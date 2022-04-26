С базы Бюхель в Германии через эстонский центр «Тапа» в район Харькова могла быть или была завезена ядерная боеголовка - для того, чтобы использовать ее в пуске ракеты по России. Об этом сообщил военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
«Это было накануне начала военных действий в рамках спецоперации, я об этом предупредил в эфире нескольких телеканалов», — сказал обозреватель.
Он добавил, что на территории мариупольского завода «Азовсталь» тоже может находиться опасное вооружение.
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