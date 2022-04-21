Вооруженные силы Украины и националисты множество раз прикрывались мирными жителями при выходе из Мариуполя, выгоняя их из подвалов домов. Об этом 21 апреля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал «Россия 24»

У Зеленского разглядели угрозу в Залужном, тяжёлые миномёты из Литвы, угроза Крымскому мосту, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 21 апреля © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Ганна Маляр

По словам Шойгу, последний раз соответствующие факты фиксировались четыре дня назад, когда «с высоток они практически всех выгнали на улицы, чтобы самим скрыться, оставляя за собой сплошные разрушения».

Ранее Шойгу заявил, что на штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе потребовалось бы три-четыре дня. Однако Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Он пояснил, что необходимо думать о сохранении жизни солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20220421/1033822428.html Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отметить. Он пояснил, что необходимо думать о сохранении жизни солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20220421/1033822428.html Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отметить. Он пояснил, что необходимо думать о сохранении жизни солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20220421/1033822428.html Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отметить. Он пояснил, что необходимо думать о сохранении жизни солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону «Азовстали» так, чтобы «муха не пролетела».