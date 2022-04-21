У Зеленского разглядели угрозу в Залужном, тяжёлые миномёты из Литвы, угроза Крымскому мосту, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 21 апреля
У Зеленского разглядели угрозу в Залужном, тяжёлые миномёты из Литвы, угроза Крымскому мосту, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 21 апреля
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Ганна Маляр
«Отступая, украинская армия, националистические батальоны в Мариуполе, как и в других украинских городах, прикрывались гражданским населением. Здесь у нас немало случаев, когда, отходя, чтобы укрыть свой отход, во всяком случае у нас зафиксированы четыре таких случая, прикрывая свой отход, они выгоняли из подвалов людей», — сказал он.

По словам Шойгу, последний раз соответствующие факты фиксировались четыре дня назад, когда «с высоток они практически всех выгнали на улицы, чтобы самим скрыться, оставляя за собой сплошные разрушения».

Ранее Шойгу заявил, что на штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе потребовалось бы три-четыре дня. Однако Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Он пояснил, что необходимо думать о сохранении жизни солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».

Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отметить. Он пояснил, что необходимо думать о сохранении жизни солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20220421/1033822428.html
Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отметить. Он пояснил, что необходимо думать о сохранении жизни солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20220421/1033822428.html
Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отметить. Он пояснил, что необходимо думать о сохранении жизни солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20220421/1033822428.html

 

Шойгу заявил, что на штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе потребовалось бы три-четыре дня

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20220421/1033822428.html

 