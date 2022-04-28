Военные учения объявлены в украинском Подольске, который находится неподалеку от военных складов в городе Колбасна в Приднестровье. Об этом 28 апреля сообщает Подольская городская община в Telegram

Отмечается, что «28,29 и 30 апреля на территории города будет проходить слаживание действий военных подразделений».

Украинский Подольск (бывший Котовск) расположен в 23 км до Колбасны. Пойдёт ли Украина войной на Приднестровье: Скориков дал расклад © Украина.ру

Ранее в Приднестровье было зафиксировано три теракта: против здания Министерства госбезопасности, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра. На въезде в города установлены блокпосты. Досмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер. При этом в ночные часы контрольные мероприятия коснутся каждого, въезжающего в населенный пункт.

Также сообщается, что силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы.

В среду МВД непризнанной республики сообщило о стрельбе в районе склада с военной техникой в городе Колбасна спустя некоторое время после того, как с украинской стороны прилетели дроны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает последние инциденты в Приднестровье, как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине.