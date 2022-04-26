Крым готов к приему отдыхающих, но есть проблема: потенциальным туристам и курортникам не просто добраться до полуострова. Однако проблема постепенно решается, считает политик, депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег Царев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Олег, вы сейчас находитесь в Запорожской области. Расскажете о ситуации там?

— С каждым моим приездом ситуация становится все лучше. Во-первых, я ехал из Крыма, и не заметил, что въехал в Запорожскую область. Я, конечно, проходил границу, но радио не переключал. Я заехал за Мелитополь все на той же волне, потом переключал каналы, обнаружил, что каналов достаточно много, и все они русскоязычные, и это хорошо. Работает российское телевидение. На улицах билборды российские, поздравления с Пасхой, поздравления с наступающим 9 мая, фотографии фронтовиков. Ходят люди, ездит транспорт, военных на улицах практических не видно, такая жизнь спокойная. Это внешний вид. Олег Царев: кто он © Нина Зотина

Что касается того, что происходит изнутри, то потихонечку назначаются новые мэры, или договариваются со старыми, чтобы старые продолжали руководить, но эти мэры достаточно аполитичны. Если они знают ситуацию, если их знают горожане, если они за них голосовали. Если они не были замечены в каких-то российскофобных заявлениях, то почему бы и нет? Если на следующих выборах, если люди выберут кого-то другого, то и слава Богу. Разговариваем с мэрами, назначаются мэры. Посевная идет полным ходом. Все фермеры обеспечены дизтопливом. Предприятия потихонечку возвращаются к жизни.

Из минусов — небольшой ассортимент товаров в магазинах и аптеках. Сейчас над этим очень активно работаем. Недавно было совещание, приезжали к нам гости, не буду говорить откуда, не буду говорить кто… Но — пообещали нам, что в самое короткое время осетинские банки протянут нам свою дружественную руку, будут открыты филиалы банков здесь, на этих территориях, по схеме Донецкой и Луганской республики. Это уже позволит запустить безналичные расчеты, работу предприятий, через банковскую систему.

Пообещали, что будет решен вопрос с таможней. Хотелось бы, если таможня будет разблокирована, будет введен некий временный порядок, по которому количество пограничников должно увеличиться. Ведь вы понимаете, что товарообмен, движение людей между Крымом и нашими новыми территориями увеличится. Надо отсекать диверсантов, надо проверять, чтобы не провозили оружие. Для этого надо больше людей. А количество таможенников должно не то, что б сократиться, но пообещали, что временно таможенное оформление уберут. Де-факто это будет экономическая территория Российской Федерации.

- Получается свободная экономическая зона на первое время?

— Если у нас бензовоз из Запорожья, из Запорожской области заедет на территорию Крыма, подъедет к заправке, заправится бензином и привезет это в Запорожье, то НДС будет заплачен на территории Российской Федерации, акциз заплачен, все налоги заплачены. Почему бы ему не дать заправиться и привезти сюда? Нет никаких причин, которые бы мешали это сделать. Олег Царев о том, что будет с Крымом, когда Украина присоединится к России © РИА Новости, Нина Зотина

Крым — это всегда было солнце, море, горы, дешевые фрукты. Дешевые фрукты — это Херсон, Запорожская область. Мелитопольская черешня — черная, треснувшая на солнце, удивительно сладкая! Здесь рассказывают, что в прошлом году ее просто ссыпали, и она сгнивала. Дай бог, в этом году она появится на рынках и в крымских санаториях и пансионатах, если все будет идти так, как сейчас идет. Но динамикой я удовлетворен.

- Не раз уже говорили о том, что срочно надо вводить военно-гражданские администрации. Насколько этот вопрос остается актуальным сейчас?

— Мы об этом говорили и это сделали. Слава Богу, это все работает.

- Не так давно я был в Херсоне, там процесс, к сожалению, идёт довольно медленно. До сих пор крутится украинская реклама, украинские плакаты…

— Там тоже не все так плохо. Нужно просто замечать хорошее и делать скидку на то, что все сразу сделать невозможно. Запорожцы, конечно, молодцы.

- Это приятно слышать. Вы упомянули о Крыме. Каков ваш прогноз на курортный сезон?

— Существуют некоторые проблемы. Я об этом написал у себя в телеграм-канале. Там я рассказываю о том, что происходит, о проблемах наших новых освобожденных территорий. И о военных наших успехах, и о военных проблемах, и о ситуации. Я написал о том, что есть существенно снижение количества проверок. И есть снижение загрузки.

Майские праздники, скорее всего, мы уже потеряли — частично потеряли. Вряд ли мы ситуацию исправим, потому что действительно до сих пор не хватает вагонов. Министр туризма Крыма Вадим Александрович Волченко делает очень много, чтобы исправить ситуацию, Сергей Валерьевич Аксенов тоже…

Мои знакомые депутаты Государственной Думы поднимали этот вопрос в Думе. Проходило совещание в РЖД, опять же, мои знакомые депутаты поехали туда, выступали по этому поводу. Благодаря усилиям всех этих людей вагонов (добавилось — Ред.)… В чем проблема — проблема только в отсутствии возможности (просто — Ред.) добраться до Крыма. У кого есть машина — поедут на машинах. Но сейчас, из-за террористической угрозы со стороны Украины, блокированы авиаперелеты на Крым. Чтобы заместить авиаперелеты, надо запустить железную дорогу, чтобы ходили поезда. Поезда были запущены, но теперь надо количество вагонов добавить. Добавили пока шестьдесят вагонов, а нужно триста. Поэтому еще надо работать.

Из-за санкций РЖД раньше не работала в Крыму, была организована КЖД, определенная структура, у нее своего подвижного состава и вагонов нет. Обратились за помощью к РЖД. РЖД сейчас тоже попала под санкции. В принципе, она может напрямую приходить, но — организация большая, неповоротливая… Однако, она уже начала разворачиваться, уже определила, что это надо делать. Сейчас проблема только в том, что надо увеличить количество поездов и количество вагонов. Бензин, овощи и не только. Крым начал торговать с Херсоном © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Существует еще дополнительная проблема. У нас поезда ходят по большому кругу. Иногда было бы удобнее даже доехать до Керчи, выйти из вагона, и чтобы тебя кто-то подхватил машиной — это будет быстрее, чем ездить по такому большому кругу через въезд в Крымский полуостров со стороны Киева, и потом — на Симферополь или на Севастополь. Колея одна. Поэтому есть и проблема по количеству поездов, которые могут проехать.

Но сейчас пока еще эта железнодорожная ветка может пропустить весь транспорт. И основная проблема — недостаток поездов и вагонов. Когда идет поезд с десятью вагонами, это точно неправильное решение. Десять вагонов — это как электричка, нормальный состав — до тридцати вагонов.

- Попытается ли Киев сорвать курортный сезон? Мы слышали разговоры о возможном ударе по Крымскому мосту…

— Сейчас Соединенные Штаты передают Киеву беспилотники последних моделей. Мне знакомые военные эксперты сказали, что это достаточно серьезное оружие, серьезное в том, что оно может пролететь и незаметно для противовоздушной обороны нанести удар, как считают американцы. Есть такой взгляд.

Знаете, есть люди, которые говорят: «мы всех победим», а есть люди, которые говорят: «ой, все плохо». Слушая тех экспертов, которые говорят, что «все плохо», они считают, что в самом худшем варианте, самом плохом, будет нанесен, возможно, какой-то удар. Военный эксперт объяснил, как защитить Крымский мост от украинского ракетного удара © Никита Рассказов

Но ракеты, которые используются, беспилотники — не способны разрушить мост. Они могут нанести удар, это могут быть какие-то политические последствия, возможно, будет повреждено покрытие, но это все очень быстро можно исправить и заменить. Это в самом худшем варианте, если не справятся наши ПВО.

Поскольку украинцы это заявляют, надо понимать, что, если у них будет малейшая возможность — они нанесут удар. Они нанесут удары по Москве, Санкт-Петербургу — куда они смогут нанести удары, они нанесут. У них нет внутренних сдерживающих факторов. В отличие от российских войск, которые каждый раз просчитывают каждое свое движение, чтобы бить исключительно по военной структуре, чтобы гражданская инфраструктура не страдала, а у Украины нет никаких сдерживающих факторов.

Поэтому, если Украина такое заявила, то надо очень серьезно отнестись к противовоздушной обороне, которая защищает границу Российской Федерации. И надо быстрее осваивать наши новые территории, потому что Крымский мост — это хорошо, но самая короткая дорога — через Ростов, Донецк, Мариуполь, она гораздо короче. Я сейчас езжу по этим территориям достаточно безопасно.