Традиционно Новый год в наших краях праздник не очень трезвый. Соответственно, дорожное движение в новогоднюю ночь имеет свои особенности. Поделюсь некоторыми впечатлениями с точки зрения пешехода

В 90-е годы жил я в Днепропетровске на отдалённом массиве. Друзья же были в основном в центральной части города. По традиции Новый год встречал с семьёй, а потом направлялся в центр — по гостям. Понятное дело, что общественный транспорт в новогоднюю ночь (как, впрочем, и в любую другую) не ходил, потому добираться приходилось пешком. До Речпорта, где условно начинался центр города, каких-то 10 километров по набережной. Прогулка на полтора часа. Места совершенно безлюдные — с одной стороны река, с другой — заводы.

В новогоднюю ночь в принципе не так уж просто встретить на дороге автомобиль, но если уж встречаешь, то почти наверняка не обходится без приключений. У меня таких было три.

Первое приключение было просто прекрасным зрелищем, которое надо видеть издалека (чем я благоразумно и занялся). По набережной из центра несётся джип. Весь такой сверкающий, нарядный, и тут ему потребовалось свернуть на клевер Кайдацкого моста. Он и сворачивает через двойную сплошную. Средняя часть дороги (благо — без газонов и отбойников) покрыта снегом. Не то чтобы его было много, но машина въезжает на него на большой скорости боком. Фонтан был такой, что куски наста взлетели на сам мост… Благо, полный привод вытянул, и машина устремилась дальше — навстречу приключениям. Что приключения продолжились — ничуть не сомневаюсь, потому что поехал джип по встречке…

Второе чуть было не закончилось плохо. В этот раз я шёл, весело помахивая сумочкой, в которой хранилась бутылка водки. Как-то в гости без своего идти было неудобно. Я, впрочем, не уверен, что эту самую бутылку так уж надо было с собой тащить — она была куплена в киоске в новогоднюю ночь и действительно ли её разливали в Чехии, как гласила этикетка, или в местах более близких, сейчас уже не установишь.

Шёл я по проезжей части, поскольку обочины и тротуары были засыпаны снегом. Естественно, соблюдая меры предосторожности — на дороге был «фарватер», по которому снег был разъезжен до асфальта. Я иду ближе к центру дороги, по снегу. Около водокачки, где ярко светят лампы, сумка дергается, а бутылка грустно говорит «дзынь». И мимо меня, буквально в сантиметре, мееедленно (чуть быстрее меня самого) проезжает «лада» с выключенными фарами. Конечно, на улице был изрядный мороз (за минус 30), и в этой связи я был хорошо упакован, но проблема состояла именно в том, что машина ехала очень медленно, потому я её никак не слышал. Соответственно, и она никак не сигналила — похоже, за рулём было мёртвое тело, которое само меня не видело, притом что стойки у «лад» узкие и «мёртвая зона» незначительная. Тело не отреагировало даже на столкновение с бутылкой, а я, похоже, разбил машине фару. Впрочем, по дороге я в кювете машину не нашёл, так что тело, каким бы мёртвым ни было, рулить ещё могло.

А третий случай, напротив, был приятный. Я прошёл уже довольно далеко — подходил к стану «550». В тот раз снега было мало, так что шёл по тротуару. Тут сзади раздаётся тарахтение и рядом со мной останавливается 24-я «Волга» — убитая вусмерть. Старая и ржавая, вся скрипит и коптит. Открывается дверь и оттуда женский голос — «садись, подвезу». Я, конечно, сел. За рулём сидела очень ухоженная и богато одетая девушка лет двадцати пяти максимум. Как мне показалось — очень красивая. Чего её понесло в такую даль ночью на этом металлоломе, и почему она не побоялась подсадить в машину незнакомого парня — Бог знает. Спасибо ей большое — до Речпорта таки довезла.

P.S.: В Москве в новогоднюю ночь будет работать транспорт. Причём — бесплатно. Эх, сколько приключений люди пропустят… Впрочем, Москва — не Днепропетровск. Тут с работы до дома 35 километров.