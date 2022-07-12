Эксперт объяснил, сможет ли Великобритания создать новый союз в Европе, альтернативный ЕС

Вместе, но без Украины. Польша и Великобритания укрепляют партнёрство Хотя встреча президента Польши Анджея Дуды с британским премьером Борисом Джонсоном в Лондоне была посвящена конфликту на Украине, о стратегическом сотрудничестве в формате Лондон-Варшава-Киев на ней не вспоминали