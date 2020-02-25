Распространение болезни на Апеннинах привело к панике в среде трудовых мигрантов

Быстрое распространение коронавируса парализовало Италию и стало шоком для стран Евросоюза, которые оказались неготовыми к такому развитию ситуации. От болезни уже умерли семь человек, число зараженных превысило сотню. Власти пытаются блокировать очаги заболевания, чтобы локализировать его в северных регионах, но сделать это практически невозможно, и зараженные «итальянским» коронавирусом люди уже зафиксированы сегодня в Австрии и Хорватии.

Всё это напрямую затрагивает украинскую общину на Апеннинах, а это сотни тысяч заробитчан, которые давно осели в Италии, однако регулярно ездят домой на родину. Сейчас они пишут панические посты в сообществе на "Фейсбуке", опасаясь, что Украина закроет им въезд домой, а тех, кто все же пройдёт контроль, ждут камни от своих же собственных земляков, как это случилось недавно в Новых Санжарах.

Близится Восьмое марта, когда многие украинские граждане планировали проведать свои семьи, — глава пограничной службы Украины Сергей Дейнеко уже угрожает возвращающимся из Италии украинцам атаками национально сознательных «активистов».

«Если человек откажется проходить обследование, мы сделаем это публичным, сделаем стрим, доведём до общества, пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, отвозят куда захотят», — заявил чиновник.

Шагает по Европе: коронавирус впервые обнаружили у жителей еще двух стран © REUTERS, TS/PKP | REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк

«У нас только что был рейс из Рима. В самолете сказали — сейчас будет медицинский контроль, оставайтесь на местах. Но через минуту всех выпустили. Без всякого контроля. Маленькое сравнение: когда прилетели в Италию, все проходили контроль при помощи процедуры бесконтактного измерения температуры по инфракрасному излучению. Информация передавалась в планшет, и если человек в зеленой рамке — он проходил дальше. Вывод один — для вируса в Украине открыты все двери», — рассказала об этом в сообществе итальянская украинка Иванна Будник.

Я уже не первый год пишу об украинских трудовых мигрантах, которые живут и работают в Италии. Заробитчане появились на Апеннинском полуострове еще в девяностых годах, после стремительной деиндустриализации западноукраинского региона. Бывшие работники разрушенных предприятий, вроде порезанного на металл Львовского автобусного завода, сотрудники закрытых научных институтов, крестьяне из уничтоженных колхозов и уставшие от бедности педагоги начали устраиваться на работу в Италии, которая стала одним из основных реципиентов трудовых мигрантов из Украины.

Мужчины шли работать на стройках и фермах, но большую часть заробитчан составляли женщины, осваивавшие ремесло горничных, уборщиц или сиделок. Поначалу миграция была нелегальной, однако итальянские власти обычно смотрели на это сквозь пальцы. Они были заинтересованы в притоке дешевой рабочей силы, покладистых иностранцев, которые не были защищены профсоюзами и благодарили хозяев буквально за любую копейку. Ведь за счет заработанных этим трудом денег жили оставшиеся в Украине семьи.

Карантин в Италии. Коронавирус штурмует Европу © REUTERS, Flavio Lo Scalzo | REUTERS, Flavio Lo Scalzo | Перейти в фотобанк

Уехавших было так много, что в западной Украине фиксировалось уродливое явление «заробитчанского сиротства» — целое поколение местных подростков выросли практически без родителей, встречаясь с ними только по праздникам. А в Тернополе, где встречали пикетами бежавших от эпидемии земляков, вышел музыкальный альбом «Чужбина» с записями песен украинских мигрантов.

И очень жаль, что они не звучат сегодня на «Евровидении» — особенно детская песня, которая как раз посвящена Италии и близящемуся 8 Марта.

Мама в Италии, папа вдали,

Дома цветы по весне расцвели.

Праздник всех мам наступает опять,

Я научился читать и писать.

Дома я взрослым сам становлюсь,

Я даже ночи теперь не боюсь.

Мама в Италии, папа вдали,

Мальвы и бархатцы здесь отцвел.

Дома игрушки пылятся везде,

Я в них играю сам по себе.

(Перевод с украинского Андрея Манчука)

Всё это заставляет задуматься о многих проблемах, ожидающих в ближайшем будущем Украину. И среди них не только очевидная уязвимость для проникновения вируса, который может быстро поразить всю страну в условиях развала «декоммунизированной» медицинской системы.

Не менее ощутимым будет удар по полуживой украинской экономике, которая критически зависит от мировой конъюнктуры и гарантированно пострадает от глобального экономического спада, вызванного распространившейся эпидемией. Причём одним из факторов этого кризиса будет массовый исход трудовых мигрантов. Многие из них уже сейчас спешат выехать в Украину, чтобы не оказаться отрезанными от Родины по мере развития эпидемии, а другие уже сейчас теряют работу, потому что многие итальянские фирмы, особенно связанные с туристической сферой, закрываются в эти дни буквально на глазах, одна за другой.

Лизан: Коронавирусом переболеют во всех странах, вопрос исключительно во времени и форме © Facebook, Иван Лизан

Никто не знает, что делать, все в панике и отчаянии. И даже в церковь просят не ходить из-за вируса», — говорит об этой драматической ситуации волынская заробитчанка Ольга Масина.

Увы, приключения украинцев в Италии только начинаются. Хотя они наверняка закончатся для многих вынужденным возвращением домой, где эти люди действительно не нужны ни государству, ни многим озверевшим из-за кризиса и всеобщей ненависти землякам.