Великобритания пытается сформировать политический альянс между странами Восточной Европы, но у нее не будет такой возможности создать серьезный союз с этими государствами, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру

Ранее в российской прессе появилась информация о том, что Британия, вышедшая из Евросоюза, подбивает страны Восточной Европы — Польшу, Чехию, Словакию, Румынию, Украину, страны Прибалтики образовать некий союз, альтернативный ЕС.

Его цель: не дать Старой Европе, в частности Германии и Франции, заключить «сепаратный мир» с Россией.

«Инициатива о том, чтобы сформировать какой-то ситуационный политический альянс между Соединенным Королевством и странами Восточной Европы, конечно, имеются. Мы наблюдали в прошлом году, когда Британия пыталась заключить какой-то пакт с Варшавой и Украиной о совместной безопасности», — сказал Дудаков.

Вместе, но без Украины. Польша и Великобритания укрепляют партнёрство © REUTERS, Henry Nicholls

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