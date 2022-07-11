Диверсионная группа белорусских националистов попала в плен в ЛНР, сообщает Telegram-канал Readovka 11 июля

Задержанные диверсанты являются членами белорусского националистического отряда «Волат».

Как сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Кисилев, захваченная группа причастна к попытке госпереворота в Белоруссии. Эту же информацию подтверждают слова самих пленных.

«Мы должны были вернуться в Белоруссию для государственного переворота. Да, мы попали бы в зависимость от западных стран, но мы боремся за независимость Белоруссии от России», — признался Ян Дзюрбейко.

Второй пленный, Сергей Дегтев, рассказал, что отправляясь в Донбасс воевать за Украину надеялся найти ответы на многие вопросы, но разочаровался — западные кураторы использовали их «как политическую марионетку».

Иммунитет для американских наемников, смертные приговоры в ДНР, обстрелянный монастырь. Хроника событий на Украине на 16:00 8 июля © пресс-служба НАБУ Ивана Марчука, который недавно был ликвидирован под Лисичанском.

После начала российской спецоперации на Украине в Киеве был сформирован добровольческий полк имени белорусского революционера Кастуся Калиновского. В батальон попали белорусские националисты и оппозиционеры из разных организаций и граждане Белоруссии, эмигрировавшие на Украину во время протестов 2020 года.