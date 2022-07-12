Ранее в российской прессе появилась информация о том, что Британия, вышедшая из Евросоюза, подбивает страны Восточной Европы — Польшу, Чехию, Словакию, Румынию, Украину, страны Прибалтики образовать некий союз, альтернативный ЕС.
Его цель: не дать Старой Европе, в частности Германии и Франции, заключить «сепаратный мир» с Россией.
«Инициатива о том, чтобы сформировать какой-то ситуационный политический альянс между Соединенным Королевством и странами Восточной Европы, конечно, имеются. Мы наблюдали в прошлом году, когда Британия пыталась заключить какой-то пакт с Варшавой и Украиной о совместной безопасности», — сказал Дудаков.
По его мнению, Британия не сможет создать серьезный политический или экономический альянс со странами Восточной Европы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.