Прерванное с Крымом авиасообщение не станет препятствием для туристов, желающих отдохнуть на полуострове. Об этом в интервью Украина.ру рассказал заместитель председателя международного Совета российских соотечественников, экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко

От разрухи до любимого места туристов: как изменилась западная часть Крыма © РИА Новости, Макс Ветров / Перейти в фотобанк

«На период Дня военно-морского флота, это наш традиционный праздник севастопольский, уже забронировано около 70% номеров. Понятное дело, что есть сложности, мы ждём реакции РЖД, потому что мост есть, железная дорога есть», — сказал Колесниченко.

Он добавил, что в преддверии наплыва туристов российское правительство выделило Крыму и Севастополю соответственно 30 и 150 миллионов рублей для закупки шатровых отелей, которые оперативно возводятся на природе.

Полностью интервью можно прочитать здесь.