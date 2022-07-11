Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон в очередной раз обрушился с оскорблениями на певицу Наташу Королеву, в своем Instagram*-аккаунте он опубликовал видео с ней и возмутился, что она не комментирует события на Украине

На видео Королева просто танцует, никаким образом не затрагивая тему Украины. Гордона возмутило, что певица занимается своими делами вместо того, чтобы высказаться о конфликте.

Ранее Гордон уже писал оскорбительные комментарии в адрес певицы, призывая ее «поддержать Украину» и унижая за внешность.

Верка Сердючка устроила русофобскую вакханалию в прямом эфире © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Дмитрия Гордона уголовное дело по трем статьям (публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и публичное распространение фейков о действиях российских Вооруженных сил). Позднее журналист был включен в список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, где фигурируют лица, связанные с терроризмом и экстремизмом.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская