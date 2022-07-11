Задержанные диверсанты являются членами белорусского националистического отряда «Волат».
Как сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Кисилев, захваченная группа причастна к попытке госпереворота в Белоруссии. Эту же информацию подтверждают слова самих пленных.
«Мы должны были вернуться в Белоруссию для государственного переворота. Да, мы попали бы в зависимость от западных стран, но мы боремся за независимость Белоруссии от России», — признался Ян Дзюрбейко.
Второй пленный, Сергей Дегтев, рассказал, что отправляясь в Донбасс воевать за Украину надеялся найти ответы на многие вопросы, но разочаровался — западные кураторы использовали их «как политическую марионетку».
В плен к Народной милиции ЛНР уже попадали наемники под бело-красно-белым флагом белорусской оппозиции. Ранее отряд потерял еще и своего командира — Ивана Марчука, который недавно был ликвидирован под Лисичанском.
После начала российской спецоперации на Украине в Киеве был сформирован добровольческий полк имени белорусского революционера Кастуся Калиновского. В батальон попали белорусские националисты и оппозиционеры из разных организаций и граждане Белоруссии, эмигрировавшие на Украину во время протестов 2020 года.