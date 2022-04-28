От разрухи до любимого места туристов: как изменилась западная часть Крыма
От разрухи до любимого места туристов: как изменилась западная часть Крыма
© РИА Новости, Макс Ветров / Перейти в фотобанк
Он сослался на последние данные ВЦИОМ, которые показали, что число россиян,  готовых приехать в Крым на майские праздники, в пять с половиной раз превышает аналогичные цифры прошлого года. Это почти три миллиона желающих. 

«На период Дня военно-морского флота, это наш традиционный праздник севастопольский, уже забронировано около 70% номеров. Понятное дело, что есть сложности, мы ждём реакции РЖД, потому что мост есть, железная дорога есть», — сказал Колесниченко.

Он добавил, что в преддверии наплыва туристов российское правительство выделило Крыму и Севастополю соответственно 30 и 150 миллионов рублей для закупки  шатровых отелей, которые оперативно возводятся на природе.

Полностью интервью можно прочитать здесь.