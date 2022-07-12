Эксперт объяснил, сможет ли Великобритания создать новый союз в Европе, альтернативный ЕС - 13.07.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, сможет ли Великобритания создать новый союз в Европе, альтернативный ЕС
Эксперт объяснил, сможет ли Великобритания создать новый союз в Европе, альтернативный ЕС - 13.07.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, сможет ли Великобритания создать новый союз в Европе, альтернативный ЕС
Великобритания пытается сформировать политический альянс между странами Восточной Европы, но у нее не будет такой возможности создать серьезный союз с этими государствами, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
2022-07-12T08:00
2022-07-13T11:11
новости
европа
великобритания
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Ранее в&nbsp;российской прессе появилась информация о&nbsp;том, что Британия, вышедшая из&nbsp;Евросоюза, подбивает страны Восточной Европы&nbsp;&mdash; Польшу, Чехию, Словакию, Румынию, Украину, страны Прибалтики образовать некий союз, альтернативный ЕС.Его цель: не&nbsp;дать Старой Европе, в&nbsp;частности Германии и&nbsp;Франции, заключить &laquo;сепаратный мир&raquo; с&nbsp;Россией.По его мнению, Британия не&nbsp;сможет создать серьезный политический или&nbsp;экономический альянс со&nbsp;странами Восточной Европы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;
/20220408/1033717759.html
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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60
новости, европа, великобритания

Эксперт объяснил, сможет ли Великобритания создать новый союз в Европе, альтернативный ЕС

08:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Великобритания пытается сформировать политический альянс между странами Восточной Европы, но у нее не будет такой возможности создать серьезный союз с этими государствами, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
Ранее в российской прессе появилась информация о том, что Британия, вышедшая из Евросоюза, подбивает страны Восточной Европы — Польшу, Чехию, Словакию, Румынию, Украину, страны Прибалтики образовать некий союз, альтернативный ЕС.
Его цель: не дать Старой Европе, в частности Германии и Франции, заключить «сепаратный мир» с Россией.
«Инициатива о том, чтобы сформировать какой-то ситуационный политический альянс между Соединенным Королевством и странами Восточной Европы, конечно, имеются. Мы наблюдали в прошлом году, когда Британия пыталась заключить какой-то пакт с Варшавой и Украиной о совместной безопасности», — сказал Дудаков.
- РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 06:13
Вместе, но без Украины. Польша и Великобритания укрепляют партнёрствоХотя встреча президента Польши Анджея Дуды с британским премьером Борисом Джонсоном в Лондоне была посвящена конфликту на Украине, о стратегическом сотрудничестве в формате Лондон-Варшава-Киев на ней не вспоминали
По его мнению, Британия не сможет создать серьезный политический или экономический альянс со странами Восточной Европы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
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