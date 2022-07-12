Эксперт объяснил, сможет ли Великобритания создать новый союз в Европе, альтернативный ЕС
08:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Великобритания пытается сформировать политический альянс между странами Восточной Европы, но у нее не будет такой возможности создать серьезный союз с этими государствами, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
Ранее в российской прессе появилась информация о том, что Британия, вышедшая из Евросоюза, подбивает страны Восточной Европы — Польшу, Чехию, Словакию, Румынию, Украину, страны Прибалтики образовать некий союз, альтернативный ЕС.
Его цель: не дать Старой Европе, в частности Германии и Франции, заключить «сепаратный мир» с Россией.
«Инициатива о том, чтобы сформировать какой-то ситуационный политический альянс между Соединенным Королевством и странами Восточной Европы, конечно, имеются. Мы наблюдали в прошлом году, когда Британия пыталась заключить какой-то пакт с Варшавой и Украиной о совместной безопасности», — сказал Дудаков.
По его мнению, Британия не сможет создать серьезный политический или экономический альянс со странами Восточной Европы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.