«Отступая, украинская армия, националистические батальоны в Мариуполе, как и в других украинских городах, прикрывались гражданским населением. Здесь у нас немало случаев, когда, отходя, чтобы укрыть свой отход, во всяком случае у нас зафиксированы четыре таких случая, прикрывая свой отход, они выгоняли из подвалов людей», — сказал он.
По словам Шойгу, последний раз соответствующие факты фиксировались четыре дня назад, когда «с высоток они практически всех выгнали на улицы, чтобы самим скрыться, оставляя за собой сплошные разрушения».
Ранее Шойгу заявил, что на штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе потребовалось бы три-четыре дня. Однако Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Он пояснил, что необходимо думать о сохранении жизни солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».
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Читать далее: https://ukraina.ru/news/20220421/1033822428.html
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20220421/1033822428.html