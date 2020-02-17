Киевский экономист Зиновий Свереда предложил продать американцам побольше территорий в пограничных с Россией регионах Украины, в первую очередь в Харьковской и Сумской области. Смысл – скорое появление и размещение там американских войск

«Давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят туда, где есть американская частная собственность, где есть их интерес», — говорит Зиновий Свереда. Кроме того, по его словам, продажа земли американцам позволила бы решить вопрос со сланцевым газом на востоке Украины и привлечь новых союзников для войны с РФ. «Казаки всегда искали турок, татар или еще кого-то. Ты должен иметь партнеров, чтобы победить», — утверждает господин Свереда, которого СМИ почему-то называют «киевским экономистом».

На самом деле торгующий слобожанскими землями «киевский экономист» — исконный львовянин, советник львовского градоначальника Садового (который, как мы помним, недавно предложил менять человеческие останки на пленных). Свереда закончил Львовский национальный университет, а далее продолжил обучение на богословско-философском факультете Украинского католического университета; окончил докторантуру в Папском григорианском университете в Риме, прошёл курс изучения международной экономики в Университете Пизы (Италия). Учился по программе магистра международной социальной деятельности Фонда «Centesimus annus» (Ватикан), работал в «Бюро образования и развития» в Брюсселе, институте исследований святого Климента, опять-таки в Риме. На Украине основал «Академию этики и экономики» для продвижения «нравственного бизнеса» — отличная тема для иностранных грантов. Такова биография настоящего «украинского патриота», который желает продавать американцам исконные русские земли (Слобожанщина в Гетманщину никогда не входила).

Эти люди, формально рождённые на территории Украины, готовы торговать ею оптом и в розницу, чем, собственно, и занимаются в обмен на гранты, заграничные поездки, службу западным хозяевам и последующее безбедное проживание за рубежом. На данный момент осталось лишь исполнить некоторые формальности, вроде окончательной ликвидации промышленности, распродажи земли (или возврата ее прежним хозяевам-полякам) и мобилизация под антимосковскими лозунгами максимального количества пушечного мяса. А потом на удачно проданных полях хоть трава не расти. Явление сознательного украинца народу. Легенды и мифы майданной Украины © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Меня всегда поражал тот факт, что изображающие себя самыми ярыми патриотами «западенцы» менее всего заботятся о процветании всей большой Украины. Возможно, это связано с традиционно-периферийной культурой экономической окраины Габсбургской империи (в то время города региона были заселены в основном поляками и евреями). И возможно, «успешный опыт» устранения тогдашних горожан (путём их физического уничтожения в 40-х годах прошлого века) и последующей ассимиляции остатков городского населения инстинктивно используется сегодня для оккупации Киева?

Любая столица всегда притягивает к себе карьеристов из всех уголков государства. Но, пожалуй, только галичане смогли организовать этот переезд массово, продуманно, максимально эффективно поддерживая своих сородичей в продвижении по служебной лестнице. Например, после «оранжевой революции» и при правлении Ющенко центральный аппарат Минздрава был фактически полностью укомплектован сотнями выходцев из Западной Украины, которые в ожидании улучшения жилищных условий толпами теснились в семейных общежитиях.

Напирая на свою незаменимость, европейскую интеграцию и патриотизм, мафиозная группа цепко держится друг за друга, а вы изумленно спрашиваете, кто же в здравом уме может в системе здравоохранения поддерживать Ульяну Супрун? В те же оранжевые годы, при львовянине Вакарчуке-старшем, чтобы сдерживать научное развитие русскоязычных регионов, в Министерстве образования был введён негласный мораторий на получение научных званий учеными из Харькова, Донецка и т. д. Документы клали «под сукно», и звание, скажем, доцента можно было получить с огромными сложностями или за деньги. Почти в каждом министерстве сложились галичанские землячества, объединённые общими экономическими интересами и продиктованными ими политическими нравами. И даже если удастся сменить отдельно взятого министра, далеко не факт, что новый персонаж сумеет справиться с окопавшимся внутри ведомства лобби.

Ныне опыт галичинизации Киева распространяется по всей стране — благо бразды правления в столице давно перехвачены, система налажена и самовоспроизводима. Одним из самых наглядных проявлений галичинизации является насильственная украинизация — причем в таких диалектных извращениях, которые к стандартам украинского языка никакого отношения не имеют. Идёт повсеместное, интенсивное и совершенно сознательное внедрение максимально полонизированной версии украинского языка, то есть галицкого диалекта.

Исконную русскую суть Украины душат, и душат яростно. Это проявляется в вытеснении русского языка из сферы публичного общения, квотирования или прямого запрета русскоязычного информационного контента, внедрение через систему образования идей русофобии и национализма. Показательно: госзакупки школьных учебников министерские чиновники определяют якобы тотальной необходимостью в учебной литературе именно на украинском языке. Однако, когда хомут украинизации ослабевает (например, при правительстве Николая Азарова) родители, школы и сами учащиеся (прежде всего на Юго-Востоке) стихийно переходят на русский язык и русскоязычные учебники. К слову сказать, согласно опубликованным данным, запросы в Google с территории Украины в подавляющем большинстве до сих пор идут на русском языке. Язык и политика власти. Как Зеленский предает своих избирателей © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Упрощать не надо. Первоосновой происходящих сейчас процессов является не только галичанский национализм или международные интриги, но и сознательный изоляционизм украинской олигархии, опасавшейся вхождения на украинский рынок значительно более крупных и сильных российских корпораций. Саботаж российско-украинских интеграционных процессов осуществлялся олигархией через финансирование и наращивание политического влияния украинских националистов и ультраправых группировок. Для их возрождения и последующего Евромайдана какой-нибудь Пинчук или Коломойский сделали значительно больше приснопамятных Бандеры и Сороса.

Грабителям охотно помогают "шестерки" из местных. Выросло поколение циников, которых не затруднит убить собрата, продать родину, отправить сестер и дочерей на панель. Но именно они больше всего разглагольствуют о «настоящем патриотизме». Одесский блогер Роман Романов язвительно замечает: «1989 год. Украина. Дремучий "Совок". У власти кляти коммуняки. Нет патриотов, и никто не орет "Слава Украине". Собрано 267 самолётов. 2019 год. Украина. Европейские ценности на каждом шагу. У власти талантливые европейские менеджеры. Патриотизм бьёт фонтаном, а на каждом углу раздаются вопли "Слава Украине". Собрано 82 автомобиля». Эффектно, лаконично, наглядно.

Приближается очередная годовщина пресловутого Майдана, когда дураки будут праздновать годовщину того, как их снова оставили в дураках. Но жалеть их не нужно — ведь и они никого не жалели. И пусть правозащитником Глузманом и добрым доктором Комаровским заслуженно правят «активисты», вроде министра образования Ани Новосад, излагающей, что, дескать, на Украине слишком много школьных учителей. Или глава следственной комиссии ВР по противодействию информационному вмешательству России Ольга Василевская-Смаглюк, недавно заявившая, что эпидемия коронавируса инспирирована торговцами медицинскими масками. Хотят украинские патриоты вроде Зиновия Свереды торговать землями и даже целыми областями? Да пожалуйста: «титульному» патриоту никто торговать родиной запретить не может, вот и закон хотят принять соответствующий.

Хотя весьма показательно, что на украинском языке слово «родина» («родына») означает «семья». И это созвучие не случайно, оно происходит из общего понятийного ряда. Так чего же ожидать от людей, которые ради сиюминутной выгоды готовы продать в рабство даже собственную родину? Но и жаловаться потом на брезгливое к себе отношение бессмысленно.