Западные исследователи напоминают, что украинские националисты приступили к погромам еще до Второй мировой войны

В канун семьдесят пятой годовщины освобождения узников нацистского концлагеря Освенцим ведущие исследователи Холокоста жестко критикуют исторический ревизионизм, который стал нормой для стран Восточной Европы. Их государственная пропаганда плавно перешла от демонизации советской истории к плохо скрытой глорификации нацистских преступников — среди которых оказалось немало местных коллаборантов, возведенных сейчас в статус героев нации.

В частности, речь идет и об Украине — поскольку украинские националистические структуры сыграли особую роль в массовом уничтожении проживающих на территории СССР евреев, организованном функционерами Третьего рейха. А попытки замолчать эти позорные факты все чаще приводят к международным скандалам — вроде недавнего демарша Израиля, который высказал Киеву официальный протест по поводу чествования украинских участников Холокоста.

При этом иностранные историки не ограничиваются периодом Второй мировой войны. Исследуя процессы развития националистического движения Украины, они отмечают, что его идеология изначально включала в себя родовые признаки юдофобии — которые быстро нашли свое отражение в практике еврейских погромов, печально прославившихся на весь мир еще во времена Гражданской войны. То есть задолго до Бабьего Яра, Треблинки и Освенцима.

Этой теме посвящена свежая статья авторитетного издания «Le Monde diplomatique». Ее автор, историк Жан-Жак Мари напоминает о массовых убийствах евреев, которые совершались бандами петлюровских атаманов. По словам французского исследователя, украинские националисты видели в еврейском населении скрытых союзников большевистской партии — что наложилось на старые юдофобские предрассудки, восходящие к временам Хмельниччины и Колиевщины.

Жан-Жак Мари констатирует: большая часть еврейских погромов, случившихся в эпоху Гражданской войны, были совершены именно в Украине — включая кровавую резню в Проскурове, где националистические гайдамаки жестоко убили свыше полутора тысяч человек. По данным комиссии Красного креста, во время петлюровских погромов зимой 1919 года было убито около 50 тысяч евреев, проживавших на территории Черкащины, Житомирщины и Подолья — а затем убийства продолжились в Киеве, который заняли летом части Верховного Атамана.

Согласно подсчетам западных исследователей, петлюровцы совершили почти половину от общего числа зарегистрированных погромов — в то время как противостоявшие им большевики жестко пресекали антисемитские акции. «Le Monde diplomatique» напоминает, что председатель Реввоенсовета Лев Троцкий издал специальный приказ, предписывающий расстреливать за погромы на месте — причем за антисемитизм не щадили даже высокопоставленных полевых командиров, вроде казненного комкора Бориса Думенко. В то время как у Петлюры не пытались бороться с этими преступлениями, ограничиваясь ничего не значащими словами.

По словам Жан-Жака Мари, украинские власти старательно игнорируют неудобные факты своей истории, а прославление участников массового убийства евреев является осознанной политической линией, которую последовательно проводили в жизнь как при Петре Порошенко, так и при новом президенте Зеленском.

«21 января 2019 года в Киеве заместитель председателя правительства и министр культуры торжественно открыли мемориальную доску лидеру украинских националистов Симону Петлюре — на улице, которая также носит его имя. 24 августа 2019 года в преддверии Дня независимости в Киеве была открыта выставка «Фактор свободы», посвященная Степану Бандере и Симону Петлюре, при котором по стране прокатилась серия еврейских погромов. Несмотря на совершенные ими зверства, на Украине ставятся памятники Петлюре, Бандере, Шухевичу, а их именами называются улицы. Последний факельный марш в честь Бандеры, вызвавший осуждение со стороны Польши и Израиля, прошел в Киеве совсем недавно — при новом руководстве Украины» — рассказывает «Le Monde diplomatique», предостерегая западных политиков от попыток игнорировать эту неприглядную реальность страны победившей демократии и достоинства.

Подобные заявления не первый раз звучат в иностранных СМИ. Так, авторитетный американский политический журнал «Ньюсуик» публично обвинил украинские власти в попытке запретить ввоз книги шведского историка Андерса Райделла, который попал в длинный черный список жертв украинской цензуры. По мнению киевских чиновников, это исследование «содержит российскую пропаганду и распространяет мифы об Украинской народной республике». А поводом к этому обвинению стали именно критические высказывания в адрес Симона Петлюры, который был открыто назван у Райделла «антисемитским лидером».

«Автор критически проанализировал действия украинского националиста Петлюры, чьи силы убили большое количество евреев в начале ХХ века», — констатировали журналисты «Ньюсуика», отмечая, что этот инцидент наглядно свидетельствует о политике популяризации ультраправой юдофобской идеологии. Об этом же рассказал известный американский журнал Foreign Policy — и его автор Лев Голинкин отметил, что ведущие еврейские организации США однозначно поддерживают обвинения в кровавых погромах, ответственность за которые несут петлюровские войска.

«Республика Петлюры запомнилась самым кровавым преследованием евреев до Холокоста. Считается, что за недолгое существование УНР состоялось 1300 погромов, в ходе которых были убиты десятки тысяч евреев… Насилие достигло невероятных масштабов, многих забили до смерти, сожгли живьем, многим перерезали горло. Роль Симона Петлюры в погромах горячо обсуждают еще с 1920-х годов. Но в современной Украине его восхваляют как героя», —высказался по этому поводу сам Андерс Райделл.

«Возникает вопрос: будут ли отмечать на государственном уровне многие тысячи невинных жертв еврейских погромов, осуществленных петлюровцами? Будут ли, например, министр памяти и министр культуры возлагать цветы к памятнику жертвам Проскуровского погрома? Почтит ли Верховная Рада минутой молчания более двух тысяч жестоко растерзанных в Хмельницком в феврале 1919 года петлюровским атаманом Семесенко еврейских мужчин, женщин и детей?» — написал во время этого скандала директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, подытожив это вопросом: «Можно ли теперь считать новый памятник Петлюре памятником Холокосту?»

Увы, это риторический вопрос. Достаточно вспомнить, что действующий премьер-министр Украины посетил выступление нацистского ансамбля «Сокира Перуна», который скандально прославился антисемитской композицией «Шесть миллионов слов брехни», целиком посвященной отрицанию Холокоста. Причем барабанщик этого музыкального коллектива был осужден за нападение на синагогу Бродского. И этот поступок явно поможет закрепить за постмайдановской Украиной сомнительную репутацию «страны с погромной историей».