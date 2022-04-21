«Как говорят, бодливой корове Бог рога не дает. Трудно сказать, что именно употребляет воинственный бывший ветеринар Данилов… При любой попытке со стороны украинских нацистов реализовать подобные угрозы от исполнителей и от центров принятия решений, где рождаются подобные идеи, даже мокрого места не останется», — сказал он.
Кроме того, Аксенов выразил мнение, что Данилов вряд ли понимает, что Вооруженные силы России используют далеко не все свои возможности и не все имеющиеся виды вооружений. Он уточнил, что безопасность Крымского моста и других стратегических объектов «обеспечена на самом высоком уровне».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Украина ударит по Крымскому мосту при первой возможности, требуют правовой оценки и наказания.