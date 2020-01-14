Желание видеть в новом президенте более вменяемого человека, нежели предыдущий правитель, естественно. В значительной степени так оно и есть, поскольку хуже переизбрания Порошенко для Украины могли быть лишь тотальная война или пандемия чумы. Но это не повод закрывать глаза на непотребства, которые продолжаются на Украине и при Зеленском

Сам факт тайного новогоднего отдыха Владимира Зеленского в Омане (который он комично замаскировал под деловой визит) многократно обыгран в прессе и социальных сетях. Видимо, Владимиру Александровичу даже в голову не пришла вопиющая аналогия со скандальным отдыхом на Мальдивах Петра Порошенко в январе 2018 года, и это тоже показатель интеллектуальных способностей нового правителя.

Занятно было наблюдать, как украинские проправительственные телеграм-каналы (козыряющими фразами типа «наш источник с Кремля сообщает») пытались обелить коронованного актера. «С ФСБ», видимо, и фото Зеленского на отдыхе прислали. Потом договорились до описания тайных встреч президента Украины с представителями США, России, Ирана — лишь бы избежать неприятных параллелей с порошенковскими Мальдивами. Игра на трагедии. Противники Зеленского пытаются использовать авиакатастрофу в Иране против президента © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Но ежели географически брать шире, то на новогодние каникулы по заграницам разъехались министр МВД, председатель СБУ, генеральный прокурор, сотни менее важных чинов. Причём беззаботно разбежались в то самое время, когда, если верить официальной украинской пропаганде, вся страна в едином порыве каждодневно воюет с «агрессором». И когда случилась трагедия со сбитым в Иране украинским самолётом, руководителей государства просто не оказалось на месте (впрочем, как и лидеров «патриотической» оппозиции: Порошенко на Сейшелах, Вакарчук в Таиланде).

Увы, даже после трагедии хлопцы не угомонились. Стараясь пропиариться на чужом горе (и таким образом компенсировать неприятный осадок от их новогодних похождений), на всю страну заявили о компенсации погибшим соотечественникам. Было объявлено, что правительство Украины выплатит семьям погибшим в авиакатастрофе украинцев по 200 тысяч гривен. Девять членов экипажа и два пассажира — 11 погибших, в общей сложности 2 миллиона 200 тысяч гривен, что примерно равно месячному окладу какого-нибудь украинского топ-менеджера.

Например, народный депутат Антон Поляков недавно сообщал: «Зарплату подняли не только генпрокурору Рябошапке, но и главе Укрпочты Смелянскому — почти до 2 миллионов гривен в месяц. Предлагаю на марках и конвертах Укрпочты чётко писать, что каждая копейка с конверта идёт на зарплату руководителя Укрпочты. Чтобы каждая бабушка в стране знала, кто нуждается в деньгах больше всего». Экс-министр и известный юрист Елена Лукаш: «Заявление премьер-министра Украины Гончарука: "Семьям погибших в авиакатастрофе выплатят по 200 тысяч гривен". Это немного больше 8 тысяч долларов США. Вот же нелюди на самокатах. Сравните. Глава "Укрпочты" Смелянский будет зарабатывать почти 1,9 млн гривен в месяц. Коршун обороны Наём за ноябрь получил более 310 тысяч грн. Лещенко-железнодорожник в месяц получает около 588 тысяч гривен. А за страшную гибель родных, любимых, кормильцев в катастрофе оно нашло 200 тысяч гривен. За одну душу».

Но дело, пожалуй, даже не в цене человеческой жизни (во имя чужих финансовых интересов украинские солдаты на фронте гибнут вообще за гроши), а в том нескрываемом, гомерическом уровне казнокрадства, который при Зеленском стал узаконен. Так руководители далеко не самого богатого министерства культуры понавыписывали себе зарплат в среднем по 400 тысяч гривен на лицо, а чиновники «Нафтогаза» Юрий Витренко и Андрей Коболев желают получить премию за успешное окончание переговоров с «Газпромом» в размере миллиарда гривен. При этом, помнится, в осеннем выпуске своего обращения «Откровенно с президентом» Зеленский рассказывал как он ведёт непримиримую борьбу с коррупцией и сажает коррупционеров: «Свинарчук — есть, Пашинский — есть, Микитась - есть, Дубневич — есть». И пообещал продолжение. В результате 21 октября 2019 года Свинарчук вышел на свободу, 25 октября вышел на свободу Микитась, 8 ноября – Дубневич, 18 декабря вышел на свободу Пашинский. Ну, а их покровитель Порошенко свободы не секунду и не лишался.

При этом продолжаются нападения на журналистов (как во время заседаний по делу обвиняемых в убийстве Шеремета), преследования инакомыслящих (например, обыски у детского писателя Олега Слепынина), захваты храмов канонической Православной церкви (так, 6 января был захвачен храм в селе Грынява Ивано-Франковской области). А чтобы новая шляхта и дальше могла резвиться в заграничных вояжах и дорогих столичных клубах, на Украине принимается драконовская редакция Трудового кодекса, в котором предусматривается отмена многих социальных гарантий, упрощённое увольнение работников в любой момент по желанию работодателя, перевод работника на другое рабочее место без его согласия, а сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз меньше, чем раньше. Украинский «Боинг» ведут по сценарию МН17. Что обсуждают соцсети 10 января © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов <…> Мы осуждаем украинское правительство за безрассудное нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мировом сообществе», — заявила генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу, но этот писк иноземных борцов за права отечественных трудящихся мало кого интересует: благородное общество куда больше интересуют эффектные форматы выступлений господина Зеленского и элегантные наряды его супруги. И нечего богатым людям праздник портить — крепостные должны нести свою барщину молча.