стремление к дезинтеграции любой ценой — во имя финансовых интересов конкретных людей.

Понятие «советской оккупации» — при всей его абсурдности в стране-победительнице и соучредительнице Организации Объединенных Наций — является одним из оснований для отторжения общего советского наследия. Показателен в этом отношении телевизионный диалог пресс-секретаря еврейской общины Днепропетровска Олега Ростовцева и руководителя местного отделения «Института национальной памяти» Игоря Кочергина (материал опубликован директором Украинского еврейского комитета Эдуардом Долинским).

Итак, Олег Ростовцев: «У нас есть три примера, где воевали украинцы: это армия немецкая, советская и Андерс [польская армия генерала Андерса]. Мы относимся к ним, как к иностранным армиям, где мы воевали… Для для меня Таманская или еще какая-то дивизия, которая воевала против Украины, и дивизия СС "Галичина" — для меня это одно и тоже». Игорь Кочергин: «Я к СС "Галичина" отношусь двояко и к Советской Армии также двояко. Я все-таки разделяю. Единственное отличие — дивизия СС "Галиция" против Украины все же не воевала. Это единственное отличие от Советской Армии».

Пресс-секретарю находящейся под крылышком олигарха Коломойского еврейской общины Днепропетровска всё же напомню один, но решающий факт — гитлеровцы построили и разожгли печи, в которых были сожжены сотни тысяч его соплеменников, а Советская армия эти печи потушила. А его собеседнику из института нацпамяти подскажу, что РККА воевала не против Украины (не было тогда такого государства), а против нацистской Германии и ее союзников, в том числе, украинских националистов в форме СС — организации, Нюрнбергским трибуналом признанной безусловно преступной.

А вспомним откровения Арсения Яценюка про то, как Советский Союз «напал на Германию и Украину», или слова Вадима Пристайко, что украинская власть «не собирается отмечать 9 мая», или откровения Владимира Зеленского в Освенциме, которой специально «забыл», чья армия освободила узников этого концлагеря. Мы имеем дело не только с «точкой зрения» некоторых лиц (даже учитывая их социальный статус), это массированно ретранслируется в общественное сознание через СМИ, социальные сети, образовательные программы и различные официальные документы.

Дело доходит до того, что военнослужащие из ваффен-СС «Галиция» провозглашаются подразделением не немецкой, а украинской армии. Например, депутаты Ивано-Франковского областного совета в своем обращении касательно дивизии СС «Галичина» настаивают: «Это была украинская дивизия, защищавшая наш украинский народ, нашу землю и к СС никакого отношения не имеет. СС совпадает только с названием Сечевые стрельцы». Видимо, эти люди действительно держат окружающих за идиотов, которые не в курсе истории создания данного эсэсовского подразделения. Но именно подобным беспардонным образом гражданам Украины ежедневно и ежечасно навязывается новая официальная точка зрения на события Великой Отечественной войны.

Примеров глорификации нацистских убийц безмерно. Скажем, Винницкий горсовет переименовал улицу имени разведчика-антифашиста Рихарда Зорге в улицу имени коменданта Украинской вспомогательной полиции Ровно и организатора убийства 25 тысяч евреев Омеляна Грабца. В Киеве демонстративно переименовали улицу руководившего антигитлеровским подпольем Героя Советского Союза Ивана Кудри, зато появилась проспекты Бандеры и Шухевича. К слову сказать, при своём задержании бывший гауптман Роман Шухевич убил украинца — майора Ревенко, а его в свою очередь застрелил тоже украинец — сержант Полищук. Теперь наследники гитлеровского гауптмана безнаказанно оскверняют могилы советских воинов (в частности, легендарного разведчика Николая Кузнецова во Львове), уничтожают барельефы Георгию Жукову в Одессе, торжествуя свою победу устраивают неонацистские шествия по городам Украины.

На мой взгляд, существует прямая взаимосвязь между дикостью рассуждений адвокатов геноцида и дикостью нравов современной Украины. Если они оправдывают (а то и прославляют) организаторов и участников Холокоста, Волынской резни, иных массовых преступлений против человечности, то что им до судьбы мальчика-сироты, слез избитых стариков или целой сотни убитых детей. Они мыслят яркими национальными галлюцинациями: миллион — под нож, десять миллионов — в эмиграцию, сто миллионов — в вышиванки. И, безусловно, гордятся «достижениями» своих предшественников-убийц. Как поётся в нынешней «патриотической» песне, «Там гуляють різунівці, славні лицарі різні» («Там гуляют резуны, славные рыцари резни»). Какие герои — такая и страна.

А что касательно Максима Ткачука, да и всех по-настоящему талантливых людей, которых на инфицированной территории остаётся немало, то, возможно, им надо задуматься, чтобы в ближайшей перспективе оттуда переехать — цивилизованным людям незачем жить рядом с дикими зоотечественниками. Дикари должны обитать вне цивилизации, в предназначенных для них заповедниках.