Лидер Компартии Украины олицетворял собой достижения и противоречия УССР

Имя Владимира Васильевича Щербицкого, прежде всего, связано у меня с личными воспоминаниями — и они достаточно выразительно характеризуют этого человека, который по праву считается самым успешным руководителем в истории Украины. Весной 1987 года Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины приезжал в нашу школу №100, расположенную на углу улицы академика Зелинского и Андреевского спуска.

Школой руководила влиятельная дочь знаменитого героя-партизана Алексея Федорова, который еще был тогда жив, и, несомненно, имел хорошие связи с руководством республики. Возможно, визит был связан именно с этим — но мне запомнилось, что он был организован без малейшего намека на помпу, как чисто рабочее мероприятие. Школьников даже не выводили на приветственную линейку, а Шербицкий интересовался практическими потребностями учебного заведения, где внедрялись экспериментальные новшества — вроде «нулевых» классов для шестилетних. Хотя в его обязанности явно не входила необходимость вникать в подобные мелочи. Хуже коронавируса. Что плохого и хорошего получила Украина, как часть империи © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Такие же рабочие визиты «Первого» — как неформально именовался в партийных кругах Щербицкий — практиковались и на строительстве Южного моста, в котором принимал участие мой отец. Сейчас хорошо известно, что глава КПУ постоянно держал руку на пульсе экономического развития республики, регулярно посещая заводы, научные институты, вузы, электростанции, колхозы и объекты инфраструктуры. Они систематически открывались в те не столь далекие времена, которые проходят сейчас в Украине под ярлыком «тоталитарного прошлого». Но если современные украинские лидеры используют такие поездки только ради самопиара — чтобы торжественно ввести в действие автобусную остановку или слегка подкрашенный старый мост — то Владимир Щербицкий стремился вникнуть в реальную ситуацию на том или ином объекте, чтобы на месте ознакомиться с положением дел и посодействовать в решении текущих проблем.

Он руководил Украиной долгие семнадцать лет — всего на год меньше, чем занимал пост генсека КПСС его земляк и политический покровитель Леонид Брежнев. И это время стало эпохой невиданных для украинской истории достижений — когда целое поколение людей одним разом шагнуло из крестьянского быта в постиндустриальное общество, а УССР догнала в своем развитии самые передовые страны планеты. Объемы промышленного производства выросли при Щербицком в пять раз, а показатели по сельскому хозяйству удвоились. Опираясь на поддержку из центра и эффективно используя механизмы экономического планирования, руководство КПУ вывело республику на одно из первых мест в общесоюзном соревновании. И уже вначале восьмидесятых она давала пятую часть от всей промышленной и сельскохозяйственной продукции СССР, находясь на лидирующих позициях по производству угля, железной руды, стали, металлургического оборудования, магистральных тепловозов, тракторов, зерна, сахара, мяса и молока.

Впрочем, дело не только в сухих цифрах экономических показателей. Имя Щербицкого олицетворяло для украинцев по-настоящему исторические достижения эпохи брежневского «застоя», когда прорывные экономические успехи позволили реально улучшить качество жизни советских граждан. Прогресс не стоял в то время на месте, они быстро привыкали к передовым новшествам, невиданным для поколения их родителей, которые еще застали борьбу с неграмотностью, электрификацию, страшный голод тридцатых и беспросветную разруху послевоенных лет. Нардеп посоветовал Зеленскому жить и работать, как лидер Советской Украины Щербицкий © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«В «эпоху Щербицкого» значительно повысилось благосостояние населения, количество горожан превысило количество сельских жителей, произошла индустриализация быта, насыщение его бытовой техникой, увеличилась сеть больниц, санаториев и домов отдыха. Численность населения возросла с 43,1 млн. человек в 1961 году до 52 млн. в 1991 году; уровень урбанизации с 45,7% в 1959 году — до 66,7% в 1989 году. В 1970-е годы потребление мяса и мясопродуктов в расчете на душу населения в Украине увеличилось на 47%, молока и молокопродуктов — более чем на треть, яиц — почти вдвое. Существенно возросло потребление овощей, фруктов, масла, сахара, рыбы и рыбных продуктов. За период с 1961 по 1980 годы было построено 379 608 тыс. кв. м жилья, новые квартиры получили 34,4 млн. человек. Масштабы строительства поражали — в Киеве ежедневно в среднем возводился стоквартирный дом.

Медицинское обслуживание было бесплатным, а сеть лечебных учреждений одной из самых широких в мире. В Украине с 1970 по 1985 годы численность врачей выросла на 60%. Украина покрылась сетью санаториев, пансионатов, домов отдыха, где стоимость отдыха составляла чисто символическую сумму. О высоком культурно-образовательном уровне населения свидетельствовал тот факт, что к середине 1970-х гг. книжный фонд библиотек Украины превышал 600 млн. томов. Ежегодно в республике издавалось около 140 млн. экземпляров книг, разовый тираж периодических изданий составлял 35 млн. экземпляров. В середине 1970-х годов разными формами обучения было охвачено 16,5 млн. человек, в начале 1980-х годов — уже 19 млн., то есть треть населения. В Украине было открыто 10 училищ олимпийского резерва, 19 факультетов физического воспитания при педагогических институтах. По инициативе «первого лица» в республике была разработана программа развития физкультуры и спорта», — рассказывает об этом времени современный киевский историк Юрий Латыш.

В это время было создано практически все, за счет чего тридцать лет подряд выживала постсоветская Украина — банально проедая накопленные при советском строе ресурсы. При этом, современные декоммунизаторы не могут вменить в вину Щербицкому практически никаких серьезных по нынешним временам и меркам проступков. Все объективные исследователи признают личную скромность «Первого», который не стяжал никаких личных богатств, был неприхотлив и умерен в быту — а его мать до конца жизни предпочитала жить в скромном домике, расположенном в провинциальном Верхнеднепровске. Глава Центрального комитета Коммунистической партии Украины подчеркнуто чуждался любых проявлений «культа личности», имея репутацию вежливого интеллигентного человека, цитировавшего на память Шевченко, Симонова и Пушкина.

Дежурные обвинения в русификации, которая происходила при Щербицком по версии украинских националистов, не выдерживают реальной проверки фактами. Доля учащихся русскоязычных школ в Украине возросла с 30,4 до 41,3% — но этот процесс происходит за счет массового открытия новых учебных заведений, а не за счет сворачивания обучения на украинском. Тираж украиноязычных и русскоязычных книг был примерно равным, но газеты и журналы всегда оставались преимущественно украиноязычными. Украинизация прессы приведет к краху отросли - издатели © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Фрондирующая против Москвы интеллигенция имела огромные возможности для общественно полезного приложения своего творчества. На украинском снимали качественные фильмы и делали театральные постановки, музыкальные фестивали получали щедрое финансирование, а художники и скульпторы создавали блестящие образцы монументального искусства, которые повально «декоммунизируются» в нынешней Украине.

Единственным реальным просчетом Щербицкого можно назвать печально знаменитую первомайскую демонстрацию 1986 года, которую не отменили в Киеве после атомной катастрофы в Чернобыле. Но сегодня известно, что республиканское руководство еще не имело в те дни полного представления о масштабах аварии, а сам «Первый» приложил впоследствии огромные усилия для ее ликвидации, лично приезжая для этого в Припять. Да и кто из критиков действовал бы успешней, оказавшись тогда на его месте?

Современный украинский официоз молчит о Щербицком не потому, что его можно уличить в коррупции, расстрелах или голодоморах. Все дело в том, что плеяда постсоветских лидеров Украины крайне неблаговидно смотрится на фоне этой фигуры — как банальные воры и обманувшие народ проходимцы. А имя Владимира Васильевича слишком хорошо напоминает о том, что на самом деле представляла собой демонизированная сейчас Советская Украина, которая находилась тогда в составе СССР — «прекрасная и сильная», как характеризовали ее слова прежнего гимна.