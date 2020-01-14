Смена руководителя одиозного ведомства не повлияла на его разрушительную политику

Украинский институт национальной памяти требует демонтировать два знаковых монумента, которые расположены в Каховке и считаются символами этого города. Об этом сообщил на "Фейсбуке" мэр города Андрей Дяченко.

«Неутешительные новости. На днях исполком Каховского городского совета получил письмо с жестким требованием снести «Легендарную тачанка». Институт национальной памяти считает, что самый масштабный памятник Херсонщины «символизирует коммунистический тоталитарный режим» и подлежит немедленной декоммунизации», — рассказывает об этом городской голова, прилагая копию гневного письма из украинского Министерства правды.

Этот документ действительно требует снести знаменитый таврический монумент, а также не менее известный памятник «Девушке в шинели», до сих пор украшающий одну из городских площадей. УИНП гневно напоминает чиновникам о криминальной ответственности за невыполнение декоммунизационного закона и угрожает им пятилетним тюремным сроком с конфискацией имущества. Однако каховский мэр ориентируется на настроения местных жителей, которые голосовали в прошлом году против армии-веры-мовы Петра Порошенко, очевидно, надеясь на изменение националистического курса государственной власти.

Мэр Каховки поднимает людей на защиту памятника Легендарной тачанке © facebook Андрея Дяченко

«16 января я собираю внеочередную сессию, чтобы защитить дальнейшую судьбу памятника. Даже не так. Судьбу не просто памятника, а символа города. 100% уверен, большинство каховчан встанут против декоммунизации "Тачанки". Как мэр также буду бороться за ее сохранение до последнего… Параллельно я готовлю обращение к президенту. Будьте уверены, каховчане не простят, если мы позволим утилизировать "Тачанку», — объявил об этом Дяченко.

И не преминул напомнить, что ответственность за требование снести памятник лежит на новом руководителе Института национальной памяти Антоне Дробовиче, получившем должность из рук президента Зеленского и сформированного под его эгидой Кабмина.

И действительно — попытка разрушить популярные, всенародно любимые памятники, которые уцелели даже во времена Вятровича, в очередной раз наглядно показывает, что команда «слуги народа» продолжает идеологическую линию своих предшественников и даже пытается превзойти их в агрессивной политике националистического джихада. Украинцев предупреждали: кто бы ни стоял во главе Украинского института национальной памяти, этот репрессивный орган всё равно будет проводить в жизнь политику исторического ревизионизма и вандализации наследия советской эпохи. Вплоть до тех пор, пока он не будет закрыт, как этого и требовали от нового президента.

«Вот очередное подтверждение того, что смена руководства антидемократической институции не меняет сути её антидемократической практики. Украинский институт национальной памяти направил мэру Каховки письмо с требованием демонтировать знаковые для города памятники «Легендарная тачанка» и «Девушка в шинели», мотивируя это тем, что они пропагандируют тоталитаризм и попадают под закон о декоммунизации. Не то что борец за права человека, либертарианец Степан Бандера на фасаде киевской мэрии, и в названии проспекта украинской столицы», — пишет об этом художник Анатолий Ульянов, получивший политическое убежище в США после преследований со стороны украинских правых.

Мэр Каховки поднимает людей на защиту памятника Легендарной тачанке © facebook Андрея Дяченко

Согласно оценкам журналистов, правительство Гончарука выделило националистам даже больше денежных средств, чем они получали во времена Порошенко, что еще раз демонстрирует родовую связь между старой и новой властью. Большинство украинских националистов искренне ненавидят команду Зе, считая ее пятой колонной Кремля, однако «Слуга народа» изо всех сил пытается завоевать доверие этой публики, позволяя ей практически все. И так же демонстративно отворачивается от большинства своих избирателей, голосовавших за Зеленского именно в надежде на отмену языкового и антикоммунистического закона.

Судьба знаменитых памятников, которые дороги многим жителям Украины и бывшего СССР, причем не только тем, чья судьба оказалось связанной, становится одним из драматических узлов современной украинской политики. Очевидно, что каховцы выступают против демонтажа монументов. С их позицией солидарны многие деятели культуры, ведь «Легендарная тачанка» относится к уникальным монументальным памятникам, которых больше не осталось на территории Украины после того, как под львовскими Бродами растащили на лом всемирно известный памятник Первой конной.

Еще одна тачанка находится под российским Ростовом, однако она уступает каховскому монументу в экспрессии скульптурной композиции и в размерах.

«Каховка, Каховка»: последнее наступление Русской армии на юге России © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк Михаила Светлова, одновременно считается одним из главных памятников героиням Великой Отечественной войны. Так что попытка снести его будет выглядеть в глазах общества очередным актом исторического ревизионизма, не говоря уже о том, что этот вандализм идет вразрез с новейшими феминистскими трендами.

Тем не менее, киевские националисты грозятся направить в южный город боевой десант, чтобы блокировать заседание местного горсовета, а при необходимости уничтожить монументы своими силами, о чем сообщается в телеграм-каналах ультраправого нацистского толка. Перед Зеленским встанет очередная дилемма — пойти на поводу у фанатиков из ведомства Дробовича и Вятровича, настроив против себя свой бывший электорат, или защитить «девушку» и «тачанку», получив за это новую волну патриотической ненависти. И всё это накладывается на тревожную социальную обстановку в самой Каховке, где люди массово выходят на улицы, протестуя против беспредела местных полицейских чинов.

А бой за Каховку может стать одним из решающих в украинской политике, как это было ровно сто лет назад, в 1920 году, когда здесь происходило сражение за каховский плацдарм, о котором напоминают нам знаменитые памятники.