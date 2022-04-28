При любой удобной возможности Киев с удовольствием нанесет удары по территории Российской Федерации, и к этому нужно быть максимально готовыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политик, экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев

«Сейчас Соединенные Штаты передают Киеву беспилотники последних моделей. Мне знакомые военные эксперты сказали, что это достаточно серьезное оружие, серьезное в том, что оно может пролететь и незаметно для противовоздушной обороны нанести удар, как считают американцы», — сказал эксперт.

Постпредство РФ в ООН заявило о риске ядерных провокаций на Украине © pixabay.com

«Надо понимать, что, если у них (украинцев — ред.) будет малейшая возможность — они нанесут удар. Они нанесут удары по Москве, Санкт-Петербургу — куда они смогут нанести удары, они нанесут. У них нет внутренних сдерживающих факторов. В отличие от российских войск, которые каждый раз просчитывают каждое свое движение, чтобы бить исключительно по военной структуре, чтобы гражданская инфраструктура не страдала, а у Украины нет никаких сдерживающих факторов», — сказал политик.

Он уверен, что сейчас России нужно крайне серьезно отнестись к вопросу противовоздушной обороны, а также активно заняться вопросами освобожденных территорий.

Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.