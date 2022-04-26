Кино и апокалипсис. Человечество не понимает, к чему приведёт ядерная война
Кино и апокалипсис. Человечество не понимает, к чему приведёт ядерная война
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«Это было накануне начала военных действий в рамках спецоперации, я об этом предупредил в эфире нескольких телеканалов», — сказал обозреватель.

Он добавил, что на территории мариупольского завода «Азовсталь» тоже может находиться опасное вооружение.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.