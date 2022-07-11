На видео Королева просто танцует, никаким образом не затрагивая тему Украины. Гордона возмутило, что певица занимается своими делами вместо того, чтобы высказаться о конфликте.
Ранее Гордон уже писал оскорбительные комментарии в адрес певицы, призывая ее «поддержать Украину» и унижая за внешность.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил против Дмитрия Гордона уголовное дело по трем статьям (публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и публичное распространение фейков о действиях российских Вооруженных сил). Позднее журналист был включен в список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, где фигурируют лица, связанные с терроризмом и экстремизмом.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская