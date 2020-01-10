Эстония отказалась от ратификации Договора о государственной границе и разграничении морских пространств, подписанного с Россией в феврале 2014 года

Интересна аргументация. Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас мотивировал нежелание правящей коалиции завершать процесс ратификации договора тем, что в этом случае будет аннулирован Тартуский договор от 1920 года.

Это правда, любой последующий договор аннулирует предыдущий, заключенный теми же сторонами на ту же тему. Однако Тартуский договор и так уже аннулирован. Хотя бы потому, что, если следовать тонкостям юридической казуистики, Эстония сама признала его недействующим. Дело в том, что можно, конечно, утверждать, что, принимая решение о вступлении в состав СССР в июле 1940 года, парламент Эстонии действовал под угрозой штыков размещённой в стране советской группировки и в ситуации острой необходимости. Что, как правило, эстонцы и делают.

Но, во-первых, сторонники диктатора Константина Пятса, потерявшего власть в результате присоединения Эстонии к СССР, в ходе Второй мировой войны сражались на стороне Рейха. Следовательно, «восстановленное» эстонское государство является стороной, проигравшей Вторую мировую войну, и обязано урегулировать свои отношения с победителем.

Во-вторых, все решения о «восстановлении» Эстонии принимал Верховный Совет Эстонской ССР (при том, что с 11 марта 1990 года в стране действовал параллельный парламент — Конгресс Эстонии, избранный гражданами Эстонии до 1940 года и их потомками). Таким образом, «восстановители» сами признали легитимность органов власти Эстонской ССР (или, как они говорят, «советской оккупации»). Значит, и все решения этих органов (в том числе, об изменении республиканских границ, по сравнению с Тартуским договором) легитимны.

Таким образом, в любом варианте Тартуский договор, с которым в Эстонии носятся как с писаной торбой, уже давно аннулирован и не действует.

Наконец, Эстония сама признала это не только де-факто, но и де-юре. Таллин уже когда-то сорвал ратификацию договора о границе от 2005 года. В процессе ратификации документа эстонские парламентарии в одностороннем порядке включили в него ссылку на Тартуский договор, после чего Россия отозвала свою подпись под договором и переговорный процесс был перезапущен. Понятно, что если Эстония пыталась внести ссылку на положения Тартуского договора в новый документ, то тем самым она признавала тартуский договор не действующим. Будь он актуальным на сегодня, эстонцам не пришлось бы проводить реанимационные мероприятия.

Зададимся простым вопросом: а чего, собственно, пытается достичь Эстония, раз за разом срывая урегулирование вопроса о государственной границе с Россией? Ведь на самом деле, максимум, на что она может рассчитывать — выдвижение в будущем претензий на Ивангород и Кингисепский район Ленинградской области и часть Печорского района Псковской области.

Причём, как рассчитывать? С учётом того, что в Кингисеппском районе находится порт Усть-Луга, а в Печорском Псково-Печорский монастырь, первый претендент на статус новой Лавры, то о территориальных приращениях Эстония может только мечтать. Тем более, что даже в ООН она вступала в сентябре 1991 года в границах ЭССР.

В общем, ситуация абсолютно бредовая. С учётом того, что в давние времена князья древней Руси даже сам Тарту заложили, назвав его Юрьевым, и принадлежало им никак не меньше половины современной Эстонии, такому маленькому и слабому государству, которое к тому же каждый день рыдает в ожидании «российской агрессии», необходимо как можно быстрее снять все спорные проблемы (особенно приграничные) с «большим и страшным» соседом. Тем более, что сосед от Эстонии ничего не требует, оставляя ей все земли Эстонской ССР и даже не выдвигая претензий на компенсации за всё построенное в Эстонии за годы советской власти на деньги союзного бюджета (ибо Эстония тратила в разы больше, чем зарабатывала).

Стоит также отметить, что и в Кингисеппском, и в Печорском районах живёт ненавистное эстонцам русское население. В случае гипотетического присоединения этих территорий, Эстония обязана была бы обеспечить это самое население своим гражданством, а это вступает в полное противоречие с практикой вытеснения русских из Эстонии и ограничения возможностей получения ими гражданства.

И всё же Эстония, с упорством, достойным лучшего применения, срывает любые договорённости, достигнутые её же представителями, явно не имея никаких шансов на какие-то приобретения. Более того, из-за деструктивной, русофобской позиции, Эстония, как и вся Прибалтика, серьёзно теряет. Экономические потери «маленькой, но гордой» республики, включая обвальное падение товарооборота портов, снижение объёма грузоперевозок по железной дороге, потеря российского рынка предприятиями пищевой и перерабатывающей промышлености уже составили миллиарды евро. Конечно, среди государств Прибалтики Эстонию можно считать островом относительного экономического благополучия (хоть её население тоже интенсивно разбегается). Но это не повод нести экономические потери просто так. Любое иррациональное поведение должно иметь рациональную причину.

Ответ на вопрос о рациональном зерне в иррациональном поведении стран Прибалтики дал 8 января бывший министр иностранных дел Латвии (соседки Эстонии) Янис Юрканис. Он совершено открыто сказал, что отношение Риги к Москве зависит от политики США. И пояснил, что если Латвия пойдёт на сближение с Россией, Соединённые Штаты введут против неё санкции, аналогичные тем, которые введены против компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2».

Кстати, Латвия тоже имеет к России территориальные претензии. Латышам не даёт спать Пыталовский район той же Псковской области, принадлежавший им когда-то (по Рижскому мирному договору 1920 года). Последствия примерно те же — отношения с Россией испорчены, а шансов приобрести территории — ноль. Тем не менее, Латвия не сдаётся, как и соседняя Эстония.

Думаю, что бывший министр иностранных дел Латвии не стал бы врать, характеризуя политику в отношении местных режимов их главного союзника — США. Тем более, что аналогичную практику мы видим на Украине. Можно делать, что угодно, наносить самим себе любой ущерб, развязывать гражданскую войну, терять территории, лишь бы при этом нагнеталась русофобская истерия.

Если сравнивать с Украиной, по три раза в день объявляющей о нападении Москвы и клеймящей Россию государством агрессором, прибалтийские государства можно даже счесть относительно умеренными. Они придумали себе историю о спорных территориях и эксплуатируют её на радость США, но без особого фанатизма. Правда, в последние пару лет прибалты тоже стали более воинственными — потребовали размещения на своей территории нескольких натовских батальонов, которые должны спасти их от «российской агрессии».

Судя по тому, как оперативно эта риторика была поддержана США, ими же она и заказана. Вашингтону необходим рост напряжённости на российских границах, создание у Москвы ощущения реальной военной опасности, провоцирование России на превентивные меры, которые можно было бы раздуть в информационном пространстве Запада, как факт несомненной неспровоцированной агрессии против маленьких и слабых соседей. США нужны «жертвы страшной России», чтобы заставить Европу, если уж не начать войну с Москвой за Прибалтику, то по крайней мере с ужасом и отвращением отшатнуться от «агрессивной России», прекратить с ней экономическое сотрудничество.

Пока Россия была относительно слаба, для связывания ей рук хватало Печорского, Пыталовского и Кингисеппского районов, а также периодических газовых войн с Украиной. Когда Москва усилилась, понадобилось противопоставить ей в Европе что-то более мощное. На проамериканских лимитрофов в Кремле просто перестали обращать внимание. Поэтому теперь маленьких и слабых пытаются отправить на заклание, как провокаторов войны с Россией, которую американцы попытаются превратить в общеевропейскую (неядерную), чтобы самим остаться в стороне и зарабатывать на военном кризисе.

Не знаю, понимают ли всю трагикомичность ситуации на Украине (похоже, что нет), но вот в Прибалтике, судя по заявлению Яниса Юрканиса, понимают, только сделать ничего не могут. Нежные объятия гегемона в любой момент готовы сомкнуться, чтобы раздавить ослушника. Прибалтийские элиты должны ещё радоваться, что им Трамп не звонит и не угрожает убийством, как премьер-министру Ирака. Хотя это он пока не звонит.