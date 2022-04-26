На территории мариупольского завода «Азовсталь» находится лаборатория, в просторечии «Яма», где испытывались особо вирулентные инфекции на людях. Об этом заявил военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

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