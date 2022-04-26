«А если там какой-то особо вредный возбудитель легочной чумы? Я сейчас не фантазирую, говорю, абсолютно не отрываясь от правды. Напомню тем, кто желает подумать о себе и своих детях. Легочная чума не была излечена, ее нельзя излечить, она просто ушла. Точнее, все, кто выжил, выработал некий сильный иммунитет к ней, но лечить ее мы не умеем, потому что с момента заражения и до смерти проходит несколько часов. Наступает отек легких, и ни один препарат не успевает действовать. Поэтому она разорила всю Европу 500-600 лет назад. Если эти выродки сумели создать новую форму легочной чумы, а они над этим работали… В любом случае — это страшная опасность. Представляете, споры чумы, возбудители распространятся по воздуху», — предостерег Артамонов.
Он добавил, что поэтому российским военным необходимо «решать вопрос с Мариуполем», освободить гражданских и задержать нацистов с территории завода.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.